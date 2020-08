Murió Solange, la joven que tenía cáncer y no pudo ver a su papá

Al hombre le negaron el ingreso a la provincia de Córdoba y lo obligaron a volver a Neuquén por protocolo, a pesar de que no tiene coronavirus.

Este viernes murió Solange Musse (36), la mujer que enfrentaba un grave cáncer y se encontraba realizando un tratamiento alternativo en Alta Gracia. Fue trasladada de urgencia al Sanatorio Allende tras sufrir una descompensación y allí falleció.

La historia tomó trascendencia nacional porque su padre, Pablo, había viajado de Neuquén para poder verla tras cinco meses separados por la cuarentena. Pero el control sanitario de Huinca Renancó le negó el ingreso a la provincia de Córdoba y fue obligado a dar la vuelta y marcharse a pesar de que no tiene coronavirus.

Solange se encontraba en una casa alquilada en Alta Gracia con respirador, asistencia y acompañamiento médico. Cuando comenzaron las restricciones debido al coronavirus, a su papá le fue imposible llegar desde Neuquén a Córdoba, informa el portal de Canal 12 de Córdoba.

Finalmente, cuando había obtenido los permisos y tras un considerable tiempo en el que se mantuvo alejado de su hija para respetar las normas sanitarias a pesar del dolor que le provocaba, Pablo decidió venir a Córdoba el fin de semana. No solo le negaron entrar a la provincia, sino que además varios patrulleros lo escoltaron de vuelta a Neuquén y lo hicieron manejar 40 horas seguidas sin poder descansar.







Pablo no tiene coronavirus

El hombre informó sobre el tremendo acontecimiento a El Doce y agregó un detalle que no es menor: “Mi famoso hisopado dio negativo”. Es decir que, además de no tener síntomas, no tiene coronavirus.

Al llegar al control de Huinca Renancó al hombre le hicieron dos test y el ministerio de Salud de Córdoba le aseguró a este medio que habían dado positivos. Por ello, al volver a Neuquén Pablo Musse se sometió a la prueba, que dio negativa.

Dolor

El miércoles, Solange habló en vivo con El Doce y había manifestado todo su dolor, tristeza e impotencia por no haber podido reencontrarse con su padre, pilar fundamental para su vida.

"Estoy muy triste, ansiaba ver a mi papá. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados”, había dicho la mujer en una carta que llegó al corazón de todos los argentinos.

En estos momentos, Pablo se encuentra en viaje rumbo a Córdoba con la esperanza de que al menos lo dejen ingresar para despedir los restos de su hija. "Está destrozado", dijeron los familiares. (Fuente: El Doce TV)