Vacunación vip: "Fue una cuestión política, pero yo al barro no me iba a meter"

Durante la entrevista con El Periódico, el intendente también habló sobre la polémica por la vacunación vip. También definió qué estilo de gestión quiere.

- Es destacable que haya gran cantidad de personas vacunadas hasta el momento en la ciudad. Sin embargo existe una lista de vacunados “privilegiados” donde se lo menciona a usted y a parte de su equipo. ¿Cuál es la explicación?

No le doy importancia a esto porque yo desde el primer día que se tomó la decisión de cerrar la ciudad por la pandemia y hasta la fecha estuve en todos los controles, fui a los puestos con camioneros, estuve presente en los bloqueos de sectores y testeos y ahora lo hago en los operativos de vacunación. Y sobre todo soy responsable del COE, por lo que he ido a otras ciudades. Y parte de mi equipo que es el que está realmente conmigo. En diciembre, cuando llegó la vacuna dije que estaba dispuesto a vacunarme, siempre estuve convencido de que si estaba la posibilidad lo iba a hacer. Después pasó un tiempo y ante una oportunidad política me nombraron como un vacunado vip. Pero estoy tranquilo, sigo trabajando. Además se vacunaron presidentes en el mundo, gobernadores y que lo haga el intendente es lo mismo porque es quien está en su territorio. Mirá que tengo un equipo enorme y familiares que no se vacunaron. Mi papá tiene 81 años y esperó la vacuna.

- ¿Entonces no cree que se debería haber comunicado mejor para evitar especulaciones?

Cuando apareció la lista de 50 personas me nombraban más a mí que a otros, y había muchos intendentes. Era una cuestión política, pero yo al barro no me iba a meter. Traté de no meterme.

- ¿Se considera con un estilo poco confrontativo?

Yo no genero grieta. En un club, una comisión o un barrio hay siempre confrontaciones, y pasa que uno no tolera al otro por pensar distinto y se pierden amistades, pero la vida sigue. Por eso antes de confrontar prefiero hablar las cosas. Si tenés una ciudad con grieta, se nota drásticamente. Pero acá tenemos la suerte que distintos sectores de la ciudad comparten situaciones, en el deporte, lo social, en la educación y en la vida diaria. Entonces si bajo un mensaje de confrontación la sociedad también lo va a hacer.

- ¿Está conforme con el apoyo en pandemia de la oposición, teniendo en cuenta que evaluaron su gestión en la pandemia?

Parte de la oposición acompañó y otros no quisieron. Sé que la pandemia va a quedar en la historia y alguno sabrá si acompañó, yo estoy satisfecho, estoy contento con mi equipo, el personal municipal que estuvieron noches, madrugadas, en situaciones difíciles con vecinos, que fueron responsables ante este momento. Cada uno el día de mañana sabrá si estuvo y la gente lo juzgará.