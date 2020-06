Niunamenos: este miércoles, con varios reclamos, vuelven a marchar en San Francisco

Este miércoles 3 de junio, al grito de ‘Ni una menos’, Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis Unidas de San Francisco se concentrarán en Plaza Cívica en el marco de un nuevo ‘3J’ para reclamar una vez más el fin de la violencia machista.

“Durante la pandemia nos siguen matando. Nuestras luchas no están en cuarentena”, indicaron desde la agrupación de nuestra ciudad, quienes informaron la concentración será desde las 15.30.

Debido a la cuarentena que rige en la actualidad por la pandemia del coronavirus, donde se exige aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde la agrupación aclararon que se respetará el protocolo de bioseguridad y llamaron a los manifestantes a vestir ropa negra, tapaboca y pañuelo verde o lila.

Protocolo de bioseguridad que será utilizado, decidido en Asamblea Ni Una Menos de Córdoba.

“No existe sustento jurídico, argumentación, ni excusa alguna que habilite la vulneración del derecho a luchar, nuestro derecho humano”, reivindicaron por medio de un comunicado Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis Unidas de San Francisco.

“Cuando decimos que defender nuestras conquistas y combatir la violencia machista es tarea esencial, entendemos que frente a la ausencia del Estado, de los gobiernos y su avanzada policial, la respuesta es organización en las calles y en todos los ámbitos de la vida”, agregaron.

Luego, se refirieron a los reclamos en este 2020: “Este 3J tenemos mucho por reclamar, denunciar y proponer. “Basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios; presupuesto para mujeres, lesbianxs, trans, travestis, bisex y no binaries. El Estado y los gobiernos son responsables; no al pago de la deuda externa, la deuda es con nosotras y nosotres; tener salud es tener trabajo, agua y alimentos; aborto legal ya, separación de la Iglesia del Estado y cuarentena no es Estado de sitio, basta de ajuste y represión”, anunciaron entre los puntos a debatir, que será tratados en la lectura de un documento. Luego habrá una marcha.