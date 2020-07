Adquirirán una topadora para el relleno sanitario

Se espera que sirva para compactar residuos sólidos urbanos, restos de poda e inertes de particulares. En la actualidad el municipio no dispone de este tipo de máquinas, por lo que contrata el servicio.

La Municipalidad de San Francisco adquirirá, próximamente, una topadora compactadora de residuos sólidos urbanos que será utilizada en las celdas de confinamiento del relleno sanitario.

Para adquirirla, el pliego de bases y condiciones de la topadora establece que la misma deberá estar montada sobre ruedas metálicas compactadoras, con tacos y sistema de limpieza entre hileras de tacos. Deberá contar también con un motor cuya potencia mínima sea de 210 HP y un peso mínimo de 20 mil kilos, entre otras características. El presupuesto oficial para comprarla es de unos 11 millones de pesos y en el mismo se incluye la capacitación al personal municipal.

Al respecto, el concejal Matías Beccaría contó que la decisión de comprar esta topadora, que también servirá para compactar residuos sólidos urbanos, restos de poda e inertes de particulares, obedece a que en el relleno sanitario se deben llevar a cabo tareas de ordenamiento de residuos, movimiento de suelo, cobertura de residuos y compactación de manera frecuente, con el objetivo de que la basura ingresada diariamente al predio no genere una demora en acomodamiento y en compactación de la misma.

Vale recordar que en la actualidad el municipio no dispone de este tipo de máquinas, por lo que contrata el servicio. "Algo no menor y que habla de una administración ordenada que en este difícil momento no solo se preocupa de poner en marcha nuevas obras, sino que también se ocupa de incorporar más herramientas que luego se ven reflejadas en los trabajos que día a día se realizan nuestra ciudad”, añadió Beccaría.

Protesta

Cabe recordar que este jueves, cuando estaban por tratarse los proyectos del Ejecutivo municipal en el Concejo Deliberante, entre ellos el de la compra de esta topadora, integrantes de los bloques de la oposición se fueron de sus bancas en protesta, porque fueron notificados con demora de éste y otros proyectos importantes.