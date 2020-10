Frontera: sufrió acoso en la calle, denunció por miedo y alerta a otras mujeres

Una joven de 22 años que vive en Frontera denunció este martes en la Policía de esa ciudad haber sido abordada por sujeto que, con su auto, la encerró mientras ella caminaba por la calle junto a su beba, y la invitó a subir. El hecho ocurrió en horas de la tarde sobre Calle 62 de esa localidad.

En diálogo con El Periódico, Melani contó: "A eso de las 14 salí para llevar a mi bebé a vacunar y a unas tres cuadras se aparece este hombre (iba con dos más) diciéndome que me acerque a él, que no tenga miedo, que no me iba a pasar nada. Insistía con que me acercara, que fuera con él al auto, que subiera. En eso se me puso la mente en blanco y cuando reacciono lo único que hice fue correr el coche de mi bebé para atrás. Y ahí quedé en shock, pero cruzaba justo un hombre en bici que le empezó a decir cosas. Yo estaba nerviosa porque me imaginé que se iban a bajar, pero no pasó gracias al hombre que se frenó".

Luego, la joven siguió: "Él buscaba que yo me acercara. Cuando llegó por la Calle 5 me encaró bien contra el cordón y me quedé inmóvil. Cuando reaccioné llevé a la bebé para atrás. Y es como que buscaron abrir la puerta, pero el otro hombre que iba en bici pegó la vuelta enseguida y se fue hacia adentro. A muchas chicas las llama, pero ninguna habla por miedo", agregó.

Así, de acuerdo a su testimonio, no sería la primera vez que esta persona, de unos 60 años y que se conduce en un auto nuevo de color bordó -suele estar acompañado- actúa de esta forma.

Melani contó además que el día anterior ya la había interceptado pero frente a su casa, donde le preguntó por una chica que vivía sola. También le hizo la misma pregunta a ella.

Denuncia y alerta

La joven afirmó que radicó la denuncia en la Comisaría nº 6 de Frontera y que hará lo mismo en el Centro Territorial de Denuncias. A su vez publicó lo ocurrido en su perfil de Facebook para alertar a otras personas sobre la situación. "Quise dejarlo pasar pero la impotencia de que nadie haga nada me ganó. Tengo bronca conmigo misma por no reaccionar en el momento... La primera la dejé pasar por alto sin pensar que podía volver a suceder, pero hoy la pasé peor", escribió en su cuenta el martes.

"Anda en un auto bordó, es un auto nuevo, se te acerca y te insiste para que te subas. Te dice que no tengas miedo, que no te va a hacer nada, y anda acompañado. Hoy la pasé mal yo. Mañana les puede pasar a otras personas. No se lo deseo a nadie porque es una sensación horrible", agregó la mujer, quien asegura tener miedo.

Y finalizó: "Espero que esto no quede en la nada y alguien se mueva. Ya sé que no hay seguridad y menos policías con ganas de trabajar, pero tampoco puedo esperar a que me viole o me mate porque nadie hizo nada".