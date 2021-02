Con un emotivo acto, comenzó el Seminario Universitario de UTN San Francisco 

Este martes 2 de febrero se llevó a cabo el acto de apertura al Seminario Universitario Intensivo de ingreso para las carreras que se dictan en UTN San Francisco. El mismo se realizó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y se replicó por el canal oficial de Youtube de dicha casa de altos estudios.

El acto fue encabezado por el decano, Alberto Toloza, quien expresó: “Les damos una cálida bienvenida desde esta institución. En algunos lugares puedo ver que todavía persiste el logo de los 50 años, quedamos congelados en el 2020, con nuestros primeros 50 años y de manera virtual, en pandemia, con un festejo fallido, pero con invocaciones y evocaciones que no faltaron a lo largo del 2020, porque pudimos cumplir todos los objetivos planteados en una planificación que se vio reformada a escasos días de marzo del año pasado".

Luego, dirigiéndose específicamente a los ingresantes, dijo: "Ustedes vienen a unirse a más de dos centenares de jóvenes que hicieron el seminario el año pasado, pasaron por esta experiencia en una modalidad totalmente virtual. Algunos de sus compañeros podemos decir que en estos días están viajando a Bariloche, cumpliendo ese sueño tan anhelado de todo estudiante que pasó por el secundario, tener la promo, el Día del Estudiante, su colación, su reconocimiento familiar su viaje de estudios. Todo eso se ha visto truncado y por eso creo que ustedes tienen una declaración de héroes porque han pasado esas situaciones”.

“Tal vez algunos de ustedes puedan, en un tiempo no muy lejano, contar que asistieron a su primer acto importante de la universidad a través de un Zoom y que en un tiempo medio lograron su graduación como profesionales universitarios, graduación que es anhelada por todos aquellos que toman la iniciativa de inscribirse a una Universidad. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay veces que hay que hacer más de un intento, sabemos que aquellos colegas, compañeros de ustedes, que han terminado el sistema medio, no todos han tomado la iniciativa de empezar en una Universidad. Entonces tienen dificultades, pero ustedes han dado el primer gran paso y desde nuestra Facultad, ya con 51 años, con experiencia acumulada, con capacidad de resiliencia, con calidez en sus recursos humanos no docentes, docentes, el aporte invalorable de los graduados y el acompañamiento solidario de los estudiantes a través de la organización de su Centro de Estudiantes, de la agrupación, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de los consejeros que forman en una Universidad parte del cogobierno institucional. Hoy dejan atrás un paso por una institución de nivel medio, que los ha formado en la medida que necesita un joven a los 17 años. El paso a la Universidad tiene una carga de responsabilidad individual y social, porque a partir de ahora ustedes empiezan a forjar su destino”, agregó.

Y continuó: “La elección por vocación, cercanía, afinidad a una profesión que van a abrazar a lo largo de toda la vida, esa formación, tengan plena seguridad de que nuestra Facultad tiene profesionales jerarquizados, docentes por concurso, no docentes jerarquizados con escalafones y profesionalismo, que hace a la capacidad y calidad que tiene que tener una institución que se diferencia. Es para nosotros una alegría inmensa recibirlo a ustedes y también un desafío, de brindarles esa profesión que vienen a buscar, profesión que la iremos forjando. Hoy ustedes empiezan un ciclo y formarán parte del mundo del trabajo en el que cuando ustedes finalicen habrá actividades, tareas o trabajos que ya no existan, que se habrán modificado, y ese es el desafío de la Universidad. La capacidad de innovar, de crear, de transformar el lugar donde nos desarrollamos, formar profesionales para el mundo. Todos saben que desde nuestra Universidad tenemos graduados que no solamente han traspasado las fronteras de la ciudad y la provincia. Tenemos más del 50% de estudiantes que vienen de la región, algunos regresan o pasan las fronteras de nuestro país en aras de búsqueda de una formación y transformación en sectores superiores”.

“Es muy grato recibirlos más allá de la distancia. Quizá muchos de los trabajos del futuro vayan girando a la digitalización, a la transformación tecnológica y estas sean herramientas fundamentales para esa formación y esta capacitación profesional. Les deseo que tengan un muy buen desarrollo de esta experiencia inicial que es el seminario de ingreso a la UTN y que en pocos días podamos estar haciendo la apertura del ciclo 2021 más allá de la modalidad que todos anhelamos, sabiendo que han ingresado a una Universidad que tiene y ha dado muestras de capacidad de respuesta a lo largo de un año y podemos hacerlo y mejor durante 2021. Felicitaciones por la decisión, el mejor de los deseos y nos vemos pronto en la UTN”, finalizó.

Palabras de bienvenida

Asimismo, tras el Himno Nacional Argentino, se dirigió a los presentes el secretario académico Juan Calloni. Luego de destacar que la Universidad Tecnológica Nacional es una de las más importantes del país, dijo: “Nos pone muy contentos la decisión que tomó cada uno de ustedes, de estudiar en una universidad. Siempre digo que en el camino de la Universidad el primer gran paso que ustedes dan es este. A veces parece que exagero, pero es casi el 50 por ciento de ese objetivo que se están planteando, de terminar una carrera. No les voy a mentir, el otro 50 por ciento hay que trabajarlo, pero hoy están acá y es una gran decisión que estén presentes y que hayan decidido estudiar una ingeniería, una licenciatura”.

