Federal A: presentaron un nuevo proyecto para definir los ascensos

Las conversaciones continúan entre los dirigentes del Torneo Federal A y ahora apareció una nueva propuesta en el grupo de los dirigentes de la Zona Norte, para tratar de definir los ascensos.

A las propuestas de Chaco For Ever, que pretende algún beneficio por estar entre los tres primeros cuando se cortó la temporada, y la de Sportivo Belgrano en conjunto con la de Boca Unidos, se le sumó un nuevo formato y ya son tres los proyectos presentados.

El nuevo proyecto

15 equipos

3 zonas de cuatro por cercanía geográfica

Los primeros 3 equipos esperan (Güemes, Sarmiento y Chaco For Ever)

ZONA A (4 EQUIPOS) 3 partidos de ida por sorteo

Sportivo (LP)

Defensores de Belgrano (VR)

Unión (S)

Sportivo Belgrano

ZONA B (4 EQUIPOS) 3 partidos de ida por sorteo

Depro

Douglas Haig

Juventud Unida (G)

Gimnasia y Esgrima (CDU)

ZONA C (4 EQUIPOS) 3 partidos de ida por sorteo

Central Norte

Crucero del Norte

Boca Unidos

San Martin (F)

No se enfrentan entre sí el 4to, 5to y 6to, quienes en el momento de la finalización decretada por el Consejo Federal ocupaban esos puestos de clasificación. Son cabeza de cada zona.

Sportivo Las Parejas, Depro y Central Norte, en sus respectivas subzonas, jugarán dos partidos en condición de local.

El primero de cada zona accede a un hexagonal final.

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa de esta etapa en el primer puesto en la misma zona, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a) En favor del club que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la Zona, contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden: 1) Mayor diferencia de goles, 2) Mayor cantidad de goles a favor, 3) Mayor cantidad de goles como visitante

b) Partido definitorio en la forma establecida en el Art. 111º del Reglamento General de la A.F.A

HEXAGONAL (ETAPA FINAL)

Güemes

Sarmiento

Chaco For Ever

1ero zona A

1ero zona B

1ero zona C

Se llevaría a cabo por el sistema de adición de puntos. Jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de esta fase con cero (0) puntos todos los participantes.

Los clubes que se ubicaron en la 1°, 2° y 3° posición en la Etapa Clasificatoria actuarán en carácter de local en tres partidos y en carácter de visitante en dos partidos. Las posiciones pertinentes en el programa de partidos se adjudicarán por sorteo en sede del Consejo Federal.

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa de esta etapa en el primer puesto (Ascenso al Torneo de Primera Nacional de la AFA), se jugará desempate en la forma establecida en el Art. 111º del Reglamento General de la A.F.A..

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa de esta etapa en el segundo puesto en la misma zona, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a) En favor del club que mayor diferencia de goles obtuvo en la Etapa Final.

b) En favor del club que mayor cantidad de goles a favor obtuvo en la Etapa Final.

c) En favor del club que más puntos obtuvo en la Etapa Clasificatoria;

d) En favor del club que mayor diferencia de gol obtuvo en la Etapa Clasificatoria;

e) En favor del club que mayor cantidad de goles a favor obtuvo en la Etapa Clasificatoria;

f) En favor del club que mayor cantidad de goles a favor en calidad de visitante obtuvo en la Etapa Clasificatoria;

g) En favor del club que mayor cantidad de puntos obtuvo en calidad de visitante en la Etapa Clasificatoria;

h) En favor del club que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la ETAPA FINAL, contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden: 1) Mayor diferencia de goles, 2) Mayor cantidad de goles a favor.

i) Partido definitorio en la forma establecida en el Art. 111º del Reglamento General de la A.F.A.

Una nueva reunión

Este miércoles se llevará a cabo una nueva reunión de presidentes vía videoconferencia de la zona norte. En la misma participará el presidente de Sportivo Belgrano Pablo Esser.

Se avanzará con respecto a la vuelta a los entrenamientos y diferentes tipos de disputa que se vienen analizando para definir los ascensos. Cabe resaltar que la reunión pactada por el Consejo Federal entre los 30 clubes que militan la categoría será el próximo 15 de septiembre.

Con información de Interior Futbolero