Venden rifas para que una niña pueda operarse del oído

La familia de Guadalupe Ferreyra, una niña de 3 años que debe operarse del oído por un problema de salud, organizó la venta de una rifa para poder costear la cirugía y el tratamiento.

La niña padece una otomastoiditis crónica en el odio izquierdo y deberá ser intervenida en la Clínica Curet, en la ciudad de Córdoba, el 27 de julio.

"Es una infección que ya pasó del oído medio a tomarle el hueso mastoides que es el que recubre el cráneo, el que esta atrás de la oreja. Esto ya es algo que no se soluciona con antibióticos, entonces va directo a cirugía. En esta cirugía se va a ver el estado del oído. Ella por ahora tiene una pérdida segura del 50 o 60 por ciento el oído izquierdo y con eso se va a saber si hay pérdida total o no. La obra social no estaría cubriendo la cirugía y es una clínica privada. La operación sale 130 mil pesos y viene con un tratamiento de antibióticos", explicó Melina Díaz, su mamá, a El Periódico, quien además agradeció la ayuda que viene recibiendo.

Los premios serán un costillar con un fernet y dos gaseosas (para el primer lugar) y un asado para cuatro personas y dos vinos (para el segundo). El bono cuesta 150 pesos y puede conseguirse al teléfono (03564) 15305732 o en el maxikiosco El Facha (Lopez y Planes 2095). El sorteo será por Lotería de Córdoba matutina este sábado.