Vuelve la acción para los “halcones”

Tras la victoria del pasado jueves ante Barrio Parque, San Isidro juega otra vez en condición de local este domingo ante Salta Basket. El equipo de Sebastián Torre tiene una nueva prueba de carácter ante un sólido equipo salteño que tiene más partidos en el hombro.

Los “infernales” llegan con más rodaje ya que vienen de ganar el Grupo D, disputado en Colombia, de la Liga Sudamericana antes del inicio de la Liga Argentina. Entre sus filas se encuentra Santiago González, ex San Isidro, que viene teniendo una destacada participación como capitán del equipo salteño.

"Con nombres no se gana"

Ariel Zago, interno de San Isidro, fue claro con los objetivos del equipo y afirmó que irán por el ascenso, pero para ello aún se debe trabajar mucho. "Estamos para este objetivo de lograr el ascenso, pero con nombres no se gana. A esos nombres tenemos que ponerle un poco de juego de equipo, de cohesión y jugar bien al básquet. Tenemos buenos nombres pero no podemos abusar de eso, tenemos que generar juego en equipo y desde ahí resaltar los nombres. Estamos en ese proceso, sabemos que tenemos ese objetivo, la presión que manejamos, pero estamos tranquilos", explicó el jugador.

Viaja Mendoza. Para el próximo compromiso Los Halcones vuelan a Mendoza para visitar a Rivadavia. Será el miércoles 6 a partir de las 22. El partido se podrá ver en vivo en la web de El Periódico.

Previa

San Isidro: A. Montes, B. Barovero, P. Fernández, S. Rupil, A. Zago, D. Guaita, H. Feder Ponce, T. Aimaretti, J. Noblega, J. Lallana, B. Pérez, Vergara. DT: Sebastián Torre

Salta Basket: M. Bolívar, S. González, F. Bazani, C. Cardo, T. O’Garro, E. Stucky, J. Hierrezuelo, N. Álvarez, N. Buchaillot , M. Girón, S. Beyrne, M. Bernardini. DT: E. Gatti

Estadio “Severo Robledo”

Hora: 21

Lo que le queda a San Isidro en 2019:

Noviembre

3/11: San Isidro vs Salta Basket

6/11: Rivadavia (Mza.) vs San Isidro

12/11: San Isidro vs Independiente (Stgo. del Estero)

15/11: Ameghino vs San Isidro

20/11: San Isidro vs Ameghino

24/11: San Isidro vs Rivadavia

29/11: Salta Basket vs San Isidro

Diciembre

1/12: Independiente (SdE) vs San Isidro

5/12: San Isidro vs Tiro Federal

9/12: Deportivo Norte vs. San Isidro (Fase de Conferencia)

12/12: San Isidro vs. Central Ceres (Fase de Conferencia)

17/12: Tiro Federal vs. San Isidro (Fase de Conferencia)

19/12: San Isidro vs. Unión (Fase de Conferencia)