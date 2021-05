En vivo: Unión de Sunchales vs. Defensores de Belgrano VR

Unión de Sunchales recibirá en la tarde de este domingo a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la 5° fecha del Torneo Federal A, Zona Norte, en un duelo que comenzará a las 15:30 en la Fortaleza y que tendrá a Álvaro Carranza como árbitro. El partido se podrá ver en vivo y en directo en esta página a través de YouTube con transmisión de FM Meta.

El empate como visitante ante Defensores de Pronunciamiento fue bueno para Unión de Sunchales, pero más lo será si logra conseguir un triunfo en casa este domingo ante el cuadro de Villa Ramallo.

El conjunto de Adrián Tosetto recibirá en la provincia de Santa Fe al complicado Granate, con el objetivo de poder cortar con la racha adversa sin ganar y sumar de a tres por primera vez en la competencia.

En cuanto al armado del equipo, el entrenador Adrián Tosetto no dio su 11 titular. Sin embargo, sabido es que ya está a disposición Agustín Alberione y volvería a la titularidad en reemplazo de Daniel Abello.

Vuelve a jugar

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo le ganó a DEPRO y luego tuvo descanso, cumpliendo con la fecha libre que exige el fixture del Torneo Federal A. Pero el tiempo sin jugar se terminó y el Granate vuelve a la acción.

El conjunto representativo de la localidad de Villa Ramallo quiere recuperar el terreno perdido tras la jornada de descanso, y buscará no volverse con las manos vacías de Sunchales donde se medirá ante Unión.

El entrenador Héctor Storti no confirmó el 11 titular del Granate, pero todo hace indicar que no tendrá demasiadas modificaciones con relación al equipo que inicio ante DEPRO, teniendo en cuenta que no tiene suspendidos ni lesionados.

Probables formaciones

Unión de Sunchales: Leonardo Torres; Nicolás Canavesio, Jonatan Paiz, Agustín Alberione, Jonathan Medina; Matías Rojo, Gianfranco Baier, Tomás Federico, Cristian Sánchez; Denis Stracqualursi y Tomás Attis.

Defensores de Belgrano VR: Nicolás Dormisch; Juan Cruz Aguilar, Raúl Albornoz, Leonardo Mignaco, Enzo Martínez; Augusto Laena, Hernán Rubén, Franco Coronel, Lionel Monzón; Fausto Campiotti y Maximiliano Gauto González.

Hora: 15:30.