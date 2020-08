Lanzan campaña para una comunicación "respetuosa del dolor de las víctimas" de abusos sexuales

Desde la Asociación Civil "Adultxs por los Derechos de la Infancia" pidieron a medios de comunicación que no reproduzcan frases "supuestamente graciosas" de abusadores sexuales condenados, aludiendo al caso de Héctor "Bambino" Veira.

La asociación civil "Adultxs por los derechos de la infancia" lanzó recientemente una campaña dirigida a que los los medios de comunicación para solicitarles mayor responsabilidad en cuanto al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, evitando la reproducción de frases "supuestamente graciosas" de abusadores sexuales condenados.

Los referente de la institución, Sebastián Cuattromo y Silvia Piceda, impulsaron una petición a través de la plataforma Change surgió luego de que el diario Página/12 titulara en su tapa del 20 de julio con la frase “La base está”, una expresión que se le adjudica a Héctor Bambino Veira, quien fue condenado por abuso sexual de un niño de 13 años a fines de la década del 80.

La campaña ya reunió más de 22 mil adhesiones y puede apoyarse con una firma en este enlace.

Cabe aclarar que once días después, el matutino sacó una nota que, bajo el título “Una frase que hizo ruido”, indicó: “El señalamiento de Adultxs por los derechos de la Infancia nos llama a la reflexión y entendemos la necesidad de no naturalizar a través del lenguaje este tipo de hechos”, aunque no accedió a mantener una reunión solicitada por Adultxs por los derechos de la infancia.

“Esta reiterada actitud de permiso social y cultural hacia el delito de abuso sexual y sus perpetradores nos daña a los y las sobrevivientes y descuida a la infancia del presente”, señaló la petición de Cuattromo, quien fue víctima de abuso sexual cuando tenía 13 años y el año pasado visitó San Francisco para participar de una jornada informativa sobre violencia de género y abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes.

“En el año 2012, tras un largo camino de lucha, logré el juicio y la condena penal del que fuera el abusador de mi infancia. Y a partir de ese momento dedico todo mi esfuerzo, con gran esperanza, para ayudar a terminar con este delito atroz que tiene como víctimas a 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes”, recordó el hombre en la petición.

Y continúa: “Ya que desde hace años se utilizan expresiones como “la base está” del pedófilo condenado Héctor “Bambino” Veira, quien cometió su delito en la misma época en la que el niño que fui sufría los abusos sexuales en el Colegio Marianista y concurría a la cancha de fútbol a ver a su equipo favorito, San Lorenzo de Almagro”.

Cuattromo describió que en la cancha tenía que padecer “la pesadilla de escuchar a miles de personas adultas burlándose del niño víctima de Veira, ya que los medios de comunicación de aquella época habían dado a conocer su nombre y trataban el tema desde una perspectiva profundamente irresponsable”.A

Asimismo, destacó que "resulta urgente construir una comunicación social respetuosa del dolor de las víctimas y protectora de la infancia del presente, porque estamos convencidos/as de que 'para criar a un niño hace falta una aldea'".

“El objetivo de la petición es invitar al conjunto de los medios de comunicación a que se comprometan a no utilizar más esta frase, u otras que terminan reinvindicando a personas condenadas por este delito, como un gesto simbólico y a la vez concreto de la asunción de una responsabilidad social adulta en el trascendental campo de la comunicación social”, sostuvo Cuattromo.

Con información de Télam.