Ambientalistas recordaron la importancia de preservar el arbolado

La Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (AMAD) recordó la importancia de preservar el arbolado urbano, un pedido que viene llevando adelante desde hace varios años, con más intensidad luego del temporal de 2018 que acabó con muchos ejemplares en San Francisco.

En ese sentido, la organización había presentado una nota al municipio una propuesta con varios puntos: entre otras cosas se buscaba que se prohíba la extracción de árboles, excepto por razones de seguridad o servicios públicos, emplazar a los frentistas a reponer las plantas faltantes, ampliar el número de especies permitidas, establecer que, en los nuevos loteos, los lugares destinados a espacios verdes sean forestados con un porcentaje de especies nativas, declarar de interés municipal las especies nativas ubicadas en el ámbito urbano y jurisdicción rural, y promover los estudios necesarios para diseñar un futuro jardín botánico con objetivos educativos y de conciencia ambiental.

A un año de esa presentación Ernestina Saravia, al frente de AMAD, explicó que no hubo avances en la materia: "Actualmente no tenemos contestación de lo que tendríamos que haber planificado el posterior año para esta primavera. No se ha forestado lo suficiente como deberíamos haber corregido desde 2018. AMAD pidió y sigue pidiendo que empecemos a forestar en tiempo y forma porque no tenemos una ciudad arbolada, tenemos una ciudad despoblada. Yo tengo mi árbol que me está rompiendo la vereda pero que no lo saco porque no tengo más árboles, entonces la gente utiliza mi árbol para la sombra. Ahí te das cuenta la necesidad que se tiene de arbolado, pero no no se tiene conciencia de que en el frente se debe tener arbolado, de un tamaño u otro, pero debe ser exigido. Yo frentista debo pedir mi árbol y cuidarlo, porque es mi propiedad y mi oxigenación. Pero no ha cambiado nada, sólo se han sacado en algunos lugares unos troncos pero no han vuelto a reforestar".

"Deberíamos estar trabajando más que nada en los espacios abiertos, por el uso de oxígeno por parte del caminante, del ciclista, que son a la vez las cortinas forestales de conservación ambiental. Pero lamentablemente no estamos haciendo esas tareas ni estamos forestando en las los frentes propios, ni en las cazuelas nuestras ni en áreas abiertas como parques y paseos. Poner un árbol de 5 años le van 5 años más para que tenga frondosidad, o sea que nos van 10 años. Si no forestamos hoy, en 10 años no vamos a tener bosque, oxígeno. Peleamos, en un sentido de la palabra, porque tratamos de dar conciencia de lo que es tener arbolado urbano, cortinas forestales, que las necesitamos sí o sí, del lado sur sobre todo que tenemos el basural y el cementerio, pero también del lado norte por estos cambios climáticos que tenemos de vientos inversos, porque tenemos un pequeño mar que nos invierte los vientos. El mar es pequeño para muchos, pero es un ojo de agua importante internacionalmente. Estamos pidiendo desde AMAD volver a reforestar la ciudad que hemos perdido. Antes teníamos una ciudad muy verde y hoy está muy empobrecida en todos los espacios, públicos, urbanos y barriales. AMAD les dio la palabra a los centros vecinales y apoyábamos de forestar y controlar sus cazuelas en cada barrio para que no tuviéramos faltantes urbanos".

Saravia estimó que faltan entre 5 y 10 mil árboles en la ciudad.

Beneficios del arbolado

La titular de AMAD detalló los beneficios del arbolado para una ciudad, tanto en su zona urbana como rural. "Son varias virtudes. Primero, oxígeno. Segundo, cortina forestal de los grandes vientos. Tercero, evita que baje la contaminación, porque el viento, al no tener cortina, baja la contaminación. Los olores son penetrantes como del basural, del cementerio o cualquier tipo de contaminación. Y la sombra, que baja la temperatura. Hay animales que están muriendo y uno cree que están enfermos. No. La insolación a los animales, ya sea vacunos o bovinos o caprinos, les daña el cerebro porque les calienta los huesos de la cabeza. A veces es como que nos interesa tener capital pero no la salud de los animales, que es más importante", opinó.

Un árbol de interés

Entre los ejemplares que hay en San Francisco, AMAD puso sus ojos en uno ubicado sobre Güemes al 4500: una tusca de unos 250 años, que podría correr peligro de desaparecer, por lo que pidió a quienes están a cargo del loteo que lo conserven.

"El interés de AMAD para con este árbol es que es un ejemplar de doscientos y pico de años, es una especie única que se llama tusca y que no es un espinillo. Dentro de la familia de los prosopis es una acacia pero de diferente estructura, es diferente pero es referente del departamento San Justo, que es la única de las especies que había en esta región antiguamente, como el chañar, el tala, el espinillo, y ésta es de la familia del espinillo, que es un aromito, pero de distinta calidad, son distintas especies dentro de la misma acacias", dijo Saravia.

