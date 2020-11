Se le incendió la casa y pide ayuda: "Perdí todo"

Belén Orellano (23), la mujer que sufrió pérdidas totales en la vivienda que habita cuando una vela ocasionó un incendio, pidió ayuda con muebles, ropa y materiales de construcción para reconstruir lo dañado. El incendio se originó anoche, cerca de las 22, en su casa de Av. Las Malvinas 282.

En diálogo con El Periódico la mujer, que contó que el siniestro se ocasionó por una vela encendida, ya que desde hace tres días no tiene luz. "Dejé una vela prendida porque no tenía luz, fue un segundito, cinco minutitos habrán pasado, y fui a retirar el celular de mi abuela que estaba cargando. Cuando vuelvo estaba todo incendiado, no podía apagarlo porque había dos colchones. Entre que vinieron los bomberos me agarró todo. Perdí todo. El fuego llegó hasta la cocina. No tengo nada", lamentó.

La mujer, que padece ataques de pánico, contó que a partir de lo ocurrido padeció un ataque de nervios. "Mi amiga me gritaba que se había incendiado la casa y yo pensé que era una joda, y cuando me acerqué estaba todo el humo negro. Tengo ataques de pánico y estoy embarazada", manifestó.

La mujer, que es madre de dos hijos de 1 y 5 años y está embarazada, contó que el revoque se cayó por lo que además de materiales necesitaría ayuda con la mano de obra para restaurar lo dañado. "Yo tengo mi tío que podría ayudar a revocar pero es él solo", dijo.

Para colaborar se puede llamar al (03564) 15212997.