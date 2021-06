Para industriales metalúrgicos “la primera mitad del año fue muy buena”

Promediando el año 2021 en tiempos de pandemia y llega el momento de hacer un primer balance económico de diferentes rubros.

Pese a que la situación económica para varios sectores es compleja a raíz de la crisis económica, las restricciones que impone la situación sanitaria y otros aspectos, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) en San Francisco, aseguran que “las empresas están con bastante trabajo en la mayoría de los rubros y el panorama es alentador”.

“Gracias a Dios las empresas del sector están con bastante trabajo. La mayoría de los rubros que tienen que ver con agroalimentación, metalmecánica, con el campo en sí, es un motor productivo muy importante. Todos tenemos mucho trabajo y el panorama es alentador cuando uno lo mira en el contexto de pandemia”, expresó el presidente de AIM, Ariel Poli, a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

En este sentido, sostuvo: “La política del gobierno es un poco reemplazar lo que tiene que ver con las importaciones con la generación de productos locales. Si se analiza el primer trimestre, en cuanto a las importaciones de la ciudad y la región ha disminuido como un 20%. Eso genera que la industria local esté reactivada pueda suplantar esa importación con mano de obra local”.

En cuanto a la apertura de importaciones, agregó que “como en todos los órdenes de la vida, todos los extremos son malos”.

“No podemos tener un país cerrado al mundo, ni un libre comercio en cuanto a importaciones, porque la industria nacional no sé si está preparada para competir con la industria mundial, todo tiene que ver en su justa medida”, dijo Poli.

- ¿Las empresas sumaron personal?

Hay de todo un poco, así como hay industrias que han incorporado personal, creo que por ahí las condiciones macro no están dadas para incorporar más personal, creo que la industria local está necesitando mano de obra, pero el panorama no es muy previsible. Hoy por hoy no se puede despedir a los empleados que ha ingresado antes de fin de 2019, no se pueden despedir sin causa, si los despedís tenés la doble indemnización, todo eso juega un poco en contra en cuanto a decir necesito más gente pero qué pasará si la tomo, entonces no se ha incorporado demasiada gente y si se ha incorporado ha sido con sistema de contrato de trabajo.

- ¿Qué medidas debería tomar el Gobierno para ayudar a las Pymes?

Básicamente necesitamos una asistencia crediticia en cuanto a capital de trabajo con créditos blandos un poco a largo plazo y otras de las cuestiones es que se les saque la presión impositiva de encima.

Es una de las presiones impositivas más altas del continente la que se paga en nuestro país, se hace muy difícil llevar adelante una Pyme, contratar gente también, es costoso tener gente a cargo, esa sería una de las cosas que el Estado debería revisar ya han pasado muchos gobiernos con muchas promesas y nadie ha hecho nada.

- Es una región que da mucho trabajo.

La gente de San Francisco somos todos descendientes de inmigrantes y nunca vamos a bajar los brazos, somos gente muy pujante que va para adelante y que le pone el pecho a la cuestión. Hay programas que tienen que ver con la incorporación de nuevos empleados donde se comparten gastos entre el Estado y la industria, hay algún tipo de programas de ese tipo, hay algunas líneas de créditos para la adquisición de bienes de capital, están bastante acorde a la tasa que uno necesita y que puede manear en este contexto inflacionario que hay, hay algunos beneficios.

- ¿Cuáles son las actividades de la Asociación de Industriales Metalúrgicos?

Muchas reuniones las hemos tenido que suspender, pero estamos abocados fuertemente al Centro Tecnológico que vamos a construir en el Parque Industrial. Tenemos el terreno, ya lo tenemos cercado, tenemos el proyecto, tenemos la empresa constructora prácticamente contratada y estamos trabajando fuertemente en eso.

- ¿Cuál es el objetivo del Centro Tecnológico?

Queremos darle un gran impulso al Centro Tecnológico, es algo distinto a lo que haya en la ciudad o lo que pudiera haber en la zona. Apunta básicamente a la industria 4.0 lo que tiene que ver con robótica, allí está toda nuestra energía hoy en día.

Servirá para poder brindarle a toda la industria metalurgia o en general si se quiere de la ciudad y zona capacitación y servicio en lo que tiene que ver con industria 4.0, robótica poder instalar allí lo necesario tanto sea en sistemas como en maquinarias adecuadas para poder capacitar a la gente y brindar un servicio a todos nuestros asociados.