Y agregó: "La preocupación mía, que viene desde hace varios años cuando empezaron a deforestar esta área, que había más cantidad, es el tamaño del árbol. Es un árbol de 250 años, más el referente, que sería la historia de lo que fueron los espinales en esta región, que eso debería ser importante como la historia de los pueblos antiguos que existieron y como los montes que estuvieron acá, para hablar geográficamente. Eso sería importante, que quien tenga a cargo la venta de los lotes aquí lo tenga como referente y lo conserve como historia de un barrio a futuro".

El intendente supervisó trabajos de forestación en la ciudad

Días atrás, el intendente municipal Ignacio García Aresca, junto al secretario de Infraestructura Néstor Gómez y el secretario de Servicios Públicos Hobey Savático, supervisaron los trabajos de forestación que se están desarrollando en los canteros centrales de Bv. 25 de Mayo, en el marco del Plan de Reforestación.

Desde comienzos de septiembre se puso en marcha el Plan de Reforestación que tiene previsto dotar de nuevos ejemplares diferentes puntos de ciudad. La colocación se realiza en forma conjunta entre los Centros Vecinales y el municipio a través de las Secretarías de Infraestructura y de Servicios Públicos.

En la oportunidad, García Aresca expresó: “Para nosotros es muy importante trabajar en este programa dado que para la ciudad resulta relevante contar con una adecuada forestación y si hay algo que nos destaca en San Francisco, son los espacios verdes y la cantidad de lugares que tenemos con arbolado. En este momento estamos en los canteros de Bv. 25 de Mayo, donde si bien recuerdan había una especie de árboles que con el temporal que sufrimos hace 2 años se cayeron, por lo que en primer lugar tuvimos que trabajar en la remoción de raíces para luego empezar a suplantarlas con distintas variedades. Esta actividad la estamos llevando a cabo en toda la ciudad, tanto en el sector de costaneras como en plazas y espacios públicos de los diversos barrios, con un total de 800 nuevos ejemplares. Además vamos a seguir trabajando de la misma forma tal como lo venimos haciendo en todo San Francisco sumando al trabajo en el Parque Industrial donde actualmente estamos realizando tareas de forestación”.

Por su parte, Gómez especificó: “Como todos los años estamos llevando adelante el Plan de Reforestación de Arboleda en la ciudad, replantando nuevos árboles en Bv. 25 de Mayo pero también hemos estado trabajando en distintos espacios verdes como plazas y plazoletas. Este es un plan que se hace todos los años que tiene por objeto establecer un mínimo de arbolado permanente en cada uno de los espacios públicos”.







Hasta el momento se han colocado 26 árboles en Plaza de barrio El Prado, 30 árboles en Plaza Villa Golf, 20 ejemplares en Paseo Maipú, 28 en Plaza Barrio Hospital y en Plaza Vélez Sarsfield, en reposición del arbolado seco, se plantaron 30 nuevos ejemplares junto a 6 especies de tipas sobre calle Pueyrredón conforme al arbolado urbano.

Mientras tanto se prevé que cuadrillas municipales del área Espacios Verdes comiencen a trabajar en el Loteo Brisas del Sur con la colocación de 40 árboles, 20 ejemplares en la Plazoleta de barrio Las Rosas y 15 arbolitos en Senderos del Savio.

Mientras que durante octubre está previsto reforestar el Centro Cívico, Jardín Botánico, Parque Cincuentenario, Paseo Cervantes, Plazoleta ubicada en Echeverría esq López y Planes y Plaza General Paz.

El Club de Leones aportará 500 árboles para las plazas

A principios de octubre, el Club de Leones de San Francisco dio a conocer que la entidad recibió 500 árboles, que les fueron donados por la Secretaría de Ambiente e la provincia de Córdoba, del Programa Forestando Córdoba. Fue a partir de la presentación de un proyecto por medio del cual se pidieron los árboles para forestar las plazas donde ha intervenido el Club de Leones con sus Plazas Saludables.

Ahora, la institución busca hogares de tránsito para su cuidado. Los mismos serán entregados durante un tiempo determinado a familias donde residan menores. "La idea es que el niño tome contacto con el árbol, lo cuide y conozca los cuidados especiales que hay que tener para que éste crezca sano y fuerte. Este cuidado lo debe realizar con algún adulto que lo guie. Durante este periodo, el Club de Leones, debido a la pandemia, hará el seguimiento de cómo se desarrollan los árboles a través de fotografías y filmaciones que serán publicadas en las redes del club", comentaron.

Y sumaron: "El pequeño, al trabajar con su familia comienza a querer la actividad y, en un futuro, los niños estarán aún más comprometidos con el medio ambiente".







Una vez que el árbol se haya desarrollado, pedirán permiso al municipio para que les indiquen un lugar dónde colocarlo: "Cómo son árboles autóctonos pensamos que se van a desarrollar rápidamente y podremos gozar de la sombra de ellos muy pronto.

"El Club de Leones, entre todos sus programas o actividades señaladas de trabajo tiene un área de Ecología y Medio Ambiente. Trabajamos creando conciencia de la necesidad que cada uno cultive su alimento este será sano y será producido por sus manos, disminuyendo los gastos familiares", manifestaron.