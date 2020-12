La espera de una niña y su mascota, la imagen ganadora del concurso fotográfico de UTN

“La espera”, de Gisela Paola Ottino, fue la fotografía ganadora del 1º Concurso Fotográfico “Mi Hogar, el Mundo” que lanzó nuestra UTN San Francisco.

“Faustina y su mascota esperan la llegada de la abuela, tras las rejas juegan, se ríen y hablan largo rato. Qué difícil es explicarle a una niña de dos años que para cuidar a quienes amamos hay que distanciarnos un tiempo”, reza el texto que acompaña la imagen, en donde se puede ver como una pequeña ve a su abuela tras las rejas de la ventana, con la sola compañía de su mascota.

La elección de los ganadores se llevó a cabo el martes 15 a partir de una deliberación virtual del jurado, que estuvo compuesto por Faustino Rizzi (El Periódico), Marcelo Suppo (La Voz de San Justo), Evangelina Dolce (Radiocanal), y Silvia Maranzana y Adrián Calorio, representantes de la casa de altos estudios.

Participaron de la iniciativa 39 propuestas, las cuales fueron presentadas en tiempo y forma, de las cuales se evaluó su correspondencia con las bases y condiciones.

Ganadores

El primer premio fue elegido de manera unánime para la fotografía de Gisela Ottino, llamada “La Espera”. De ella, el jurado destacó la historia que cuenta la foto, que permite sumergirse en la habitación con la nieta y su mascota esperando a su abuela detrás de la ventana. El jurado mencionó que responde a las leyes de la composición, a una buena exposición, colores utilizados con criterios que reflejan calidez en la foto, formalmente “es linda” y reúne con todos los criterios que un discurso fotográfico propone.

El segundo lugar fue debatido y quedó para la fotografía de Nicolás Rocchia, llamada “Acortando Distancias”. Al ver la foto, los evaluadores resaltaron la nitidez y el calor que transmite y, al igual que la primera, cómo se puede contar una historia a través de ella. Indicaron que se cumplió con el objetivo de mostrar la realidad en la cuarentena, que la composición y el encuadre fueron correctos y que la imagen fue pertinente con el objetivo del concurso.

El tercer lugar fue para “Impensada Soledad” de Melina Bertea. La foto muestra una calidad profesional y un excelente ángulo de toma que lleva a la inmensidad de esa ruta vacía, explicaron desde el jurado.

Justificaciones

2° Acortando distancias – Nicolás Rocchia (estudiante de UTN)

“En la foto intente capturar como la tecnología permitió estar en contacto con la gente que queremos durante la pandemia. La imagen tuvo un pequeño retoque de exposición y color en general, fue tomada con una Nikon D5300.”

3° Impensada soledad –Melina del Valle Bertea (estudiante de UTN)

“Domingo casi 7 A.M. Cierro los libros tras una noche de estudio (cambio de ritmo, año distinto). Decido salir al frente de mi casa para ver el amanecer, algo que tanto admiro, y me encuentro con esta postal: la Ruta Nacional 19 bajo los efectos del Covid-19. Imagen que nunca pensé tener en la mente. ¿Quién lo diría? Desolada como nunca, en un horario en el que normalmente estaría repleta y más en esta época. La foto solo revela uno de las tantas consecuencias que tuvimos que sufrir este año, pero creo que resume todo en dos palabras: "impensada soledad".”

4° El aula en casa –Alejandra Testa

“La pandemia este año nos obligó a trasladar la escuela a casa, después de probar cada rincón, Macarena encontró el lugar ideal para compartir pantalla con sus compañeritos y seños, con su cama de fondo instaló su aula de quinto grado en su pieza. La cual comparte con sus hermanos así que no fue nada fácil.”

5° La espera –Carlos Alberto Bruna

“Esperando libertad para salir a correr.”

6° Pase… –Walter Simón Martínez

“La intención fue capturar un momento en la actividad sanitaria y la indumentaria usada. El momento muestra cuando un motociclista ingresa a una carpa callejera para un hisopado”.

Mención especial: La espera –Bruno Morero

“Fui a visitar a mi abuelo al geriátrico luego de muchos meses que no lo podía ver. Al llegar, al ser con turno previo, mi abuelo ya me estaba esperando sentado donde se reúnen las visitas con el protocolo correspondiente. En ese instante, me surgió la incertidumbre de si dentro del geriátrico habrá abuelos que hayan perdido familiares muchos más jóvenes durante el transcurso de la pandemia mientras que ellos ya mayores, siguen vivos. En ese instante saque el celular para captar ese momento en reflejar a un abuelo esperando a un familiar ausente que nunca llegara”.