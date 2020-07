Los estrenos de la semana de Netflix, HBO y Amazon Prime Video

Las plataformas de streaming ya liberaron su programación de julio y para la segunda semana del mes ofrecen varias propuestas. Películas, series, documentales e infantiles para elegir de acuerdo a la plataforma y los gustos del usuario.

A continuación, lo que llega a Netflix, Amazon Prime Video y HBO Go en los próximos días:

Netflix

Desplazados: Miniserie (8/7/2020)

Los destinos de una mujer en fuga, un refugiado angustiado, una burócrata y un esforzado padre se encuentran en un centro de detención migratoria en Australia.

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra (10/7/2020)

El actor Zac Efron viaja por todo el mundo con el experto en bienestar Darin Ollen en busca de maneras más sanas y sostenibles de vivir.

¿Era amor? (8/7/2020)

Cuatro hombres muy distintos aparecen en la vida de una madre soltera que no ha tenido una cita en años, lo que la hace volver a descubrir el amor... y a sí misma.

The Protector: Temporada 4 (9/7/2020)

De cita en cita: Brasil (10/7/2020)

En este reality, seis personas solteras tienen cinco citas a ciegas en los lugares más de moda de São Paulo. ¿Quiénes sobrevivirán al primer encuentro?

Jane The Virgin: Temporada 5 (6/7/2020)

Un impactante descubrimiento pone a Jane en una situación incómoda con Rafael en un momento crucial de su relación. El pasado de Petra amenaza su futuro con J.R.

La vieja guardia (10/7/2020)

Cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la humanidad son perseguidos por sus misteriosos poderes, justo cuando descubren a una nueva integrante.

Walter Mercado: Mucho mucho amor (8/7/2020)

El exitosísimo astrólogo Walter Mercado no tuvo igual: extravagante en una sociedad machista, un genio en el mundo de los negocios, y un mensajero de amor y esperanza.

Hola, ninja: Temporada 3 (10/7/2020)

En su tercera temporada, los valientes ninjas aprenden nuevos katas, conocen a Gen, el primo de Wesley, y visitan la ciudad natal de Baa-chan: Osaka, Japón.

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos en el espacio (10/7/2020)

El dúo de mejores amigos Jorge y Berto, junto con sus compañeros de clase y su estricto director,

Japón se hunde: 2020 (9/7/2020)

Tras una serie de terremotos devastadores, una familia con mucha determinación debe sortear un obstáculo tras otro para sobrevivir en las ruinas del archipiélago japonés.

Yu-Gi-Oh!: Temporada 1 (8/7/2020)

Junto con sus amigos y un espíritu, Yugi Muto lucha contra el millonario Maximillion Pegasus para recuperar el alma de su abuelo en el juego de cartas Duel Monsters.

Yu-Gi-Oh!: Temporada 2 (8/7/2020)

Yugi y sus amigos Joey, Tristán y Téa se unen a una feroz competencia para impedir que Marik se adueñe del mundo.

HBO Go

NUEVOS EPISODIOS

PERRY MASON | Todos los domingos a las 22hs. en HBO

Basada en los personajes creados por el autor Erle Stanley Gardner, la serie dramática sigue los orígenes del abogado defensor criminalista más legendario de la ficción estadounidense: Perry Mason. Cuando el caso de la década toca a su puerta, la búsqueda incesante de Mason por la verdad revela una ciudad fracturada y, tal vez, un camino hacia su propia redención. Perry Mason está protagonizada por Matthew Rhys, John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange y Robert Patrick.

I’LL BE GONE IN THE DARK | Todos los domingos a las 23hs. en HBO

Basado en el best-seller de Michelle McNamara, el documental de 6 partes es una historia inquietante sobre la determinación de una mujer para exponer la verdad en su investigación sobre el depredador que ella denominó “el asesino de Golden State”. Dirigido por Liz Garbus.

I MAY DESTROY YOU | Todos los lunes a las 23hs. en HBO

Una serie intrépida, franca y provocativa, que explora el tema del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo, en el panorama moderno de las citas y relaciones, se hace la distinción entre liberación y explotación. Arabella Essiuedu (Michaela Coel) es una joven escritora fácilmente distraída, poco comprometida y despreocupada quien, luego de un exitoso texto que atrajo mucha atención en internet, es considerada la voz de su generación. Después de ser agredida sexualmente en un club nocturno, su vida cambia irreversiblemente y Arabella se ve obligada a reevaluar todo: su carrera, sus amigos, y hasta su familia. Mientras Arabella lucha por aceptar lo que sucedió, también comienza un viaje de autodescubrimiento.

BATWOMAN| Todos los viernes a las 22hs. en HBO

Armada con una pasión por la justicia social y la fuerza para expresar lo que piensa, Kate Kane llega a las sombrías calles de Gotham como Batwoman, una entrenada luchadora lista para terminar con el resurgimiento criminal en la ciudad. Pero no será una heroína desde el comienzo. En una ciudad desesperada por la salvación, deberá primero superar sus propios demonios antes de convertirse en un símbolo de esperanza para Gotham. Basada en los cómics de DC y protagonizada por Ruby Rose.

VERONICA MARS | FINAL DE TEMPORADA | Todos los viernes a las 21hs. en HBO

Protagonizada por Kristen Bell y creada por el guionista Rob Thomas, la cuarta temporada de esta serie sobre la sagaz detective llega a su final el 24 de julio. En la ficticia comunidad costera de Neptuno, los ricos y poderosos hacen las reglas y buscan desesperadamente guardar sus pequeños y sucios secretos. Desafortunadamente para ellos, Veronica Mars, una investigadora privada inteligente y valiente, se dedica a resolver los misterios más complicados de este pueblo.

PELÍCULAS ESTRENO

ZOMBIELAND: TIRO DE GRACIA| 4 de julio a las 22hs. en HBO

Las reglas para sobrevivir al apocalipsis zombi se han modernizado. Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) y Little Rock (Abigail Breslin) viajan al corazón de los Estados Unidos, donde deben enfrentarse a nuevos zombis evolucionados y a otros sobrevivientes, mientras aprenden a convivir como familia improvisada.

LA VOZ DE LA IGUALDAD | 10 de julio a las 22hs. en HBO MUNDI

Felicity Jones interpreta a la jueza Ruth Bader Ginsburg, ícono de la lucha por la igualdad de género. Después de años enfrentando el machismo en el ambiente jurídico, Ruth, con ayuda de su esposo Martin (Armie Hammer), logra llevar ante la Corte Suprema de los EEUU un innovador caso de discriminación cambiando la forma en que los tribunales consideran la igualdad.

DOWNTON ABBEY | 11 de Julio a las 22hs. en HBO

El futuro del condado de Downton pende de un hilo mientras la aristócrata familia Crawley y sus sirvientes se preparan para el momento más importante de sus vidas: la visita del Rey y Reina de Inglaterra a la campiña Downton Abbey.