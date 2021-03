La Hidráulica arrancó con una victoria en su casa, Defensores empató en Susana

Este fin de semana comenzó el torneo Apertura de la Primera B en la Liga Rafaelina de Fútbol donde La Hidráulica de Frontera logró arrancar la temporada con un triunfo en condición de local. Fue ante Juventud Unida de Villa San José este domingo en la localidad de Frontera.

El "rojinegro" tuvo que remarla desde atrás para conseguir la victoria. Es que los cinco minutos de partido, el arquero Guillermo Pérez cometió penal y se fue expulsado. Penal que luego Nicolas Eberhardt convertiría para adelantar a los visitantes.

El equipo de Tonini redobló esfuerzos y no pudo empatarlo en la primera etapa, que terminó con los dos equipos con 10 hombres ya que sobre el final Marcos Rodríguez se fue expulsado en Juventud Unida.

En la segunda etapa las cosas cambiaron a favor de los de Frontera. A los tres minutos, y tras una gran jugada de Eder Molina, Maximiliano Taborda puso las cosas 1 a 1. Sobre el final, a los 41, César Aymar se encargó de darle la victoria a La Hidráulica para celebrar un comienzo positivo.

En la previa el partido de reserva terminó igualado 0 a 0.

Las divisiones inferiores iba a jugar el sábado, también por la primera fecha, pero el encuentro fue suspendido y reprogramado. Se jugará el jueves 1 de abril donde La Hidráulica recibirá a Sportivo Santa Clara.

Reconocimientos

Antes del encuentro de primera división, el club presentó la placa otorgada por la Liga Rafaelina en el marco de los 25 años. El delegado Juan Carlos Zabala entregó la misma al presidente Marcos Villanueva.

Además, fundadores e históricos colaboradores de la institución también otorgaron un recordatorio por el aniversario.

Antes del encuentro de Primera se presentó la placa otorgada por Liga Rafaelina al club por los 25 años. El delegado... Publicada por C.A. La Hidráulica en Lunes, 29 de marzo de 2021

Defensores empató en Susana

Por otro lado, Defensores de Frontera también comenzó la temporada debutando en la Primera B en condición de visitante. El "Defe" terminó empatando 3 a 3 con Deportivo Susana con dos goles de Leandro Funes (uno de penal) y uno de Franco Zabala.

En tanto, la reserva cayó por 2 a 1 con gol de Facundo Toranzo para el equipo de Frontera.

El torneo

1ª fecha

La Hidráulica 2-1 Juv. Unida

Dep. Susana 3-3 Def. de Frontera

Zenón Pereyra 3-2 Atl. Esmeralda

San Martín 2-2 Sp. Santa Clara

Atl. María Juana 3-2 Dep. Josefina

Libre: Sp. Libertad

2ª fecha

Dep. Josefina vs. La Hidráulica

Juv. Unida vs San Martín

Sp. Santa Clara vs. Zenón Pereyra

Atl. Esmeralda vs. Dep. Susana

Def. de Frontera vs. Sp. Libertad

Libre: Atl. María Juana