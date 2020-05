Imperdible: cientos de películas clásicas y con links para ver gratis en cuarentena

No te pierdas este enorme listado con muchísimas películas clásicas para ver gratis, organizadas por directores. Acción, comedias, dramas, documentales y cine temático, en un catálogo imperdible.

A punto de cumplirse dos meses cuarentena, eso hace también que busquemos más películas o series para ver en casa. Hay miles de recomendaciones, canales y plataformas online para ver los contenidos. Cine nacional gratuito en plataformas como Cont.ar, Cine.Ar TV y Cine.Ar Play, además de películas en Youtube y plataformas como Netflix o Qubic, entre las más populares.

Sin embargo, el sitio El Cohete a la Luna recopiló cientos de películas clásicas recomendadas y las organizó por directores, cada una de las cuales con su correspondiente link para verlas de forma gratuita. En el listado se destacan muchas películas argentinas y otras verdaderas joyas del séptimo arte. También se incluye un extenso listado de películas de directores varios.

Lo transcribimos a continuación y te recomendamos poner esta página en favoritas para tenerla siempre a mano.

ARCHIVO DE PELÍCULAS POR DIRECTOR

Almodóvar, Pedro

LA MALA EDUCACION (España, 2004) Pedro Almodóvar https://ok.ru/video/727511599831 https://ok.ru/video/333850807003

QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? (España, 1984) Pedro Almodóvar https://www.ok.ru/video/885241678479

TODO SOBRE MI MADRE (España,1999) Pedro Almodóvar https://ok.ru/video/819864931060

Angelopoulos, Theo

EL APICULTOR (Grecia, 1986) Theo Angelopoulos https://zoowoman.website/wp/movies/el-apicultor/

EL POLVO DEL TIEMPO (Grecia, 2008) Theo Angelopoulos https://www.ok.ru/video/1026968128113

EL VIAJE A CÍTERA (Grecia,1984) Theo Angelopoulos https://zoowoman.website/wp/movies/el-viaje-a-citera/

LA ETERNIDAD Y UN DÍA (Grecia, 1998) Théo Angelopoulos https://zoowoman.website/wp/movies/la-eternidad-y-un-dia/

LA MIRADA DE ULISES (Grecia,1995) Theo Angelopoulos https://archive.org/details/LaMiradaDeUlisesAngeeParaZoowoman.website https://ok.ru/video/1689011948175

Arruti, Mariana

LA HUELGA DE LOS LOCOS (Argentina, 2002) Mariana Arruti https://archive.org/details/p558f32

LOS PRESOS DE BRAGADO (Argentina, 1995) Mariana Arruti https://archive.org/details/812g67k21

Babenco, Héctor

CARANDIRÚ (Brasil, 2003) Héctor Babenco https://www.ok.ru/video/730188876402

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA (Brasil, 1985) Héctor Babenco https://www.ok.ru/video/1158472600278

PIXOTE (Brasil, 1981) Héctor Babenco https://archive.org/details/Pixote.Krs947Rip https://zoowoman.website/wp/movies/pixote-a-lei-do-mais-fraco/

Bakshi, Ralph

FRITZ EL GATO (EEUU, 1972) Ralph Bakshi http://zoowoman.website/wp/movies/el-gato-caliente-fritz-the-cat/ https://ok.ru/video/1145841322591

HEAVY TRAFFIC (EEUU, 1973) Ralph Bakshi http://zoowoman.website/wp/movies/heavy-traffic/

Barreto, Bruno

4 DIAS DE SETIEMBRE (Brasil, 1997) Bruno Barreto https://archive.org/details/4d145d353t13mb3

ÚLTIMA PARADA 174 (Brasil, 2008) Bruno Barreto – lat

https://www.youtube.com/watch?v=6wBVSgqmfu0

Bechis, Marco

GARAGE OLIMPO (Argentina, 1999) Marco Bechis

https://www.youtube.com/watch?v=edO_2xOjOxY&t=7s https://www.arcoiris.tv/scheda/it/15425/

LA TIERRA DE LOS HOMBRES ROJOS (Brasil, 2008) Marco Bechis https://www.ok.ru/video/1427392891535

Bergman, Ingmar

EL HUEVO DE LA SERPIENTE (Suecia, 1977) Ingmar Bergman https://www.youtube.com/watch?v=Ss-hRjhIAM4

EL MANANTIAL DE LA DONCELLA (Suecia,1960) Ingmar Bergman https://zoowoman.website/wp/movies/el-manantial-de-la-doncella/

EL SEPTIMO SELLO (Suecia, 1957) Ingmar Bergman https://zoowoman.website/wp/movies/el-septimo-sello/

