Desde este sábado, se podrán realizar algunos deportes y las caminatas recreativas podrán hacerse todos los días

El horario será de 12 a 18 y ya no regirá la terminación del DNI para salir tal o cual día. Se podrá practicar tenis y pádel single, ciclismo, golf y caminata deportiva, pero no running.

Este sábado, varios clubes de la ciudad volverán a recuperar algo de vida. Tras la decisión del COE Central de flexibilizar para el interior provincial algunas actividades deportivas, el intendente Ignacio García Aresca anunció este viernes que las caminatas recreativas, que hasta ahora estaban limitadas a los fines de semana, podrán hacerse todos los días de la semana, bajo las mismas normas de seguridad. Además, se habilitó la práctica recreativa de tenis, pádel, ciclismo, golf y caminata deportiva (no es running, sino que lo definieron como un “marcha o trote”).

En San Francisco, para estas actividades el horario será de 12 a 18, de lunes a domingo y feriados, para personas de 16 a 65 años. Las normas seguirán siendo las mismas que hasta el momento: distancia social y el uso de barbijo, entre otras. La novedad es que ya no se deberá respetar los días según el DNI de cada persona, sino que los vecinos podrán salir cualquier día.

En el caso de los adultos mayores que se encuentran en grupos en riesgo, se dispuso un horario más reducido para caminatas recreativas y será entre las 12 y las 15.

Protocolo a seguir

Según se anunció, la práctica deportiva debe ser individual, evitando actividades grupales, aclararon desde el municipio. Como normas generales, se prohíben las aglomeraciones de personas, antes, durante o después de la actividad, punto donde los clubes deberán estar atentos ya que será parte de su responsabilidad.

Por otra parte, se deberá evitar compartir todo tipo de elementos deportivos, al igual que recipientes de agua y toda otra bebida o alimento. También el diálogo entre las personas y al frenar o detenerse habrá que mantener una distancia mínima de tres metros.

Para deportes no se permiten los traslados de una ciudad a otra, sino que deberá hacerse en cercanías.

“Ser responsables”, pidió García Aresca

García Aresca le pidió a la población ser responsables ante esta nueva flexibilización, porque explicó que es la forma de ir logrando la apertura de nuevas actividades que en la actualidad no se encuentran funcionando, tales como bares, restoranes, gimnasios, jardines maternales, entre otros.

“Trabajamos con todos los sectores, en reuniones, analizando cómo llevar adelante los protocolos. Pero depende del compromiso y la responsabilidad de los vecinos para conseguir más flexibilizaciones, teniendo responsabilidad”, indicó en conferencia de prensa.

En el mismo sentido les habló a los clubes, aclarando que sus dirigentes son los responsables de que dentro de sus predios se cumpla el protocolo de acuerdo a cada actividad.

“Son pasos que parecen pocos, chicos, pero son enormes ante una situación difícil como la que vivimos; si mostramos esa capacidad y responsabilidad vamos a tener la posibilidad de abrir más actividades”, insistió el intendente.

Ciclismo

En el caso del ciclismo, quienes utilicen el velódromo de Tiro y Gimnasia no deberán permanecer más de dos horas en el lugar e ingresarán solo de a cuatro ciclistas.

Quienes lo hagan en la zona urbana o rural, deberán circular a baja velocidad y mantener una distancia mínima de 10 metros y para mayor velocidad, 20 metros entre cada ciclista. Al frenar, se deberá mantener una distancia mínima de 3 metros entre ciclista y ciclista.

Para salir a la zona rural se deben utilizar los accesos habilitados como la avenida Maipú y el cruce de rutas 19 y 158. No se puede ingresar a otra localidad.

¿Qué condiciones de seguridad se exigen?

El Centro de Operaciones de Emergencia reglamentó la práctica deportiva con un protocolo, en el cual se detallan las siguientes condiciones:

a. En todos los casos se privilegian los deportes individuales, es decir aquellos en que participa una persona con su propio equipamiento.

b. Cuando una persona participa en un deporte en el que se comparten espacios, se guarda la restricción del distanciamiento físico.

c. En todos los casos el deportista sale de su casa vestido con su ropa deportiva y su equipamiento debidamente higienizado.

d. Llevar sus propios elementos de protección (barbijo, alcohol en gel, toalla, guantes, etc.).

e. Se traslada individualmente en su propio medio de transporte (auto, moto, bicicleta).

f. Al terminar su actividad deportiva (sin cambiarse ni bañarse en la institución) regresa a su casa sin detenerse en reuniones grupales.

g. Las instalaciones no deportivas (vestuarios, confiterías, club house, etc.) no están habilitadas para funcionar.

h. En prácticas institucionales regladas, es obligatorio tener previamente otorgado un turno para la práctica. Debe presentarse a cumplir ese turno no antes de 15 minutos previos.

i. Donde se cobre por la práctica se privilegiará el pago electrónico, que es preferible que sea previo.

k. En su casa procede al lavado de la ropa deportiva y la higienización del equipamiento utilizado.

l. En ninguna circunstancia se comparte el equipo deportivo o el artículo con el que se juega (pelota de cualquier tipo).

m. Cuando en virtud de la regla del juego, haya que compartir un espacio específico (por ejemplo, el tee de salida en golf) los que no juegan mantienen el distanciamiento.