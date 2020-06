Una colección de motos alemanas en el corazón de la "pampa gringa"

Ricardo Vergnano es un vecino de nuestra ciudad que vive en Estación Frontera. Es un coleccionista y fanático de los motores alemanes NSU, tiene una colección de motos clásicas, un auto, una máquina agrícola única en la Argentina y sueña con completar toda la colección.

"A mi papá (Luis Vergnano) le gustan las motos antiguas, toda la vida y esta pasión también vienen poco por él. Siempre andaba con motos grandes como las Norton o BSA, pero a él le gustan más las italianas. Cuando tenía unos 16 años, a la vuelta de la casa de mi papá vivía un hombre que tenía una NSU negra, siempre iba a trabajar y yo sentado al frente de mi casa la veía pasar, ahí me empezaron a gustar las NSU", explicó Ricardo.

"Empecé a ir a los encuentros de motos con mi viejo y con un amigo que tenía una NSU blanca, esto hace unos 20 años atrás. Yo tenía una Yamaha 125 nueva y un día fuimos al encuentro de Diamante, él con la vieja y yo con la nueva. En la ruta no lo podía alcanzar, yo tenía la moto preparada pero no lo alcanzaba. Ese fue el puntapié para decidirme por comprar una NSU", indicó.

El nacimiento de una pasión

Unos 15 años atrás, Ricardo finalmente se metió de lleno en su pasión e ingresó al mundo de los coleccionistas y restauradores. Comenzó a investigar sobre las motos NSU que habían ingresado a la Argentina, las que estaban restauradas, las que estaban llenas de óxido en el patio de una casa y hasta los pequeños repuestos que quedaron guardados en algún galpón.

"Pasaron los años hasta que me compré una en Rosario. La ensamblé y la idea era armarla, pero le faltaba mucho así que empecé a investigar para conseguir lo que faltaba. Pasa que las motos alemanas tenían más tecnología que otras motos, sin desmerecer a las nacionales", dijo Vergnano.







Con el pasar de los años, este "fierrero" fue comprando motos NSU y respuestos de todas las marcas de motos antiguas, hoy tiene una especie de chacarita donde guarda infinidades de piezas que tiene a la venta. Claro, menos las de NSU. "Me fanaticé y hoy quiero completar la colección de motos NSU que llegaron a la Argentina, desde la 48 hasta la 500, empecé a investigar y a buscar datos; y siempre comprando motos a mi alcance porque he encontrado motos restauradas muy caras", sostuvo.

"Me gusta las antigüedades así que empecé a comprar motos en la zona. Lotes enteros de Puma, Gilera, Siambretta. Todo lo que no es NSU se desarma y se vende, pero todo lo que es NSU se guarda. Había varias NSU en la zona, pero desarmadas y a pedazos", dijo Ricardo Vergnano.

NSU Motorenwerke AG Fue una empresa alemana fabricante de máquinas, bicicletas, motocicletas y automóviles fundada en 1873. Fue una de las empresas pioneras en el desarrollo de las primeras motos alemanas desde 1901 y a mediados de los años 50, NSU se transformó en el mayor fabricante de motos en el mundo. La sigla NSU es la abreviación del nombre de la ciudad de Neckarsulm, donde estaba emplazada su sede, que a su vez toma los nombres de los dos ríos Neckar y Sulm, que se juntan en esta localidad alemana (Es la sigla del término Neckar Sulm Union que significa Unión del Neckar y del Sulm). Actualmente es una filial de Audi, fundada en 1985. Hoy ensambla los modelos Audi A4, Audi A6, el Audi allroad quattro, el Audi R8 y el Audi A8. Además, fabrica piezas para las carrocerías de los Audi TT y Audi Q7.

La más rara

Ricardo contó que tras varios años detrás de las NSU 500, que son las que más le gustan, también apareció la necesidad de conseguir la NSU Fox 4T. "Es la más rara porque se fabricaron dos años nomás. Cuando Alemania cae en la Segunda Guerra Mundial la fábrica empieza a hacer este tipo de motos más económicas y más chicas que eran para los obreros. Vendría a ser como la Puma 98 de Argentina. Es más, se dice que los planos de la Puma argentina son una copia de esta porque tiene el mismo tanque, manillares, es muy similar; con la diferencia de que es más bajita y la Puma es dos tiempos", explicó.

"Había una sola en Argentina, en Buenos Aires, y el dueño no la vendía o pedía mucho dinero para no venderla. Me contacté con él y me dijo que habían entrado varias en Uruguay, estuve más de un año buscando en Facebook hasta que encontré una en Montevideo, todas desarmada y llena de oxido", contó.

"Me fui a buscarla a Uruguay. Mi señora me decía: ‘Vos sos loco ir hasta allá por una moto’", recordó entre risas. Y agregó: "Mucha gente me la quiso comprar, pero esa no la vendo. Hace unos cuatro años que la tengo y está casi lista. Mi papá me hizo algunos trabajos para el chasis, la llevamos a cromar y el motor lo hicimos en Santa Fe".

"Compre el tanque en Alemania por internet, quedó en la aduana y tuve que ir buscarlo, en Uruguay compré el farol, fui consiguiendo partes en distintos lados", dijo Vergnano.







Un auto y una máquina agrícola

Pero no todo son motocicletas. Vergnano también contó que pudo conseguir un auto NSU Prinz y hasta una máquina agrícola que tiene una historia muy particular.

"Esta es una máquina carpidora y debe haber una sola en Argentina. Me etiquetaron en Facebook un día, me contacté y me contaron la historia: la trajo el INTA para una exposición y quedó en el país, el abuelo de la persona que la tenía la había comprado y se la heredó. La máquina estaba en el sur y como era NSU me la traje", explicó.

Y agregó: “Ahora me falta la bicicleta, porque NSU también fabricó bicicletas. Hay algunas en Uruguay, así que tengo que conseguirlas allá”.

La colección (de algunas tiene dos ejemplares). 1936 - NSU 201 OSL // 1951 - NSU Fox 98 cc. // 1953 - NSU Konsul // 1954 - NSU 250 cc Special Max // 1958 - Motoneta Prima // 1958 - NSU 48 // 1958 - NSU Prinz // 1960 - NSU 250 cc Super Max