Procrear San Francisco: adjudicatarios sorprendidos por los elevados montos de entrega para acceder a la casa propia

Un grupo de familias de San Francisco que consiguió obtener la casa propia tras el sorteo de más de 200 viviendas en el complejo Procrear -ubicado en zona sur-, se encuentran hoy con el temor de perder esta oportunidad al no poder afrontar el pago de una onerosa suma de dinero previo al inicio del abono de las cuotas mensuales.

Según pudo conocer El Periódico, los montos varían entre los 500 mil y 1,8 millones de pesos, que deben ser depositados antes de la firma de la hipoteca. El plazo de tiempo era de 30 días luego del sorteo del pasado 11 de mayo.

Uno de los adjudicatarios, quien pidió la reserva de su identidad, indicó a este medio que en su caso se le exige el pago de 1.800.000 pesos, una cifra que hoy no está con posibilidades de afrontar: “Cuando salí adjudicado me pasaron el mail con el link para ingresar y solicitar el crédito. Ahí doy con el monto de la casa, que son 7 millones de pesos, y se me informa que financian 5.200.000, por lo que tengo que poner el resto”, explicó, aclarando que la cuota que deberá pagar luego será de 32 mil pesos.

El predio donde se erigen las 432 viviendas (una parte todavía no terminó de ejecutarse) se extiende desde el camino interprovincial al este, calle Juan Díaz de Solís al norte, Liniers al oeste y Talcahuano al sur. Cuenta con viviendas unifamiliares, dúplex, y departamentos de uno, dos y tres dormitorios.

En el caso de este adjudicatario, la unidad habitacional elegida cuenta con dos dormitorios, aunque por el momento no pudo conocerla: “Desde el vamos no tengo ese dinero. Elegí la opción más grande porque somos varios de familia. Llamé al banco a ver si se podía financiar ese monto poniendo uno o dos garantes, pero no hay forma, me dijeron que no”, lamentó y agregó: “Más que temor a perder la oportunidad siento desilusión porque estábamos contentos”.

Otra adjudicataria contó a El Periódico que, en su caso, el monto inicial que debe pagar es de 900 mil pesos: “Nos dieron la feliz noticia de salir sorteados y estábamos contentos. Empezamos a hacer el trámite por internet y luego nos dicen que tenemos que pagar 900 mil pesos de entrada, pero no reunimos esa plata”, se sinceró.

En el caso de esta familia, la cuota que deberá abonar será de 25 mil pesos, también para una vivienda de dos dormitorios: “La cuota uno la paga, hace el esfuerzo porque terminará siendo suya la casa. El tema es el otro dinero, por eso en cuestión de horas pasamos de la alegría a las lágrimas porque se nos hace imposible juntar esa cantidad de plata. La verdad no da para perder la casa por esto y no todas las familias hoy en día tienen esa cantidad de dinero a mano para afrontar el pago”, reflexionó.

El sorteo para este complejo era muy esperado por los sanfrancisqueños teniendo en cuenta el déficit habitacional que arrastra la ciudad desde hace más de una década. La desazón de los adjudicatarios pasa además no solo por esta cuestión económica, que si bien es la más importante no es la única. Lo que buscan es poder tener un contacto cercano para seguir adelante con los trámites, ya que aseguran que existen problemas al momento de enviar la documentación vía correo electrónico.

Gestiones

Dos concejales de la ciudad recogieron el guante en los últimos días ante el malestar de estos vecinos que temen perder la posibilidad de tener su techo propio.

Andrés Romero, del Frente de Todos, contó a El Periódico que recibieron a varios vecinos que plantearon esta situación y que buscan gestionar ante el Procrear una solución: “Sobre esta cuestión del Procrear resolvimos consultas en la inscripción del sorteo y luego del mismo destrabando dudas. En esta tercera etapa de adjudicación realizamos gestiones pertinentes pidiendo por información clara porque lo que arrojó el sistema fueron cifras que preocupan a los adjudicatarios por el nivel de ingreso que tienen”, explicó.

Romero señaló que esperan por respuestas, las que calificó de “urgentes” ante la proximidad de vencimiento de los plazos: “Estamos esperando información clara, entendemos que es una necesidad prioritaria la vivienda”.

Pedido a la Municipalidad

Por otro lado, el concejal de Córdoba Cambia, Ángelo Cornaglia, presentará el jueves próximo un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante pidiendo al Ejecutivo municipal que interceda como “agente mediador y regulador” entre los vecinos adjudicatarios y las autoridades nacionales.

“El proyecto surge del reclamo de varios vecinos al sorprenderse por el monto inicial que deben pagar. Pero también hay falta de comunicación al momento de presentar documentos necesarios, si bien hay un teléfono 0800 y un mail para enviarlos, en algunos casos les devuelven que hubo errores en la presentación y no tienen a quién dirigirse”, cuestionó el edil, ya que el banco Hipotecario (quien financia las viviendas) no actúa como interlocutor entre beneficiarios y el Procrear.

Cornaglia expresó luego que los vecinos “hoy están haciendo una compra casi por internet, pero es su casa propia, el sueño de su vida y no se puede comprar algo así por mail, sin ningún tipo de posibilidad de ir verla o de hablar personalmente con alguien que les solucione un problema”, sostuvo.

En ese marco, el concejal de Córdoba Cambia le pide al Gobierno municipal que intervenga y sea un nexo con la entidad responsable de financiar las viviendas: “Hay que calmar esta desesperación que tienen estos vecinos a quienes les dieron 30 días para presentar los papeles”, cerró.