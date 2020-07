Naya Rivera, la estrella de Glee, cayó a un lago y está desaparecida

Su hijo de 4 años fue encontrado solo, en un bote a la deriva. “Mamá saltó al lago y no regresó”, declaró el niño.

La actriz Naya Rivera está desaparecida y se teme que haya muerto hoy después de que su hijo de cuatro años fuera encontrado solo en un bote en California.



La estrella de Glee y su hijo Josey alquilaron un bote en el lago Piru el miércoles por la tarde, pero tres horas después, otro navegante dio la alarma después de ver el barco a la deriva y el niño dormido a bordo.

Los policías encontraron el chaleco salvavidas de Rivera en el bote y creen que fue al lago a nadar. Temen que se haya ahogado en un "horrible accidente". Su auto fue encontrado en un estacionamiento cercano, lugar ubicado a 100 kilómetros de su casa en Los Ángeles.

Josey, de cuatro años, dijo a los investigadores que volvió a subir al bote y que su madre no lo hizo, pero las circunstancias no están claras y los policías dicen que es "desafiante" interrogar a un niño pequeño. Según TMZ , el niño dice que su madre "saltó al lago y no regresó".

Rivera había compartido una imagen conmovedora de ella y Josey justo un día antes de su desaparición, con la leyenda 'Solo nosotros dos', en una publicación que desde entonces se hizo viral.

El Departamento del Sheriff del Condado de Ventura confirmó que estaba realizando una búsqueda de Rivera, de 33 años, quien protagonizó 113 episodios de la exitosa serie musical de 2009 a 2015.

Buzos y helicópteros recorrieron el embalse hasta que cayó la oscuridad, pero no se encontraron rastros de Rivera y la búsqueda se detuvo.

Demi Lovato fue una de las celebridades que mantiene la esperanza y pidió a sus 87 millones de seguidores de Instagram que "oren por que Naya Rivera sea encontrada sana y salva".

La ex coestrella de Rivera en Glee, Heather Morris, dijo: "Necesitamos todas las oraciones que podamos conseguir para devolvernos nuestra Naya ... necesitamos tu amor y luz". El miembro del elenco de Glee, Harry Shum Jr, que interpretó a Mike Chang, simplemente escribió 'Orando', mientras que Iqbal Theba (Director Figgins) y Max Adler (David Karofsky) también publicaron mensajes en las redes sociales.

Zack Teperman, un publicista que dijo que Rivera era "una de las primeras personas con las que tuve el honor de trabajar", dijo que estaba "completamente incrédulo y conmocionado en este momento".

Las autoridades le dijeron a NBC Los Ángeles que la desaparición de Rivera fue "considerada como un horrible accidente", diciendo que no había sospechas de suicidio.

Las autoridades creen que Rivera está "presuntamente ahogada", según el capitán Eric Buschow, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura. Le dijo al Ventura County Star que las autoridades estaban buscando un cuerpo.

Los informes dicen que algunas de las posesiones de Rivera, incluyendo una cartera, billetera y comida, fueron encontradas en el bote. Se dice que dejó otro bolso en el auto de Rivera, un Mercedes G-Wagon que todavía estaba en el estacionamiento.

Un equipo de buceo de búsqueda y rescate y un helicóptero con un avión no tripulado fueron enviados al lago, a unos 100 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

"Aproximadamente tres horas después de que salieron del muelle, otro navegante en el lago descubrió que el bote estaba a la deriva", dijeron los investigadores. "Entonces se pusieron en contacto con los guardabosques y comenzaron una investigación y hemos estado buscando activamente a la madre desde ese momento. Tenemos tanto una búsqueda aérea como nuestro equipo de buceo también", agregaron.

"Este es un gran depósito, es profundo, este tipo de cosas suceden. No sabemos todas las circunstancias. Los investigadores están trabajando en eso, obteniendo tanta información como sea posible", dijo un investigador.

Fuente: Clarín