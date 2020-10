“Sigo luchando con corazón y vida”, escribió el cantante de La Banda de Carlitos

Ruben "Kesito" Pavón fue internado el jueves por la madrugada tras sentir falta de aire provocado por un cuadro de Covid-19. Ese día por la tarde el mismo cantante confirmó que, a pesar del susto, se sentía bien y estaba recibiendo oxígeno. Sin embargo, más tarde su estado de salud se agravó y los médicos le informaron que se le generó una neumonía.

Al caer la tarde del viernes, el cantante actualizó su estado de salud desde las cuentas oficiales de la banda, donde mantiene informados a sus seguidores sobre todo lo que le pasa. "Alguien dijo TERAPIA, y hace minutos alguien dijo TERAPIA NO..se queda en la Sala", explicó, aclarando que finalmente no fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Francés.



"De último momento todo cambió, Y esa son COSAS DE DIOS. Acá sigo luchando con CORAZÓN y VIDA, y gracias a todos por tantos mensajes y oraciones", expresó en el mensaje en Instagram, acompañado de una foto de él mismo en el escenario.

El cuartetero no dudó en detacar el incansable trabajo de médicos, enfermeros y todo el personal de la institución: "Acá todos estamos críticos, pero corren sin parar para atender a todos".





Más temprano, había infomado a sus seguidores con este mensaje: "Bueno se complicó la cosa, me salió una fuerte neumonía y me pasan a TERAPIA ,así que voy a pensar en POSITIVO", indicó, al mismo tiempo que agradeció a sus fanáticos por apoyo y pidió que sigan rezando por él: "Siempre digo. Los momentos de DIOS son perfectos se que DIOS nunca me abandono Y no va a ser está la excepción. Y gracias por cada mjes y ORAR por mi los AMO y los EXTRAÑO, Keso LBC".