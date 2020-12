Siguen las exposiciones en Diputados: voces a favor y en contra del proyecto de legalización del aborto

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuará hoy con el debate del proyecto para la legalización del aborto impulsado por el Gobierno nacional, con la mirada puesta en la sesión programada para el próximo jueves y viernes, la cual se prevé de extensa duración.

Los legisladores comenzaron a analizar la iniciativa ayer en el último tramo de la reunión de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Publica, Legislación Penal y Mujeres y Diversidades, tras concluir tres jornadas informativas.

El debate entre los legisladores continuará hoy en dos jornadas, una de 11 a 14 y otra de 15 a 19, aunque aún está pendiente una decisión sobre como será el protocolo de funcionamiento, ya que el sistema virtual está vencido y la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) señaló que no se podía avanzar sin un acuerdo de los presidentes de bloques.

De todas maneras, las presidentas de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, y de Legislación Penal, Carolina Gaillard, así como la diputada del PRO Silvia Lospenatto, aclararon que era una reunión informativa y que el plenario para dictaminar se hará el próximo miércoles en forma presencial.

El plenario se retomó ayer, luego de que el jueves pasado se resolvió postergar hasta el miércoles próximo la firma del dictamen en una reunión de la que participaron los presidentes de bloques e interbloques.

A continuación, un resumen de las exposiciones en la tarde del último jueves. (Con información de Télam/Cba24N)

Voces a favor



Patricia Rosemberg

La médica y Magister en Gestión en Epidemiológica y Gestiones de Salud dijo: "No estamos comprometidos con la idea que las mujeres aborten. Estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida y la salud, puedan decidir y puedan tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen por eso me parece importante que esta ley de IVE venga con el marco de la Ley de los 1000 días".

En un crudo relato expresó: "Me ha tocado ver colegas haciendo legrados sin anestesia o haciendo interrogatorios que parecen policiales".

Por ello, consideró que "tenemos que garantizar que la interrupción sea de manera segura y que si luego decide ser madre no le queden secuelas psicológicas ni de tortura".



Además, explica por qué el aborto tiene que ser legal con un caso: una mujer que murió luego de intentar un aborto clandestino con perejil. La mujer tenía 32 años y dos hijos. No le había contado a nadie. Cuando llegó ya era irreversible.

Luis Ernesto Pedernera Reyna

El Presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo que "Niño, para la Convención, es toda persona menor de 18 años nacida. La interpretación que hace el Estado argentino nada tiene que ver con eso".

Se refirió a las "niñas forzadas a parir" en Argentina y las demoras y dilaciones que impone la Justicia: "Son terribles los testimonios de niñas violadas que fueron obligadas a parir. Lo que más preocupa son las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a tiempo”.

"Al Comité -agregó- le preocupan las altas tasas de embarazo adolescente" y pidió que el "Estado garantice el acceso de las adolescentes a servicios de aborto, que se escuche su opinión. "Asegurar que las y los adolescentes dispongan de información sobre anticoncepción y planificación familiar en lenguaje accesible".

Por ello manifestó: "El comité coloca como prioritario la legalización del aborto porque es ubicarlo en el derecho a la salud, para mejorar el acceso a la salud de calidad para que no se mueran niñas y adolescentes" y amplió: "Para nosotros no es agradable repetirle al Estado argentino en el 2010 y en el 2018 que avance con esta legislación. Estamos recibiendo peticiones por criminalización por abortos, presentados por las propias niñas".

Soledad Bustos

La subsecretaria de Atención Primaria de la Salud del Municipio de Quilmes informó: "Tuvimos la necesidad de hacer tremendos esfuerzos para poder responder a estas demandas en pandemia sabiendo que las mujeres que no pueden acceder corren riesgo de vida o de salud".

En torno al proyecto dijo: "Hoy me parece que no es si aborto si o aborto no, la mujer o persona gestante que decide abortar lo hace como puede en las condiciones que puede, me parece que lo central de esta discusión tiene que ser si queremos un aborto legal o defendemos un aborto clandestino".

Por ello, consideró que "el acceso a la salud integral no puede ser un mero privilegio de municipios o provincias que tengan gobernantes con perspectiva garantista, sino que es un derecho humano que nuestro Estado pueda garantizar de una vez y para siempre".

