Se vienen nuevas charlas en la recta final de la Semana de la Ingeniería de UTN

Esta semana continúa desarrollándose la Semana de la Ingeniería 2020 de UTN San Francisco, con dos charlas de interés para los profesionales y la comunidad en general.

En primer lugar, este lunes 15 de junio el Colegio de Ingenieros Especialistas brindará información relacionada al ejercicio profesional. Mañana martes, en tanto, el ingeniero Adolfo Felippa disertará desde París sobre cómo pasar “Del sueño a la realidad”.

En la charla de hoy, el Colegio de Ingenieros Especialistas, a través de los ingenieros José Luis Daga y Gustavo Zarranz, brindará información sobre “Matriculación y Ejercicio Profesional”, y profundizará detalles sobre las actividades del colegio, sus funciones, y las obligaciones del ejercicio profesional.

Para inscribirse a la charla y participar de la reunión Zoom con los disertantes se debe ingresar a: https://forms.gle/3EkCNmiLeaNXp4Wk7.

En tanto, en el encuentro de mañana, denominado “Del sueño a la realidad”, Adolfo Felippa, ingeniero industrial graduado de UTN Córdoba y creador de la Duster Oroch, contará su historia de vida, para después adentrarse sobre cómo surgió la idea de la Pick Up Renault Oroch y cómo finalmente pudo llevarla a cabo.

Felippa, que disertará desde París (Francia), es director del Programa Small Vans and Small Pickups. Fue el General Manager Project de Duster and Duster Oroch for Americas y brindará una charla motivacional pensada para los futuros ingenieros.

El disertante tiene como objetivo "motivar a los chicos a seguir y hacerlos entender que se puede llegar".

Para inscribirse a la charla y participar de la reunión Zoom con el disertante se debe ingresar a: https://forms.gle/Y9zHyjooFi9TrWmx6.

La última disertación

El cierre del programa de la Semana de la Ingeniería 2020 será el lunes 22 a las 19, con una charla sobre "Claves esenciales del SEO", a cargo del Ingeniero en Sistemas de Información Mauricio Silvester.

Éste profesional, graduado de UTN Villa María, es Diplomado en Marketing Digital y Máster SEO. Trabaja desde hace más de 10 años creando y optimizando sitios web. Es consultor SEO especializado en Google. Director PERSEO, Agencia 100% SEO.

La charla sobre "Claves esenciales del SEO" abordará, entre otros, éstos ítems: cómo crear un sitio web de calidad que se posicione en Google, ¿qué es el SEO y cuál es su importancia?, aspectos clave del posicionamiento orgánico en buscadores. Se trata de una charla de intercambio tecnológico con UTN Villa María.

Para inscribirse a la charla, los interesados deben ingresar a https://forms.gle/nJATkxYevZ5FUT9D7.

Semana de la Ingeniería

Cabe recordar que la Semana de la Ingeniería es un programa de actividades de capacitación y disertación que se lleva adelante desde UTN San Francisco en el marco de dos fechas conmemorativas: el 6 de junio, Día de la Ingeniería, y el 16 del mismo mes, Día del Ingeniero.

El origen de estas conmemoraciones se debe a que el 6 de junio de 1870 –hace ya 150 años- egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires el primer ingeniero civil de Argentina: Luis Augusto Huergo, a quien acompañaron en esa primera promoción otros once egresados, por lo que se estableció esa fecha como el Día de la Ingeniería en Argentina.

En tanto, el Día del Ingeniero se celebra el 16 de junio en conmemoración de la creación de la carrera de ingeniería, lo que se hizo tomando como base el Departamento de Ciencias Exactas en el año 1865.

Paralelamente a eso, éste año las actividades se enmarcan además en el cincuentenario de la creación de la Facultad Regional San Francisco de la UTN.

La información completa de la Semana de la Ingeniería, con los links de acceso e inscripción, están en www.sanfrancisco.utn.edu.ar.