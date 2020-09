Panaderos: retomaron negociaciones salariales, aunque dicen estar lejos de lo ofrecido

Claudio Rivolta, al frente del Sindicato de Panaderos que abarca el departamento San Justo y Río Primero de Córdoba, indicó en diálogo con El Periódico que el 98% del rubro ya retomó los trabajos de manera normal, lo que considera una buena noticia para el sector. Sin embargo, continúa la preocupación por el alto índice de trabajo informal y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Por lo que vemos nosotros hay muchas ventas callejeras y en internet, pero se normalizó bastante y hay un empuje muy grande que fue el del ATP, que permitió oxigenar al empresario y garantizar el trabajo. Hoy el 98% está trabajando con normalidad, no tenemos las quejas que en otros tiempos -fuera de pandemia- tenía el empresario. Hoy por hoy no tenemos esas quejas y el termómetro nuestro es el trabajador, por lo tanto sabemos quién trabaja y quien no, y sabemos que están trabajado bien”, indicó el secretario gremial.

Por otro lado, Rivolta explicó que el Ministerio de Trabajo sigue funcionando virtualmente, pero sin inspección: “Nosotros tenemos casos como en una reconocida panadería de Porteña donde le restringieron el sueldo y las horas de trabajo al 50% a los trabajadores. Elevamos notas, tuvimos reuniones donde los empresarios no se presentaron y es la única complicada con el tema de trabajadores, pero aún no hay herramientas para constatar estas cuestiones”, cuestionó y agregó: “En ese sentido no podemos darles una respuesta a los trabajadores en esos casos”.

A la espera

En cuanto al salario de los trabajadores, Rivolta comentó que la semana pasada “se retomaron conversaciones en la paritaria nacional” y se solicitó una suma de $10.000, absorbiendo los $4000 del DNU 14/2020.

La respuesta llegó el miércoles de la semana pasada, donde el sector empresario rechazó la propuesta e hizo una contrapropuesta que el gremio consideró “insuficiente, irracional e irresponsable”, de $6500 absorbiendo los $4000 del DNU. Esta fue rechazada y se llamó a una próxima reunión el próximo miércoles, no descartando medidas de fuerza.







“Nuestro sueldo está debajo de la línea de pobreza, la canasta básica está alrededor de 43 y con el bono, el oficial maestro cobra 38 de básico, es mucho el poder adquisitivo que perdimos en este tiempo”, indicó.

Por otro lado, Rivolta también lamentó el fallecimiento del presidente de la Federación Abel Frutos. “Fue un golpe durísimo para todos porque era un dirigente de un gran porte, participaba en CGT con mucho empuje”, comentó consternado.

Finalmente, el titular del sindicato en San Francisco pidió a los empresarios que “se solidaricen con los trabajadores y que paguen lo que corresponda para que ese trabajador no se vaya a hacer changas y panificación en su casa, por otro lado nosotros seguimos trabajado en pos de que no haya trabajo no registrado y desleal”.

Venta por internet

Rivolta se mostró preocupado por el crecimiento en las ventas de panificación por internet y señaló que causa un perjuicio en las empresas y los trabajadores registrados del sector. “Se está usando mucho el delivery, está creciendo mucho la venta por internet, muchas empresas lo hacen, pero no está regulado y si estuviera regulado también es muy difícil controlarlo, son personas que quieren rebuscársela y se pone a hacer algo. De alguna manera u otra termina afectando al trabajador registrado”, señaló.