“Queremos contarles que las carreras que han elegido, todas, tienen acreditación por la CONEAU, que es un órgano auditor a nivel nacional, además de que están acreditadas lo que también van a encontrares un cuerpo docente formado no solo en carreras de grado sino en un alto porcentaje en carreras de posgrado que también hacen a la cuestión técnica y específica de cada una de las materias que van a cursar, con un alto contenido académico y pedagógico. Todos han tenido esta formación, preparados para la universidad, en este caso para UTN”, agregó.

Seguidamente, resaltó la amplia salida laboral de cada una de las propuestas académicas: “Nuestras carreras también tienen amplia salida laboral, no solo en la localidad y en la región, sino en lo nacional y lo internacional. Muchos de nuestros graduados están trabajando en San Francisco para el exterior, o trabajando directamente en el exterior, con lo cual están eligiendo carreras que quizá en tercer año ya estén trabajando. Hay estadísticas que muestran que muchos de nuestros estudiantes ya están en pasantías y actividades laborales a partir de tercer año. Tenemos carreras que van a cambiar, cada vez más rápido se van a ver los cambios, por eso lo que están arrancando en esta carrera es un entrenamiento, se están preparando, es el entrenamiento previo al partido que van a jugar cuando salgan como profesionales. Esa preparación los va a disponer no solo en la cuestión técnica sino también en innovación, la creatividad, el aprendizaje continuo, valores que se van a empezar a medir mucho en el mundo que viene. Esa habilidad que tenemos que tener para cambiar es la habilidad más importante”.

“Crean en ser ingenieros o licenciados, utilicen el esfuerzo o la constancia para ese objetivo. Seguramente nos veremos en un corto plazo recibiéndolos como futuro graduados. Gracias por la elección y por estar presentes”, sumó Calloni.

“Dejarse acompañar”

A su turno Vanina Fraire, subsecretaria de Planeamiento, se dirigió a los aspirantes a ingresar para invitarlos a “dejarse acompañar” por la familia. “Otros años nosotros solíamos hacer un recorrido, una charla para papás en donde les contábamos lo importante que es que puedan acompañarlos en esto y entender que es un proceso que se inicia y que por momentos tienen situaciones más o menos difíciles. Lo importante es estar ahí y dejarse acompañar, sobre todo en esta etapa de virtualidad. Este seminario es totalmente virtual. Está sumamente probado que es importante el vínculo que ustedes establezcan con los otros, esos compañeros, docentes, gente del Centro de Estudiantes. Ténganlo presente y traten de fortalecerlos, traten de estar, de plantear sus inquietudes porque muchas veces el problema que tienen ustedes, que parece individual, es el problema de muchos, y por ende cuando se comparte parece más liviano. Dejarse acompañar por los papás, es un proceso que requiere de sostener, acompañar, guiar institucionalmente. Ya lo van a ir conociendo en esta etapa de seminario y posteriormente, hay tutores, hay docentes y no docentes que los van acompañar en este trayecto. Pidan ayuda si la necesitan y sepan que es una etapa central este tránsito hacia el primer año y con más o menos dificultades lo importante es transitarlo y superarlo”.

Seguidamente Paulo Gianoglio, secretario de Asuntos Estudiantiles, manifestó: “Es una gran alegría recibirlos. Siempre es un desafío, nosotros también aprendemos a la par de ustedes. La generación que viene ahora seguramente difiere de algunas herramientas y habilidades respecto a generaciones pasadas, es nuestro desafío potenciar sus habilidades que están desde el punto de vista de la parte digital pero también empezar a sumar otras que son muy necesarias, que hacen al hábito del estudiante universitario que difiere un poco del hábito del estudiante de la secundaria. Desde el primer momento hasta el último, desde la inscripción hasta la solicitud del título, el trámite es personal. Ya acá empieza a desparecer la figura del tutor, de mamá, de papá, empiezan ustedes a construir su propio camino, a ser responsables de sus actos, por lo tanto, nosotros vamos a acompañar en esa transición, de un estudiante del secundario, con una relación de dependencia, que es lógica de la edad, a un estudiante universitario, con gran autonomía, con una responsabilidad y con un crecimiento de transformación de un estudiante a un profesional”.

Inscripciones abiertas

Hasta el viernes 5 de febrero permanecerán abiertas las inscripciones al Seminario Universitario intensivo 2021 de nuestra UTN San Francisco. Está destinado a quienes quieran comenzar a estudiar alguna de las carreras que se dictan desde nuestra casa de altos estudios: Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Sistemas en Información, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química, Licenciatura en Administración Rural y la Ingeniería Industrial, carrera que se dicta en convenio con el Centro Regional de Educación Superior (CRES) San Francisco.

También permanecen abiertas las inscripciones para el cursillo nivelatorio de la Tecnicatura Universitaria en Programación, que comenzará el miércoles 17 de febrero, y culminará el jueves 11 de marzo, dictándose las clases los miércoles y jueves de 20 a 22.

Las inscripciones y toda la información de esta instancia, preguntas frecuentes, mails de contactos, se pueden encontrar en la web de nuestra Facultad Regional San Francisco, www.sanfrancisco.utn.edu.ar, haciendo click en el banner publicado para esta actividad. Allí se pueden descargar además los apuntes para el Seminario Universitario.