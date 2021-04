La Liga Regional avanza pese a las suspensiones por Covid: "Va a ser día a día, zona por zona" dijo Auger

Hace dos semanas comenzó la nueva temporada de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco y desde el inicio varios partidos tuvieron que ser suspendidos por casos de Covid en planteles tanto de inferiores como de mayores. Como si fuera poco, hay una zona (Norte) que todavía no comenzó por la delicada situación epidemiológica que viven las localidades de esa región (Morteros, Brinkmann, Suardi, etc.).

Con ese panorama, y con clubes que vieron sus economías dañadas durante todo el 2020, el nuevo presidente de la institución Javier Auger afronta la situación día a día buscando consenso entre los clubes, que están decididos a no parar la pelota y avanzar pese a las dificultades.

Auger ganó las elecciones en este 2021 con un amplio margen de ventaja ante el candidato oficialista Víctor Aimar. El hombre de Villa Concepción del Tío llegó a la presidencia junto a un numeroso grupo de dirigentes, integrado por personas vinculadas a unos 15 clubes distintos de la Liga.

"Nos ha tocado un año muy complicado donde todos los días tenemos un problema nuevo por la pandemia, hemos podido largar la semana pasada parcialmente, pero hubo una zona que se suspendió completa. Dimos el puntapié en Granaderos y Laspiur; y fue la primera vez que un dirigente se acercó a inaugurar un torneo. Hoy por hoy las condiciones están dadas para largar con cuatro zonas, solo la Zona Norte está complicada por la situación del aumento de casos y lo vemos difícil", explicó.

Pero más allá del comienzo del torneo y el regreso del deporte competitivo regional, Auger manifestó que los clubes piden por un cupo mayor de público en la cancha ya que esa es la única manera que tienen de recaudar y poder pagar los gastos de la fecha disputada. "La gente está muy contenta porque se pudo largar y porque volvió a la cancha y sabemos que hay que respetar el protocolo. Pero hoy los clubes nos reclaman que pidamos que haya una flexibilización de los cupos para el público, pero lo vemos difícil, sin embargo estamos trabajando en eso y vamos reunirnos con el Cosedepro para ver a que podemos llegar", señaló el presidente de la Liga.

El protocolo para los partidos • Control de TEMPERATURA a toda persona en el ingreso a la cancha.

• Uso de ALCOHOL (puro o disuelto en agua).

• Uso de BARBIJO: Este debe ser utilizado en forma PERMANENTE: En caso de que se detecte a persona que no cumplimente lo exigido, será pasible de MULTA aplicada por COE o Policía, que deberá abonar en forma particular.

• Cumplimiento de DISTANCIAMIENTO SOCIAL: De no cumplimentarse y en caso de aplicación de MULTA aplicada por COE o Policía esta recaerá sobre el CLUB LOCAL.

• Está PROHIBIDO el uso de Vestuarios los cuales, deberán permanecer CERRADOS. • Cantidad de PUBLICO Local en Divisiones MAYORES: 100 PERSONAS.

• SIN presencia de PUBLICO VISITANTE en Divisiones MAYORES: Solamente se permitirá el ingreso de 37 personas que corresponden a jugadores y miembros de cuerpo técnico.

• PUBLICO para Divisiones MENORES: La Institución que haga las veces de LOCAL deberá consultar al COE de su localidad o ciudad el cuál determinara, la cantidad permitida.

Restricciones y suspensiones

Para que la competencia pueda comenzar y las fechas puedan disputarse de corrido, con la mayor normalidad posible, la Liga estableció también un protocolo para los partidos que no se puedan jugar por casos de Covid: en el caso de suspensión por Covid en inferiores el partido no se volverá a programar y ningún equipo sumará puntos; pero en el caso de las divisiones mayores el partido se reprogramará para jugarse entre semana hasta 28 días después de la suspensión.

"En mayores es mas fácil porque tenés que mover menos gente. El tiempo prudente es de 28 días para que se recupere ese partido y cada club que no pueda jugar tiene que mandar certificados firmados por médicos, eso se evalúa y de acuerdo a la evaluación que hacemos sobre la situación se programa o no el partido", contó Auger.

Y agregó: "En inferiores es más complicado jugar en la semana, ya no se puede jugar de noche por el frío, los chicos tienen que ir a la escuela al otro día, entonces hemos resulto que no se vuelvan a programar los partidos suspendidos por Covid, porque no va a haber tiempo para hacerlo".

"Esto va a ser día a día, zona por zona, no hay un manual. La idea es que si podemos jugar lo hagamos obviamente respetando a las autoridades sanitarias de cada pueblo y ciudad. Mientras las condiciones estén dadas vamos a jugar porque creemos que el deporte hace bien, estamos convencidos de eso y los contagios no se dan haciendo deporte. Tenemos que seguir gambeteando la pandemia", indicó.

Por otro lado, el presidente también dejó en claro que si se restringe el ingreso total de público a las canchas el torneo no va a continuar, puesto que los clubes no pueden jugar sin poder recaudar. "Ojalá no lleguemos a ese punto, pero los clubes no van a jugar sin público y no es que no quieran jugar, es que no van a poder solventar los gastos del partido, en entre árbitros y policías tienen un costo que ronda los 20 mil o 30 mil por partido, sin público no se puede", puntualizó.

La Liga comenzó el 4 de abril y hasta el momento, hubo tres partidos suspendidos por casos de Covid en primera división (dos en Zona Sur y uno en Zona Noroeste), además en inferiores se suspendieron los partidos entre Filodramático de Alicia y Almafuerte de Las Varillas de la primera fecha; y el partido de la categoría juvenil entre Mitre y Unión de Alicia.

El otro objetivo: reducir el presupuesto

Auger llegó a la presidencia también en medio de quejas presentadas por varios clubes de la Liga con respecto al presupuesto de 2021 y ese fue uno de los temas principales, sino el tema central, que definió la elección. En ese sentido, el presidente dijo que ya se encuentra trabajando al respecto y espera reducir los gastos en un 30% aproximadamente.

"Visitamos a todos los clubes y la mayoría expresaban problemas económicos, es que son todos amateur excepto dos o tres que están en otro escalón, el resto somos clubes muy chicos y había quejas de los costos elevados, del poco dialogo que tenía la otra dirigencia y eso se vio reflejado de la elección. En lo deportivo no podemos hacer mucho porque el campeonato ya está armado, en lo económico tenemos este mes para hacer un nuevo presupuesto. Estamos trabajando sobre eso porque es un tema que preocupa, venimos de un año sin actividades e ingresos y se hace difícil sobre todo para los más chicos. Calculábamos poder reducirlo un 30%, pero no soy solo yo que lo evalúa, es el tesorero, el contador, el secretario y unas cuatro personas más de la mesa revisadora de cuentas", explicó.

Finalmente, Auger comentó que "esta gestión va a tratar de ayudar a los clubes y de estar presente en todo lo que podamos, vamos a recibir a todos por igual, hoy nosotros nos debemos a los 43 clubes y vamos a trabajar para ellos para que la Liga no sea un impedimento, vamos resolver todo lo que podamos. Tenemos contacto con todos y vamos a tratar de ayudarlos".