FANNY Y ALEXANDER (Suecia, 1982) Ingmar Bergman https://www.ok.ru/video/840778517135

LA HORA DEL LOBO (Suecia, 1968) Ingmar Bergman http://zoowoman.website/wp/movies/la-hora-del-lobo/

LA SED (Suecia,1949) Ingmar Bergman https://www.ok.ru/video/867650833039

Berri, Claude

EL VIEJO Y EL NIÑO (Francia, 1967) Claude Berri https://www.ok.ru/video/1049219697295

GERMINAL (Francia, 1993) Claude Berri https://zoowoman.website/wp/movies/germinal-2/ https://www.ok.ru/video/1681033267728

Bertolucci, Bernardo

LA ESTRATEGIA DE LA ARAÑA (Italia, 1970) Bernardo Bertolucci https://www.ok.ru/video/1709454920208

NOVECENTO (Italia, 1976) Bernardo Bertolucci

Parte1 https://ok.ru/video/922665224838

Parte2 https://ok.ru/video/922665552518

Birri, Fernando

EL SIGLO DEL VIENTO (Argentina, 1999) Fernando Birri https://zoowoman.website/wp/movies/el-siglo-del-viento/

LOS INUNDADOS (Argentina, 1962) Fernando Birri https://www.youtube.com/watch?v=InJNT3O3bts

TIRE DIÉ (Argentina, 1960) Fernando Birri https://www.youtube.com/watch?v=YOhKQxOWr44

Bollaín, Icíar

EL OLIVO (España, 2016) Icíar Bollaín https://www.ok.ru/video/265357167235 https://www.ok.ru/video/88658217638

FLORES DE OTRO MUNDO (España, 1999) Icíair Bollaín https://www.ok.ru/video/1050295929348

LA LLUVIA (España, 2010) Icíar Bollaín https://zoowoman.website/wp/movies/tambien-la-lluvia/ https://ok.ru/video/1157777656415 https://ok.ru/video/1626617612943

TE DOY MIS OJOS (España, 2003) Icíar Bollaín https://ok.ru/video/309011024518

Bouchareb, Rachid

FUERA DE LA LEY (Argelia, 2010) Rachid Bouchareb https://www.ok.ru/video/969019165297

INDIGENES (Argelia, 2006) Rachid Bouchareb https://www.ok.ru/video/1133276695254

Brizé, Stéphane

EN GUERRA (Francia, 2018) Stéphane Brizé https://www.ok.ru/video/1205050673807

LA LEY DEL MERCADO (Francia, 2015) Stéphane Brizé http://zoowoman.website/wp/movies/la-ley-del-mercado/

Buñuel, Luis

EL ANGEL EXTERMINADOR (México, 1962) Luis Buñuel https://www.ok.ru/video/277440760379

EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESÍA (Francia, 1972) Luis Buñuel https://zoowoman.website/wp/movies/el-discreto-encanto-de-la-burguesia/

ESE OSCURO OBJETO DE DESEO (Francia, 1977) Luis Buñuel http://zoowoman.website/wp/movies/ese-oscuro-objeto-del-deseo/

LOS OLVIDADOS (Mexico, 1950) Luis Buñuel https://zoowoman.website/wp/movies/los-olvidados/

Caetano, Adrián

BOLIVIA (Argentina, 2001) Adrián Caetano https://archive.org/details/77n66b55

CRONICA DE UNA FUGA (Argentina, 2006) Adrián Caetano https://www.youtube.com/watch?v=wPr8pdKdVuc https://zoowoman.website/wp/movies/cronica-de-una-fuga/

UN MUNDO MEJOR (Argentina, 2010) Adrián Caetano https://vimeo.com/15689127

Cantet, Laurent

EL EMPLEO DEL TIEMPO (Francia, 2001) Laurent Cantet https://ok.ru/video/1638054038159

FOXFIRE (Francia, 2012) Laurent Cantet – lat https://upstream.to/embed-g2wcbta135ty.html

LA CLASE (Francia, 2008) Laurent Cantet https://zoowoman.website/wp/movies/la-clase/

Caro, Niki

EN TIERRA DE HOMBRES (EEUU, 2005) Niki Caro https://ok.ru/video/341549714054

JINETE DE BALLENAS (Nueva Zelanda, 2002) Niki Caro https://ok.ru/video/259523676806

Comolli, Jean-Louis

BUENAVENTURA DURRUTI ANARQUISTA (España, 2000) Jean-Louis Comolli https://zoowoman.website/wp/movies/buenaventura-durruti-anarquista/

