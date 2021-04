Delincuentes ingresaron a su casa y le llevaron hasta la guitarra

Ocurrió el jueves por la noche en Frontera. Los ladrones robaron, además, una garrafa, dinero y ropa. "Lo que más me duele es la guitarra, porque tiene mucho valor para mí, ya que todos los fines de semana me la rebusco con eso", lamentó el damnificado, que es músico.

El músico Néstor Pereyra fue víctima, el jueves por la noche, de un robo en su vivienda, ubicada en Calle 9 al 1100 de Frontera, por medio del cual le llevaron dinero, ropa, un televisor y la guitarra que utiliza para cantar los fines de semana.

En diálogo con El Periódico, contó que el hecho ocurrió entre las 21 y la medianoche, momento en que se ausentó del domicilio. "Salí a las 21 de mi casa a comer un asado a dos cuadras, doce y media pegué la vuelta. Cuando llego me encuentro con la puerta rota, todo abierto, todo dado vueltas. Me sacaron el televisor, la guitarra electroacústica marca Andorras, la garrafa, zapatillas, ropa y dinero. Mi vieja ya me prestó una garrafa, pero acá lo fundamental es que rompieron todo, dieron vuelta todo. Son cosas materiales que más o menos me acomodé un poco, pero lo que más me duele es la guitarra, porque es una guitarra que tiene mucho valor para mí, ya que todos los fines de semana me la rebusco con eso también", detalló.

Pereyra, que aseguró que tiene información sobre quiénes podrían haber cometido el robo, lamentó no haber tenido novedades todavía, tras lo acontecido: "Di datos a la Policía, los vecinos los vieron. Uno de estos vecinos fue amenazado, yo ya les di todos los datos a la Policía y aún no tengo respuestas. Las cosas andan dando vueltas, las estuvieron ofreciendo", se quejó.