[URGENTE] Quedó suspendido el inicio del juicio a Vietti Colomé

Después de varios idas y vueltas, la Cámara del Crimen anunció este mediodía la suspensión “hasta nuevo aviso” del inicio del juicio al veterinario Hernán Vietti Colomé.

“Atento a la imposibilidad del abogado (por Francisco Lavisse) de asistir a tribunales se suspende audiencia, hasta nuevo aviso”, informaron.

Fuentes de la Cámara del Crimen indicaron a El Periódico que hasta el momento no se sabe cuánto durará la suspensión, ya que se trata de una cuestión de agenda a resolver en estas horas.

Según informaba este medio pasadas las 11 de este lunes, el abogado defensor de Vietti Colomé, Francisco Lavisse, se encontraba desde las 8 varado en el puesto sanitario ubicado en el cruce de las rutas 19 y 158, a la espera de recibir el resultado de un test rápido para poder ingresar a San Francisco, ya que provenía de la ciudad de Córdoba. Este fue el motivo principal de la demora del inicio de la primera audiencia, la cual debía comenzar a las 9.

“Estoy esperando el resultado del test rápido, pero hace de las 8. Si es negativo estoy autorizado para entrar a la ciudad”, contó Lavisse alrededor de las 11.30 a El Periódico.

Según dijo el letrado, desde la Justicia de San Francisco le indicaron que traiga la documentación correspondiente ya que arribaba a nuestra ciudad a trabajar: “Me dijeron que traiga todos los papeles que no iba a haber problemas pero evidentemente lo hay”, dijo en modo crítico. “Apenas llegué –agregó- me dijeron que me pegue la vuelta y vuelva a Córdoba. Hablé a tribunales, ellos hablaron con la jueza (de Faltas) y ordenaron un testeo rápido del cual espero el resultado hace tres horas y media”.







Cabe recordar que Vietti Colomé iba a seguir la audiencia por videoconferencia, aparentemente desde el penal de Bouwer, en la ciudad de Córdoba, donde se encuentra detenido. La decisión surge en el marco de la pandemia del coronavirus, por lo que se busca evitar el traslado de internos desde los establecimientos penitenciarios a los tribunales.

En ese sentido, Lavisse había sido crítico en la previa pidiendo que el inicio de la audiencia se retrase para que su defendido también pueda estar presente: “Evidentemente no están dadas las condiciones de protocolo y sanitarias para que se haga el juicio. Pero insistieron… Esto refuerza lo que yo dije en un principio, claramente”, subrayó.

Los testigos que debían pasar este lunes

Para este lunes se esperaba la declaración de 9 testigos, entre ellos Omar "Funyito" Funes. Además debían declarar los policías Sergio Debonis y Luis Alberto Díaz, el forense Mariano Pispieiro y tres integrantes del servicio médico de Ucemed.

Además declarará Melina Fiore -hijastra de Jaider- y su pareja Darío Amesa, quienes fueron condenados en una causa paralela por intento de extorsión a Roberto Ferrero.