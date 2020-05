San Martín de Tucumán irá al TAS por el reclamo de ascenso

El presidente del Santo tucumano advirtió que se presentarán ante el máximo tribunal deportivo para hacer el reclamo que en la Ciudadela consideran justo: si no hay descensos, el ascenso les corresponde.

San Martín de Tucumán se mantiene firme en sus convicciones con respecto a la continuidad del torneo de la Primera Nacional y las decisiones adoptadas por la Asociación del Fútbol Argentino, que tiene la intención de definir los ascensos en la cancha, pero eliminar los descensos para no agrandar la crisis de los clubes generada por el coronavirus.

La dirigencia del Santo está dispuesta a retomar el torneo cuando las condiciones estén dadas para seguir jugando tanto por los objetivos de arriba como los de abajo, pero en caso de que la AFA ratifique que no hay descensos por la pandemia, no dudarán en ir hasta las últimas consecuencias pidiendo el ascenso directo por la posición ocupada antes de que se frenara el torneo a causa de la cuarentena.

En diálogo con TyC Sports, Roberto Sagra, presidente de San Martín, indicó: "Apelamos a que la nueva conducción de AFA decida que existan los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por ascensos y descensos. Si eso no ocurre, recurriremos a las autoridades de la Nación para que se reconsidere que este proceder se hace para beneficiar a un club que tiene peso político, que es a su vez quien respalda las decisiones de AFA. De no prosperar estas vías, iremos al TAS con la tranquilidad que no vamos a parar el fútbol".

La decisión de la casa madre del fútbol argentino parece estar completamente definida, teniendo en cuenta también la importante adhesión de los dirigentes, y pareciera poco probable que autoridades nacionales intercedieran en la cuestión de los descensos y ascensos, por lo que al Santo no le quedará otra que efectivamente presentar una demanda ante el TAS. ¿Logrará su cometido?

La semana pasada, el club había apuntado fuerte contra Chiqui Tapia y emitió un duro comunicado denunciando que "su escritorio es más poderoso que la pelota".

🔴⚪️ #Comunicado



El Club Atlético San Martín expresa su disconformidad ante las decisiones tomadas por AFA.



👉👉https://t.co/DtrlOwaZdr pic.twitter.com/cQdkvCh8Sd — Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 10, 2020

Pese al reclamo de los tucumanos, el otro club que estaba en las mismas condiciones apoya la decisión de jugar por el ascenso y que se cancelen los descensos. Se trata de Atlanta, que estaba puntero en la zona A del campeonato, y cuyo presidente firmó en los últimos días un documento apoyando la gestión de Tapia y las decisiones de la AFA.