Uepc apoya la presencialidad pero pide acuerdo para evaluar la situación cada 15 días

Fabiana Nocco, secretaria general del gremio a nivel departamental, aseguró que apoyan la presencialidad en las clases aunque pidió por un protocolo dinámico de acción ante la situación epidemiológica. "No es decir abran las escuelas y todo el mundo adentro, porque la situación de las escuelas no es sencilla", sostuvo.

El gobernador Schiaretti confirmó este lunes que la provincia de Córdoba volverá a las clases presenciales el 1° de marzo. En una conferencia de prensa, detalló que habrá una modalidad dual: una mitad del aula cursará presencial y la otra a distancia.

Estos detalles se dieron a conocer en el marco del anuncio de la llegada de notebook para estudiantes de sectores vulnerables. La Provincia compró 50 mil computadoras y anunció la adquisición de 50 mil más.

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) se mostraron de acuerdo con la vuelta presencial de las clases aunque pidieron garantías para que se cumplan las medidas sanitarias en las escuelas y remarcaron la necesidad de que la mayoría de los docentes “estén vacunados”.

Fabiana Nocco, secretaria general de Uepc, Delegación San Justo, dialogó con El Periódico y remarcó que “los docentes queremos volver a la presencialidad”.

“No es que ponemos reparos, acá sigue habiendo una cuestión epidemiológica cambiante, los docentes y el sindicato queremos volver a la presencialidad, pero para que se de esa vuelta hay algunas cosas que se tienen que tener en cuenta”, dijo la gremialista.

Y agregó: “Como la situación epidemiológica es tan cambiante semana a semana, nosotros lo que decimos es que hay que armar un acuerdo dinámico para poder ir acomodando la situación, porque el protocolo que firmaron en agosto del año pasado y su implementación puede variar según los días”.

Importancia de la vacunación

Nocco subrayó la importancia de que los educadores puedan estar vacunados a la hora de comenzar el ciclo lectivo.

“Creemos que debemos estar vacunados antes de comenzar las clases y si no es antes debe ser durante. Pero la mayoría de los compañeros deben estar protegidos, por lo tanto el Gobierno debería hacerse un esfuerzo para garantizar la vacunación de los educadores”, expresó.

Luego volvió a insistir sobre la necesidad de que el Estado cumpla ciertas condiciones para garantizar un normal desarrollo de las clases.

“La vuelta a las clases ya está por calendario, a raíz de que la situación epidemiológica que va variando, lo que decimos es que se arme un acuerdo del que participen los docentes para ir viendo la situación cada 15 días. Un espacio para que se escuche a los docentes, porque la situación en las escuelas no es sencilla, no es decir abran las escuelas y todo el mundo adentro, nada que ver, las escuelas no son todas iguales ni las poblaciones, cuando se reinicia la presencialidad, por la escuela circulan un montón de personas y requiere de muchos actores poder llevarla adelante”, reflejó la dirigente gremial.