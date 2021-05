Vecina alerta por otra modalidad de estafa virtual y compartió imágenes del proceso

Ya prácticamente nada sorprende en el mundo de las estafas y la cantidad de víctimas que se registraron en este último tiempo en San Francisco y zona. Pero en esta oportunidad causa asombro el nivel de operatividad que desarrollan algunos ladrones.

Una vecina de San Francisco, Verónica Busso, alertó sobre el intento de estafa que padeció y de la cual estuvo a punto de caer.

Recibió un mail a su cuenta personal donde se hacían pasar por el Banco Galicia y le solicitaban sus datos personales con un alerta: “Tu cuenta será temporalmente suspendida en la banca Online”.

Este es el mail que recibió donde la alertaban de que su cuenta podía ser suspendida, pero era un correo falso.

Tras dar los primeros pasos que solicitaba esta cuenta falsa, pero muy similar a la original, le solicitaron su usuario, clave del home banking y DNI.

En el tercer paso de la estafa, le pedían sus datos personales y de la cuenta. Por suerte no los dio.

“Este domingo entré a mi correo y veo que tenía un mail donde me alertaban por una situación de seguridad”, contó Verónica recordando que el viernes había realizado trámites con el Banco Galicia.

“Empecé a hacer el proceso, pero en un momento me puse a pensar y dije mejor espero al lunes para ir al banco y hablar con el cajero. Pero al mismo tiempo pensaba que tenía sólo 24 horas y se me terminaba la posibilidad de la que me alertaban”, sostuvo.

“Después caí en la cuenta de que me enviaron el mensaje un domingo a las 7.26 de la mañana. Lo cual era muy raro”, manifestó Busso.

“En un momento del proceso me pedía los datos personales, hasta la clave de la cuenta. Pero por suerte no lo terminé. Luego llegó mi yerno y se fijó bien y se dio cuenta de que era una cuenta trucha”, comentó la mujer que luego decidió alertar a la comunidad de esta situación a través de las redes sociales.

“Una vez que denunciamos el mail, en la suplantación de identidad y ahí me apareció un mail original del banco Galicia con el contrato del trámite que había realizado el viernes pasado”, indicó agregando que hoy se dirigirá al banco para alertar de este estilo de estafas también.

“Afortunadamente no llegaron a tener mis datos, por un momento temí que me habían robado la plata de la cuenta pero no pasó”, confesó la mujer.