Edith Martearena





La referente de la comunidad guaraní TGN de Tartagal, Salta, dijo: "Creemos que esta ley viene a darnos libertad, que viene a fortalecernos, que viene a ofrecernos igualdades, la posibilidad de ejercer la libertad sobre nuestros cuerpos y no morir en el intento".

"El año pasado, a una adolescente Toba en nuestra ciudad, un médico la dejó sangrando en la vereda del hospital, acusándola de haberse hecho un aborto cuando después las pruebas demostraron que no (...) Eso es discriminación, y doble discriminación sufrimos por ser mujeres y ser indígenas", relató.

Así, apuntó que "esta ley no busca hacer obligatorio el aborto como nos quieren hacer creer. Esta ley reconoce una posibilidad, un derecho a no ser discriminadas, maltratadas ni criminalizadas. Esta ley pone fin a la hipocresía, a la discriminación y al cinismo. Por eso decimos nosotras, las mujeres marronas, las mujeres originarias, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir".

Mariela Bielski





La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina indicó: "Despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo es un imperativo, es justicia social y justicia reproductiva y de derechos humanos".

En ese contexto, consideró que "las más de 3000 mujeres que perdieron la vida desde el retorno de la democracia nos imponen una reflexión profunda sobre el tipo de sociedad que queremos ser".

"La capacidad de cada persona a decidir si desea tener hijas o hijos, cuándo y cómo es esencial para la plena realización de los derechos humanos", expresó y sumó: "Nos tienen que resonar las mas de 2350 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2018, que marcaran su trayectoria de vida para siempre".

Voces en contra

Jorge Sennewald





El pastor de la Iglesia Cristiana el Encuentro y directivo de Aciera, señaló que el proyecto de Aborto Legal es "inoportuno" y un "atropello". "Somos buenos pero no insensibles, somos pacificadores pero estamos enojados".

Se refirió a "un bebé es un fenómeno" y dijo que "el Estado ayudando a matar a una persona humana siempre tendrá consecuencias".

"No es un tema de salud pública porque el embarazo no es una enfermedad (...) Dios es el único que puede decidir entre la vida y la muerte. No se metan en el camino de Dios..les pedirá cuentas...que Dios los bendiga", concluyó.

Roberto Votta





El médico del Servicio de Obstetricia del Hospital Cosme Algerich señaló que "el aborto no es la solución, deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual".

"Los médicos obstetras hace mucho tiempo que hablamos del feto como persona, como un segundo paciente, y como persona tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida", dijo.

Analía Pastore





La abogada, especialista en Derecho de Familia e integrante del Centro de Derecho de Familia de la UCA argumentó: “El punto de partida es la afirmación de la insoslayable inconstitucionalidad en este proyecto, por desconocer que todo ser humano es persona, que tiene derecho intrínseco e inviolable a la vida desde la concepción".

Además dijo que aquellas personas gestantes "podrían pedir el subsidio de la ley de 1.000 días a la semana 12 y podrían ejercer el derecho absoluto a abortar a las 13 y seguir cobrando el plan los meses siguientes".

Marcelo Riera





Médico y exministro de Salud de San Luis, argumentó sobre el desarrollo embrionario: “Los conocimientos científicos sobre el neo-concebido en su primera fase de existencia unicelular nos permiten tener la certeza de que el cigoto se trata de un nuevo ser humano, diverso y distinto de sus padres porque posee un genoma que le es propio".

"Está ya demostrado científicamente que el inicio del proceso y de la vida nace puntualmente desde la fecundación y concluye con la muerte", señaló.

Laura Vargas Roig





La doctora en Medicina e investigadora de Conicet, indicó: “El embrión humano no es un fenómeno, sino que es un nuevo ser humano en desarrollo, es decir, es un nuevo individuo de la especie humana en su primera etapa de vida".

"El cigoto no es solamente una célula viva, es un organismo unicelular y no reconocerlo es una falencia en los conocimientos embriológicos, que tiene la capacidad de autoregularse", explicó.

Destacó que la "dependencia de la madre no anula la autonomía biológica del embrión humano como individuo" y manifestó: "Debemos ser honestos con nuestros pacientes y explicarles a las mujeres gestantes que el embrión es un ser humano y no un conjunto de células (...) hay que mostrarles las ecografías obstétricas y hacerles oír los latidos embrionales o fetales para que tomen conocimiento de la realidad".