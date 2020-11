Autorizaron más actividades deportivas desde el lunes

El cumplimiento del protocolo permitirá retomar aquellos deportes que todavía no estaban habilitados en San Francisco como básquet, fútbol, vóley, hockey, handball, rugby, entre otros. El entrenamiento deberá llevarse a cabo de manera individual y no se podrán realizar partidos.

A partir del próximo lunes 9 de noviembre podrán reabrir sus puertas los clubes e instituciones de la ciudad que aún no lo habían hecho dado que las disciplinas que en ellos se practican no estaban habilitadas. Para ello deberán cumplir con el protocolo de “Preparación Física Individual y Asistida en Instituciones Deportivas” que será entregado y notificado a los representantes de ligas, asociaciones y clubes.

“Para nosotros es una satisfacción poder retomar con esta medida que veníamos gestionando y trabajando desde hace un tiempo, que nos solicitaban los clubes y que ahora, debido a la situación epidemiológica actual de la ciudad, podemos retomar”, anunció el director de Deportes de la municipalidad de San Francisco, Juan Iturburu.

A la vez, agregó: “Esto traerá un gran alivio emocional y psicológico para los niños, al igual que para los clubes ya que al haber movimiento y actividad de manera permanente se vuelve a generar ese vínculo con el socio, algo tan importante para la vida institucional de los clubes”.

El funcionario anticipó que en los próximos días se darán a conocer los lineamientos del protocolo a los representantes de ligas, asociaciones y clubes, además de notificarlos de que están autorizados a realizar la actividad correspondiente para que sean los clubes los responsables del cumplimiento y control de los protocolos.

Sin embargo, Iturburu aclaró que la continuidad de las aperturas queda sujeta a la decisión del municipio y a la situación epidemiológica del momento de la localidad.

“El cumplimiento de este protocolo nos permitirá retomar aquellos deportes que todavía no estaban habilitados en San Francisco como son básquet, fútbol, vóley, hockey, handball, rugby, entre otros. Esto significa que, si bien pueden concurrir a practicar en grupos, el entrenamiento deberá llevarse a cabo de manera individual, con distanciamiento, con sus propios elementos, etc. y no se podrán realizar partidos”, añadió.

Disposiciones particulares

1) La preparación física individual y asistida en instituciones deportivas, se podrán realizar todos los días.

2) En ningún caso el distanciamiento entre personas podrá ser inferior a CUATRO (04) metros. A tal fin, cada deportista contará con un espacio individual previamente demarcado y la actividad a desarrollar por el mismo será personal y sin contacto con los otros deportistas que conforman el grupo de trabajo.

3) Se deberán conformar grupos fijos de trabajo para la preparación física individual, de manera tal que cada grupo de trabajo sea cerrado y sin posibilidad de cambios ni modificaciones, a los fines de mantener identificados los miembros de ese grupo en previsión de la trazabilidad de contagio. Cada grupo de trabajo (en ello se incluye a deportistas, preparador físico, entrenador, etc.) tendrá un turno predispuesto para el trabajo físico, siendo así una “célula” cerrada sin contacto alguno con el resto de los grupos de trabajo.

4) Quedan prohibidas las aglomeraciones de personas, antes, durante o después de la actividad. Evitando la concurrencia de personas que no estén autorizadas a realizar la misma (familiares, acompañantes, amigos, etc.).

5) Sólo se podrá realizar el trabajo en forma individual y sin compartir los elementos de trabajo (pesas, mancuernas, colchonetas, sogas, pelotas, etc.). Si la práctica requiere el uso de elementos, estos deberán ser de uso personal y exclusivo de cada deportista y, al finalizar el entrenamiento, deberán ser debidamente desinfectados.

6) No se podrá compartir recipientes de agua y cualquier otra bebida o alimento.

7) Quedan excluidas de la práctica las personas que presenten cualquier tipo de síntoma compatible con COVID-19 y aquellas con contraindicación médica relativa o absoluta para la actividad física.

8) Las instituciones serán las responsables del cumplimiento de las medidas impuestas por este protocolo, debiendo designar un responsable del control y cumplimiento.