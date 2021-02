“Soy un jugador que siempre piensa en positivo”

Ángel Prudencio es el nuevo delantero de Sportivo Belgrano que llegó para cubrir la vacante que dejó la salida de Campozano y competir internamente con Gaviglio, otro de los goleadores que tiene el equipo. El jugador de Villa María tiene una dilatada experiencia en clubes del ascenso y buscará aportar su cuota de gol en la temporada que se avecina del Federal A.

“Estoy muy contento de estar en el club, soy de Villa María y el hecho de estar cerca de la familia también pesó a la hora de venir. Uno se asesora, pero cuando me llamaron me interesó mucho porque hay un proyecto muy lindo, fueron varias cosas por las que decidí venir, conozco el club porque lo enfrenté en varias oportunidades y en distintas categorías, vi que con este plantel se apuesta a grandes cosas”, explicó el jugador.

Prudencio viene de jugar en Independiente de Rivadavia, en la Primera Nacional, donde rescindió su contrato tras algunas diferencias con la dirigencia. “Fue bueno desde lo futbolístico, cuando llegué hice dos goles en cinco fechas, llegó la pandemia y vino un DT nuevo, a partir de ahí fue distinto porque no entendimos el juego del técnico, después pasaron muchas cosas en el club por eso decidí rescindir contrato y mentalizarme en otro lado más tranquilo como puede ser en San Francisco”, detalló.

Un desafío

Para “Chirola” es un desafío volver al Federal A: “Como 9 tengo que hacer goles y aportar al equipo lo mejor que pueda, ponerme bien físicamente, acoplarme a la idea de juego del técnico, por características creo que me va a ir bien y apuesto a eso… tenemos jugadores rápidos, dinámicos, ya lo vi en la práctica de fútbol y sé que me puedo acoplar rápidamente, ojalá así suceda y podamos ensamblarnos”.

En cuanto a la institución, Prudencio destacó que conoce a Sportivo Belgrano porque le tocó enfrentarlo varias veces en la B Nacional y en el Federal A. “Es un club hermoso, pero también quiero destacar el grupo humano que hay, jóvenes y grandes con ganas de conseguir cosas importantes”, indicó.

En ese sentido, el delantero destacó la importancia de los jugadores con trayectoria que hay en el plantel de la “verde”, pero también él será un referente que puede aportarle mucho a quienes están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. “Trataré de mostrarle a los más jóvenes la experiencia que tuve en otros planteles, sacarlos adelante en los malos momentos porque los buenos van a llegar. Soy un jugador que siempre piensa en positivo, los chicos te tienen que ver bien para sacar adelante las situaciones adversas”, dijo el delantero.

Nunca es tarde para cumplir el sueño

Prudencio recordó sus orígenes y su salto a la elite del fútbol argentino. Militaba en Irigoyen de Tío Pujio, lo llevaron a probarse a Instituto a los 18 años, fue uno de los goleadores de la cuarta de AFA y al poco tiempo fue promovido a Primera por Claudio Vivas, donde integró el selectivo de inferiores de la “Gloria” junto a Paulo Dybala.

“Fue muy loco, yo jugaba en la liga de Villa María y un representante fue a ver a otro jugador pero me terminaron viendo a mí. Hablaron con mi viejo y me fui a probar a Instituto, quedé y jugué un año en cuarta donde hice muchos goles. Claudio Vivas me llevó a Primera, para mí fue todo muy rápido. Cuando me tocó ir a Instituto tenía 18 años, nunca es tarde para cumplir el sueño”, explicó Prudencio.