Sportivo espera definiciones

El martes 15 de septiembre Sportivo Belgrano participará de una nueva reunión de presidentes del Federal A, convocada por el Consejo Federal, para intentar establecer la forma de disputa que definan los ascensos a la Primera Nacional.

En ese sentido, Pablo Esser dialogó con El Periódico y explicó cuál fue la propuesta que presentaron desde el club local, habló de la llegada de los test rápidos que permitirían establecer qué jugadores estarían en condiciones de retomar los entrenamientos y acerca de la posibilidad de no volver a la competencia en 2020.

"Nos venimos reuniendo vía Zoom con los presidentes de otras instituciones, porque el presidente del Consejo Federal y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino en una reunión a fines de agosto nos dijeron que organicemos un formato de culminación de torneo o formato para decidir ascensos para la nueva temporada. Básicamente nos hemos reunido por esa cuestión, armando formatos. Nos habían dado dos tips. Uno, que debía ser entre todos los equipos. Y otro, que tengan ventaja los primeros seis del torneo pasado. Habíamos armado formatos al respecto pero han culminado las reuniones y no nos hemos puesto de acuerdo. Cada uno presentará al Consejo Federal el formato que más crea conveniente para cada una de las instituciones", comentó Esser.

En ese sentido, detalló cuál fue la propuesta de Sportivo Belgrano: "Nos habían pedido que sea con la participación de todos. Entonces, como tenían que tener ventaja los de arriba, armamos un formato en el cual el primero, segundo y tercero del torneo pasado esperaban para jugar el hexagonal final y los otros doce equipos se dividían en tres zonas de cuatro equipos y jugando tres partidos nada más de ida. En tres partidos se definían los otros tres para hacer un hexagonal final. Con ventaja cuarto, quinto, sexto y séptimo que jugarían dos partidos de local y uno de visitante, el resto de los equipos jugaríamos dos de visitante y uno de local".

"Con ese formato pensábamos que estaba la ventaja de los seis primeros y con la participación de todos los equipos pero por una cuestión lógica los que estaban en primeras posiciones del torneo pasado por ahí no les servía el formato y ellos presentaron otros dos formatos. Uno que abarcaba a todos, y otro para los primeros seis. Y seguramente se van a presentar los tres formatos el 15 de septiembre en una nueva reunión con el Consejo Federal y éste dictaminará primero, si se pueden (definir los ascensos) por la cuestión sanitaria. Si se pueden definir los ascensos, los definirá el Consejo a partir de esos tres formatos o algún otro que se pueda presentar antes del 15 de septiembre", agregó Esser.

Llegaron los test

Días atrás, Sportivo Belgrano recibió test rápidos enviados por AFA para comenzar los entrenamientos cuando así los disponga el Consejo Federal.

Si bien se habla de un regreso el 28 de septiembre, la fecha no está confirmada. "Todavía no sabemos, se va a terminar de definir el 15 de septiembre. En la reunión pasada con el presidente del Consejo Federal se puso fecha de inicio el 28, pero no está confirmada, iba a ir dependiendo de cómo todo seguía adelante y la verdad que todo ha empeorado. Yo sinceramente creo que eso se va a postergar, yo creo que hasta mediados de octubre los entrenamientos no van a empezar. Dicho esto el Consejo Federal ya ha enviado los test, ya los tenemos en nuestras oficinas, así que en el momento en que decidan que empiezan los entrenamientos vamos a respetar los protocolos que ha mandado AFA que tenemos que hacer para los inicios de las prácticas. Han mandado los 40 test. El viernes el cuerpo médico del club estuvo vía Zoom en reunión con médicos de AFA, de la categoría y otras categorías, para capacitar a la hora de hacer el test, más que nada capacitándose en el protocolo a emplear", detalló el presidente de la "verde".

¿Vuelta a la competencia?

Para Esser, no habrá competencia en 2020. "Hemos presentado ese formato, lo hemos trabajado siempre pensando en armar el mejor formato pensando en la competencia pero sinceramente mi opinión personal es que no va a haber competencia al menos hasta el año que viene", opinó.

Seguidamente, agregó: "Si se posterga el inicio de los entrenamientos hay algunas reglas que cumplir, por ejemplo los 45 días, previos a la competencia, de entrenamiento. Los jugadores hace seis o siete meses que no entrenan. Si esto se posterga a octubre, cuando le sumás 45 días prácticamente no queda tiempo para jugar este año".

"Estamos hablando de fines de noviembre, donde los jugadores podrían estar listos para jugar y ya queda solo diciembre y enero para la finalización de la competencia, nos han puesto fecha tope de competencia el 30 de enero. En febrero y marzo arrancan los otros torneos. Yo creo que hasta el año que viene no vamos a tener competencia. Recién el 15 de septiembre vamos a saber qué se dictamina y cómo sigue. Yo creo que va a empezar la primera profesional y la primera nacional y que a las otras categorías de ascenso las van a postergar para principios de año entrante", añadió.

Liga Regional

En cuanto a Liga Regional, Esser manifestó: "La Liga Regional también ha hecho su propio protocolo. Permite algún entrenamiento pero el fútbol es un deporte de contacto y esto no permite el contacto, entonces es difícil hacer un entrenamiento con seis un día, con seis otro día".

"Es difícil por varias cuestiones. No sólo por el entrenamiento propiamente dicho, sino también por una cuestión económica. A esta altura del año, a la hora de contratar los profesores, los técnicos... prácticamente se ha perdido el año. Recién esta semana nos vamos a reunir en comisión directiva para planificar lo de la liga y ver cómo seguimos adelante", finalizó.