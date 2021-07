Así se juega la 11° fecha del Federal A

Este miércoles se disputa la 11° fecha del Federal A, que tendrá a Sportivo Belgrano como protagonista intentando volver a la victoria en Corrientes ante Boca Unidos.

De conseguir los tres puntos, puede ser una fecha determinante para que la Verde (13 pts.) se vuelva a acomodar en la tabla de posiciones teniendo en cuenta que el único escolta: Gimnasia y Tiro (19 pts.) tendrá jornada libre y considerando también que se enfrentan Chaco For Ever (17 pts.) y Central Norte (15 pts.).

De ganar, Sportivo puede volver a meterse en el pelotón que quiere darle pelea a Racing de Córdoba, hoy puntero con 23 unidades.

Programación de la 11° fecha de la Zona B:

Miércoles 14.45 hs| Douglas Haig vs. Def. de Belgrano

Árbitro: Sergio Testa

Miércoles 15 hs | Racing vs. Crucero del Norte

Árbitro: Gustavo Benites

Miércoles 15 hs | Juv. Unida (G) vs. Sarmiento

Árbitro: Jonathan Correa

Miércoles 15 hs | Boca Unidos vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Fernando Brillada

Miércoles 15 hs | Sp. Las Parejas vs. Depro

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Miércoles 15 hs | Gimnasia (CdU) vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Joaquín Gil

Miércoles 15.30 hs | Chaco For Ever vs. Central Norte

Árbitro: Carlos Córdoba

Libre: Gimnasia y Tiro