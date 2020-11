Delincuentes rompieron el vidrio de su camioneta y le llevaron documentación importante

Un hombre fue víctima, este viernes, de un robo. Delincuentes rompieron el vidrio de su camioneta, una Renault Captur que se encontraba estacionada sobre Libertad al 2300, y se llevaron un maletín con documentación importante.

En diálogo con El Periódico el hombre, que es gestor del automotor, contó: "Salí cerca de las 11 del registro que está por pasaje Newton, iba a ver a mi madre, le llevaba verduras, paré en una verdulería que está en Libertad y Juan B. Justo, dejé el auto por Libertad a unos 15 metros y a los 20 minutos cuando volví tenía el vidrio lateral izquierdo roto. Me faltaba únicamente el maletín donde tenía recibos de registros, algo de efectivo y las chapas patente de un auto cero kilómetro, porque trabajo para una empresa de venta de autos, y tenía que llevar las chapa patente de un cero kilómetro que iban a retirar".

El hombre pidió ayuda para recuperar los documentos y las patentes. "Sino tengo que salir a pedir duplicados, imaginate, vos comprás un auto, lo vas a retirar y la documentación tuya ya fue robada... más que todo eso, porque en efectivo no se manejan grandes números, tenía algo en efectivo que era mío, para compras habituales, formularios, pagar escribanía, ese tipo de cosas", lamentó.

Pese a que se trata de una zona transitada, el hombre afirmó que no encontró testigos del hecho. "Están haciendo arreglos de cableado, cuando me bajé estaban ahí unos dos o tres operarios, cuando volví ya no estaban. El policía que asistió al lugar los entrevistó, porque estaban a la vuelta, pero le dijeron que no vieron nada. También hay un depósito, los muchachos tampoco vieron nada, para haber visto tendrían que haber estado justo en el momento ese afuera. Y ahí estamos viendo el tema de las cámaras", afirmó.

"Lo más desgraciado de todo esto, además de la falta de seguridad, es que estamos a una cuadra de la terminal, más allá de que hoy no funciona, y fue a plena mañana. Que te roben en una zona así, rompan un vidrio y nadie vea nada...", cerró.

Para aportar información sobre el hecho o sobre la documentación robada se puede llamar al teléfono (03564) 15473613.