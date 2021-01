Se registraron cuatro casos de triquinosis en Deán Funes

El Ministerio de Salud provincial, a través del Programa de Zoonosis, informó sobre un brote de triquinosis con foco en la localidad de Deán Funes y advirtió sobre los peligros de consumir o comprar carne de cerdo de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente.

Hasta la fecha se notificaron cuatro casos de personas con esta enfermedad, que consumieron un mismo alimento en una reunión familiar. Si bien se pudo detectar el alimento que causó el brote, aún se encuentra en estudio su origen.

La investigación y los controles pertinentes son realizados por el Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud, Municipalidad de Deán Funes, la Subsecretaría de Fiscalización del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, con participación del Senasa y Ceprocor.

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos.

También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Medidas de prevención

Frente a la detección de este foco de triquinosis, el Ministerio de Salud recuerda a la población las siguientes medidas de prevención:

-No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

-Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente la marca del producto, empresa responsable, número de habilitación nacional del establecimiento, fecha de elaboración y de vencimiento del producto, condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales, y rótulo con la composición del producto.

-No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados

-Recordar que la salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.

Fuente: La Nueva Mañana