Quieren llevar el tiro con arco a escuelas de Villa del Dique

Este miércoles dos deportistas federados con capacitación de instructorado, oriundos de Villa del Dique, visitaron el Encuentro Interescolar de Tiro con Arco que se desarrolló en el Superdomo con la participación de más de 160 arqueros de la ciudad. El objetivo: replicar la actividad en las escuelas de su localidad.

Se trata de Rocío Pérez y Pablo Prono, que son pareja y que llegaron al evento buscando información. "Queremos trasladar este proyecto de tiro con arco educativo dentro de los colegios", explicaron.

Viven en Villa del Dique, en el departamento de Calamuchita, donde existe un proyecto de escuelas de iniciación de tiro con arco. "Esto no se hace en ningún punto de Argentina, sí se hace de forma particular en clubes, pero no en colegios. Entonces nosotros queremos llevarlo, ya que descubrimos que tiro con arco está dentro de la currícula de deporte educativo. Queremos aprovechar esta oportunidad y tratar de introducirlo en los colegios para que los chicos descubran un deporte que está al alcance y que no lo saben. Es un deporte muy lindo, accesible. La gente adulta desconoce que es un deporte que está tan al acceso", comentaron.

La pareja aseguró que la creencia general es que se trata de un deporte de alto costo: "Uno ve el deporte por tele y piensa que es un deporte muy caro, difícil. Lo cierto es que con un poco de conocimiento y disciplina se hace fácilmente. Para iniciar es económico. Obviamente que a niveles profesionales es otro costo, mucho más alto, pero para iniciar es ideal. Nosotros queremos acercar el deporte, más que nada que se puede hacer recreativo, se disfruta igual que otro".

Acto seguido aclararon que todas las escuelas de iniciación brindan, al principio, los materiales para que los interesados puedan arrancar. "Con esto hablamos de arco y flechas. Después intentamos generar un ámbito de familia, de compartir el espacio tanto niños como adultos, que puedan aprender, que puedan jugar. Cada club tiene su metodología particular. Pero no hay nada mejor que generar el deporte en un ámbito educativo", dijeron.

Beneficios

Para la pareja, el deporte tiene numerosos beneficios: "Mentalmente es una concentración que uno va generando, la habilidad motriz y más que nada compartir. Acá los chicos están compartiendo este espacio y el día de mañana van a ser deportistas profesionales. El año pasado por ejemplo llegó una chica, Agustina, a los Juegos Olímpicos y ganó una medalla. Ella salió de Buenos Aires, del club CUA. Entonces queremos más casos como éste, de que desde la escuela lleguen a juegos panamericanos o los olímpicos".

"Acá vimos el apoyo que le da el municipio, el acercamiento que tiene, la relación. Con eso estamos teniendo dificultades en aquella zona porque, más allá de la cuestión política o económica, tenemos dificultades a la hora de formar relación con los municipios para que nos brinde ayuda. Nosotros trabajamos por este proyecto sin mayor costo que los nuestros. Los materiales los conseguimos nosotros, el armado de contenciones, arcos y flechas lo sustentamos nosotros, no buscamos ayuda económica porque es un deporte que dentro de todo con un poco de imaginación y ayuda en cuanto a espacios o difusión se arregla. Podés armar en una feria medieval, un stand y así juntar plata para comprar arcos. En temporada estar en un balneario y con esa poca plata recaudada de las personas que colaboren, a nosotros nos sirve mucho para comprar los elementos y ahí no necesitaríamos ninguna bajada económica del municipio", agregaron.

Y finalizaron: "Es todo a pulmón, es lo que queremos transmitir, que se arme un ámbito de familia y de que todos puedan conocer el deporte".