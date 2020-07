Para "activar" este viernes: Residente estrenó nuevo video

Residente - Hoy (Official Video) Música Disponible: Apple Music: https://Residente.lnk.to/Hoy/applemusic Spotify: https://Residente.lnk.to/Hoy/spotify Amazon: https://Residente.lnk.to/Hoy/amazonmusicstreaming YouTube: https://Residente.lnk.to/Hoy/youtube Itunes: https://Residente.lnk.to/Hoy/itunes Deezer: https://Residente.lnk.to/Hoy/deezer Redes: Official Site: http://residente.com Facebook: http://www.facebook.com/residente Twitter: http://twitter.com/Residente Instagram: http://www.instagram.com/residente #Residente #Hoy Official Music Video by Residente performing “Hoy” © 2020 Sony Music Entertainment US Latin LLC