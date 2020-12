Justicia en llamas: Viaut salpicó a sus pares y le respondió el fiscal Alberione

En una nota con un diario cordobés, el fiscal federal deslizó que la denuncia en su contra estaría relacionada a su investigación con la causa donde se investiga a Pablo Esser, entre otros. Por otra parte, el ex juez federal Garzón también cuestionó a Viaut.

El fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, se encuentra desde hace unos días en el ojo de la tormenta ante una denuncia en su contra por parte de una persona vinculada al cooperativismo en El Tío. En la misma, se sostiene que un empleado de la Fiscalía Federal de San Francisco le pidió dinero a Pablo González, integrante de la cooperativa Las Cañitas, para cajonear o evitar el avance de una causa penal en su contra. La presentación se hizo en los tribunales federales de Córdoba y el fiscal general, Carlos Casas Nóblega, asignó la investigación a la fiscal federal de Villa María, María Schianni.

Tras cuatro meses de investigación, y luego de una semana donde se allanaron la casa del fiscal, la de su colaborador directo y las oficinas de la fiscalía, Schianni avanzó y prepara, posiblemente para los próximos días el requerimiento fiscal con las imputaciones. La calificación sería cohecho.

Qué dijo Viaut

Luis María Viaut habló con el diario Perfil y aseguró no desconfiar de ninguno de sus colaboradores.

Explicó no estar sorprendido por la denuncia en su contra y planteó una sospecha. Según plantea el diario cordobés, en el expediente por el que está detenido el empresario y exdirigente de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, imputado por tráfico de estupefacientes, “habría una escucha telefónica con un funcionario” de la fiscalía provincial, comentó. La comunicación delataría cercanía entre ese funcionario y algunos –a la postre- imputados de la causa narco radicada en la fiscalía federal.

De esta forma, Viaut habría apuntado contra la fiscalía de Delitos Complejos que dirige Bernardo Alberione y hacia su secretario Oreste Gaido, cuya esposa trabaja en Dineral, la financiera investigada de la cual es propietario Esser. Cabe recordar, que el abogado del denunciante en caso Viaut es Juan Alberione, familiar del fiscal.

Respondió Alberione

Consultado por el mismo diario, Alberione sostuvo: “Que investiguen todo lo que tienen que investigar”, aunque remarcó que se trata de “una venganza”. Señaló que el empleado al que aludió el magistrado federal integra la dirigencia del club Sportivo Belgrano y por esa razón pueden existir comunicaciones con Pablo Esser. “Pongo las manos en el fuego” por ese empleado, ratificó finalmente.







Garzón y una vieja pelea

Cabe recordar que Viaut participó en la investigación de la muerte del soldado Omar Carrasco, hacia fines de los ‘90, cuando fue fiscal en la localidad neuquina de Zapala. Su desempeño le valió cuestionamientos y hasta una denuncia de asociación ilícita (junto al juez federal Rubén Caro) que se archivó, pero que, luego, le impidió acceder a la titularidad del Juzgado Federal en Concepción del Uruguay al que intentó ascender, informa Perfil. Luego desembarcó en San Francisco, en 2009.

Mario Garzón, exjuez de San Francisco, actualmente jubilado denunció a Viaut mientras se encontraba en funciones. Lo hizo ante el juez Rebak, el mismo que autorizó los allanamientos de la semana pasada.







Garzón recordó algunas actuaciones del fiscal Viaut, como por ejemplo en un expediente por robo de efedrina en la localidad de El Tío. Dijo que sospechaba que hacía “arreglos” con personas de poder y las causas no avanzaban. Pero aquella denuncia no prosperó en los tribunales federales; a decir de Garzón, porque había magistrados que sostenían que eso lesionaba la credibilidad y la imagen de la Justicia. “Había un modus operandi”, insistió, porque Afip llegaba con datos y “a la semana se sabía todo”, planteando la hipótesis de que era Viaut quien filtraba la información y hacía naufragar las pesquisas por alguna conveniencia particular.

El denunciante

Pablo González, quien denuncia a Viaut, indicó en diálogo con la prensa que intentaron extorsionarlo bajo la excusa de no involucrarlo en una causa judicial, ni detenerlo ante un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, algo de lo cual no estaba involucrado.

Secreto de sumario

La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, es quien investiga la denuncia contra Viaut. En diálogo con El Periódico explicó que los allanamientos se dieron en el marco de una denuncia que se realizó en la fiscalía de la Cámara Federal de Córdoba: “La fiscalía general me designa a mí como la fiscal que tenía que investigar esta denuncia y a raíz de eso se inició una investigación. En este momento la causa está bajo secreto de sumario por 10 días hábiles por eso no se puede dar información hasta que no se tomen otras medidas para reforzar la prueba de esta investigación. Es una denuncia que se realizó unos meses atrás. La investigación se inició aproximadamente a fines de julio".

Schianni afirmó que su intervención tuvo lugar a partir de que, teniendo en cuenta que las presuntas irregularidades corren por parte de la Fiscalía Federal de San Francisco, por lo que no pueden intervenir, fue designada a cargo de la investigación por el Carlos Casas Nóblega, fiscal general ante la Cámara Federal de Córdoba.

Por el momento, la causa no tiene imputados “porque resta analizar el material secuestrado y porque aún deben tomar otras medidas”, sostuvo Schianni.

Sobre cómo seguirá el proceso, señaló: "Van a tomarse ahora unas medidas de investigación y de acuerdo a su resultado veremos el temperamento a tomar en él análisis de lo secuestrado".(Fuentes: nuestra redacción y www.perfil.com).