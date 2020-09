Camionero de La Florida desmiente nuevo audio malicioso de WhatsApp sobre su persona

Contrajo coronavirus en junio y estuvo aislado junto a su hijo 50 días en el hospital. Se comunicó con El Periódico para desmentir una nueva información que lo vincula y que sostiene que nunca tuvo Covid-19, sino Gripe A, por lo que no pudo donar plasma.

Claudio Viñuela (48) volvió a ser protagonista por estos días de al menos un audio de WhatsApp malicioso sobre su persona, el cual se viralizó como aquellos que afrontó los días posteriores a su diagnóstico positivo de Covid-19, junto a uno de sus hijos, quedando aislado por 50 días en el Hospital Iturraspe hasta recibir el alta definitiva.

Viñuela es transportista de cereales y se había contagiado el virus en el mes de junio, mientras se encontraba trabajando, al tener contacto con un colega de la localidad santafesina de Ceres. Su caso se volvió mediático porque sobre su conducta y la de su hijo se dijeron innumerables cosas que nunca fueron probadas e incluso fueron desmentidas por las autoridades del COE San Francisco.

Y ahora nuevamente, de manera maliciosa, a través de WhatsApp circula un audio donde lo mencionan, como el siguiente:

“Dejo este puterío… sabían que el camionero de barrio La Florida fue a Córdoba a donar plasma y le hicieron el estudio y le dijeron que nunca tuvo coronavirus, que era una terrible Gripe A y está enfurecido viendo con quien agarrársela y hacerle juicio”.

Tras viralizarse este mensaje, Viñuela se comunicó con El Periódico para desmentirlo: “Vuelven a poner mi nombre otra vez de manera maliciosa. No sé quién es y por qué lo hace, me gustaría saberlo”, señaló.

El camionero indicó que tras los 50 días que pasó junto a su hijo en el hospital, con el alta médica en mano se dedicó a trabajar porque cuando salió del aislamiento “tenía varias deudas que cubrir”.



Claudio Viñuela.

“Por el momento no pude viajar a Córdoba a donar plasma, solo me dediqué a trabajar porque cuando salí del hospital tuve que ponerle dos baterías nuevas al camión para que vuelva a andar y eso me costó mucho dinero. Además estoy ocupado trabajando porque tengo que saldar deudas de este último tiempo”, aseguró.

Sobre el audio que circula dijo además que está cansado de que lo difamen, algo que ya sufrió cuando contrajo la enfermedad. “Ya se dijeron antes un montón de cosas que no eran ciertas. Hasta llegaron a decir que no escapamos del hospital con mi hijo. Ahora otra vez pasa lo mismo”, lamentó.