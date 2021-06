Asaltan a un hombre y le roban la moto: “Me pusieron el arma en la cabeza”

Dos delincuentes asaltaron a un hombre de 45 años este sábado a la noche en la zona de calles 24 de Septiembre y Agustín Giletta de Estación Frontera y le robaron su motocicleta marca Guerrero Trip 110cc, color gris.

La víctima contó a El Periódico que cerca de las 21 regresaba a su casa tras visitar a un familiar, cuando fue abordado por dos ladrones en una moto.

“Cuando agarré una lomada en esa zona, veo que se me acerca otra moto con dos jóvenes. Se me cruzan, me frenan y uno de ellos se bajó para amenazarme. Me empezó a gritar que le dé la moto y me puso el arma en la cabeza”, contó Juan José González sobre el momento de terror que le tocó atravesar.

“En un momento intenté resistirme, pero después el otro muchacho también amagó a sacar un arma y ahí ya les entregué la moto”, dijo agregando que los ladrones estaban encapuchados y con barbijos. Además circulaban en una motocicleta tipo 110cc.

Tras padecer el angustiante robo, Juan se acercó al Comando Radioeléctrico de la policía, que se encuentra a sólo 40 metros de la escena del asalto, para radicar la denuncia.

El vecino solicita colaboración para recuperar el vehículo. Para aportar datos comunicarse al celular 3564 374878.