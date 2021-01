Mediciones de UTN indican que radiación de antenas de telefonía son muy bajas y no perjudiciales

En una iniciativa del decano Alberto Toloza, un grupo de estudiantes y graduados de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco vienen llevando adelante desde hace unos años la tarea de medir las radiaciones de las antenas de telefonía celular declaradas dentro del departamento San Justo.

Dos de ellos, los ingenieros Jorge Bossio y Emmanuel Dovis, dialogaron con El Periódico y dieron detalles del trabajo que cumplen desde 2018, a la vez que compartieron los resultados que obtuvieron hasta el momento.

El origen de este trabajo, que les es encargado anualmente por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), se remonta a 2017 a partir de un pedido de Toloza al Departamento de Electrónica, puntualmente a Sergio Felissia, que en ese entonces era el director, de crear un vínculo con el ERSEP.

“A todo el mundo se nos pasó por la cabeza saber qué tan seguras son estas antenas, entonces ahí empezamos a trabajar. Empezamos a estudiar el tema, la normativa y a indagar sobre los equipos necesarios para hacer las primeras mediciones”, comenzó Dovis.

Así fue que en mayo de 2018 tuvieron su primer informe o, como lo llaman, el “bautismo del grupo”. “El primer estudio de campo se da en Freyre, donde está la cooperativa que tiene un pequeño enlace de radio. La Municipalidad le pedía un certificado emitido por ingenieros, por una universidad, que certifique que la potencia transmitida no afectaba a los vecinos. Hicimos las mediciones y generamos el informe”, recordó Dovis.

El convenio con Ersep

Dovis agregó que este trabajo surgió en el Grupo de Investigación de Radiaciones No Ionizantes (GIRNI) y que en 2018 se abrió la posibilidad de prestar servicio al Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) para las mediciones dentro de la provincia de Córdoba. Ya en 2019 el organismo les otorgó la responsabilidad de medir todas las antenas de telefonía celular dentro del departamento San Justo. “Es un trabajo que se hace anual, el Ersep trabajaba con dos universidades, la Nacional de Córdoba y la Nacional de Villa María. Ahora nos sumamos nosotros y tenemos el departamento San Justo”, precisó.

Jorge Bossio, también integrante del grupo, destacó la importancia de esta labor y de los resultados obtenidos: “Son radiaciones que en ciertos niveles pueden producir daños a la salud. Todos los países han adecuado su tecnología para no superar estos niveles de radiación que pueden perjudicar. Las leyes en cada país fijan límites de acuerdo a estudios científicos que se han hecho con el tiempo. Hay una ley nacional, la ley 9055 en la provincia de Córdoba, que fija los niveles máximos de radiación electromagnética. En función de eso se deben medir continuamente para que las personas no estemos caminando o en lugares donde exista exceso de energía electromagnética”.

Cómo se mide y qué resultados se obtuvieron

El ingeniero dio detalles acerca de cómo se realizan los estudios. “Las mediciones se hacen por antena. Alrededor de cada antena se eligen lugares críticos para hacer las mediciones, donde se estima que hay mayor radiación. Si hay colegios o sanatorios cerca de la antena, o plazas, o clubes. Particularmente vamos a esos lugares para asegurarnos que no exista mucha energía”, manifestó.

En cada antena, indica la norma, se realizan como mínimo 16 mediciones. Cada medición en cada sitio lleva entre 30 o 45 minutos. Son 65 las antenas declaradas en el departamento San Justo, 18 en San Francisco.

Los ingenieros Jorge A. Bossio y Sergio F. Felissia realizando tareas de campo relativas a un enlace de radiofrecuencia.

Bossio compartió los resultados tomados entre diciembre de 2020 y enero de 2021, los que llegaron con un poco de retraso por la pandemia: “Se hicieron mediciones en 18 antenas en San Francisco y todas dieron resultados muy buenos, en el sentido de que no encontramos energía mayor al 10 por ciento de la máxima permitida. Vale aclarar que esto es en la vía pública. Por la forma de propagación de este tipo de ondas, si nos metemos dentro de una casa seguramente va a ser mucho menos”. Las mediciones se hicieron sobre todas las antenas declaradas.

Vinculación y resultados

El trabajo, que es realizado por Dovis y Bossio junto a los alumnos becarios Ignacio Buttó y Gastón Pautasso, es financiado por el Ersep.

Los especialistas destacaron que los resultados obtenidos en del departamento San Justo muestran niveles de radiación muy por debajo de los máximos permitidos. “Incluso hasta los más altos eran esperables porque están en zonas que son comunes a varias antenas. Cuando medimos para las antenas de telefonía celular, lo que en realidad estamos midiendo es todo lo que está en el aire, radios FM, radios de los remises, radios AM, wifi de las casas, absolutamente todo. Esto nos confirma que por ahora estamos muy bien”, apuntó.

Dovis fue en la misma línea: “Lo que hacemos es corroborar, a partir de quienes plantean que estas antenas afectan a la salud. Estamos demostrando fehacientemente que no, que estamos muy por debajo de los valores permitidos”.

“He participado en foros que tratan de hacer que no se utilicen tanto los sistemas wifi o los celulares porque 'contaminan' y realmente no tienen una justificación técnica para decir eso. Para eso están las mediciones, para eso está la ley, para comprobar que no se superan”, añadió Bossio.

Toloza destacó la vinculación con la sociedad

Para el decano de la UTN local, Alberto Toloza, “este tipo de convenios se concretan para fortalecer la vinculación con el medio y la transferencia tecnológica a través de los distintos grupos de investigación de nuestra Facultad, en este caso del Departamento de Electrónica”.

“Estas iniciativas también tienen que ver con fomentar la mutua colaboración entre las partes que permitan brindar un servicio a la comunidad de sus respectivas jurisdicciones o áreas de influencia”, consideró.

"Para mí es un orgullo. Llegar a este nivel, de poder ofrecer desde nuestro lugarcito en el departamento de Electrónica a la sociedad un servicio de tal magnitud, es algo que no me lo imaginaba, pero acá estamos y nos sentimos orgullosos de hacerlo” Dovis.