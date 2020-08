Confirmaron el primer caso de coronavirus en Las Varillas

La Municipalidad de Las Varillas confirmó este domingo el primer caso de coronavirus en esa ciudad. Se trata de una mujer de 43 años que dio positivo de COVID-19, la cual presentaba síntomas respiratorios y fiebre, y que se encuentra en estado estable.

La información fue presentada por el intendente de esa ciudad, Mauro Daniele, quien estuvo acompañada por la directora del hospital local, Gabriela Lupi, y el secretario de Salud, Jorge Cravero.

Lupi indicó que la mujer había estado internada en una clínica privada de Las Varillas con problemas respiratorios y fiebre. La profesional dijo que han podido determinar un "muy probable" nexo epidemiológico de este contagio.

Se encuentran en investigación los contactos estrechos, a quienes se harían hisopados mañana martes.

Asimismo, Daniele informó que el martes van a evaluar la situación con las autoridades del COE San Francisco y decidir si se realizará un cordón sanitario.

"Quiero pedirle empatía a toda la ciudadanía. No salgamos a cazar a quien en este momento tiene la enfermedad, respetemos su integridad y anonimato, no tenemos por qué estar sabiendo el nombre, sino que debemos cuidarnos. Es una persona trabajadora, nadie en ningún momento quiere contagiarse. Tratemos de no hacer circular esa cantidad de audios que están dando vueltas. Se van a hacer todos los estudios correspondientes, el cordón sanitario correspondiente. Vamos a estar haciendo la cantidad de hisopados que se deban hacer", dijo Daniele.