LA CECILIA (Italia, 1975) Jean-Louis Comolli https://archive.org/details/14c3c1114

Coppola, Francis Ford

APOCALYPSE NOW (EEUU, 1979 ) Francis Ford Coppola https://ok.ru/video/1715422300788 lat https://ok.ru/video/1715422890612

LA LEY DE LA CALLE (EEUU, 1983) Francis Ford Coppola https://www.ok.ru/video/253512649275

Cordero, Sebastián

RABIA (Colombia, 2009) Sebastián Cordero https://zoowoman.website/wp/movies/rabia/ RATAS RATONES Y RATEROS (Ecuador, 1999) Sebastián Cordero http://zoowoman.website/wp/movies/ratas-ratones-rateros/

Curtiz, Michael

CASABLANCA (EEUU, 1942) Michael Curtiz https://ok.ru/video/857319016980

LLEGA MI HERMANO (Hungría, 1919) Michael Curtiz https://archive.org/details/8876095

Costa-Gavras, Constatin

AMEN. (Francia, 2002) C. Costa-Gavras https://www.ok.ru/video/1163957177040 ARCADIA (Francia, 2005) C. Costa-Gavras https://archive.org/details/029f748b

EL CAPITAL (Francia, 2012) C. Costa-Gavras https://www.ok.ru/video/1283186035361

ESTADO DE SITIO (Francia, 1973) C. Costa-Gavras https://www.ok.ru/video/1074956864208

LA CAJA DE MUSICA (EEUU, 1989) C. Costa-Gavras https://ok.ru/video/847513651846

LA CONFESION (Francia, 1970) C. Costa-Gavras https://archive.org/details/665f98m33f

MISSING (EEUU, 1982) C. Costa-Gavras https://www.ok.ru/video/1156713155215 https://zoowoman.website/wp/movies/desaparecido/

Z (Grecia, 1969) C. Costa-Gavras https://zoowoman.website/wp/movies/z/

Dardenne, Jean-Pierre y Luc

DIAS 1 NOCHE (Bélgica, 2014) Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne https://archive.org/details/DeuxJoursUneNuitNominadaEnZoochat

EL HIJO (Bélgica, 2002) Jean-Pierre Dardenne https://zoowoman.website/wp/movies/el-hijo/

EL NIÑO (Bélgica, 2005) Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne https://zoowoman.website/wp/movies/el-nino/ https://www.ok.ru/video/790203664995

EL NIÑO DE LA BICICLETA (Bélgica, 2011) Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne https://www.ok.ru/video/924754446991

LA PROMESA (Bélgica, 1996) Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne https://www.ok.ru/video/894912891535

ROSETTA (Bélgica, 1999) Jean-Pierre y Luc Dardenne https://zoowoman.website/wp/movies/rosetta/

De la Orden, Ulises

RIO ARRIBA (Argentina, 2005) Ulises de la Orden https://ok.ru/video/1300680411747

TIERRA ADENTRO (Argentina, 2011) Ulises de la Orden https://ok.ru/video/1687454878351

De Sica, Vittorio

BOCCACCIO ’70 (Italia, 1962) Vittorio De Sica, Federico Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli https://archive.org/details/1962Boccaccio70DeSicaMonicelliViscontiFelliniAngeeParaZoowoman.webs ite

EL JARDÍN DE LOS FINZI CONTINI (Italia, 1970) Vittorio De Sica https://zoowoman.website/wp/movies/el-jardin-de-los-finzi-contini/

EL LIMPIABOTAS (Italia, 1946) Vittorio De Sica https://zoowoman.website/wp/movies/el-limpiabotas/

EL TECHO (Italia, 1956) Vittorio De Sica https://zoowoman.website/wp/movies/el-techo/

LA CIOCIARA (Italia, 1960) Vittorio De Sica https://www.ok.ru/video/1419003562639

LADRON DE BICICLETA (Italia, 1948) Vittorio De Sica https://ok.ru/video/665934105222

LOS GIRASOLES DE RUSIA (Italia, 1970) Vittorio De Sica – spa https://ok.ru/video/1627354761871

– sub portugués https://ok.ru/video/1627498809999

MILAGRO EN MILÁN (Italia, 1951) Vittorio De Sica https://zoowoman.website/wp/movies/milagro-en-milan/ https://ok.ru/video/1243555629769

UMBERTO D (Italia, 1952) Vittorio De Sica https://zoowoman.website/wp/movies/umberto-d/

Del Toro, Guillermo

EL ESPINAZO DEL DIABLO (España /México, 2001) Guillemo del Toro https://www.ok.ru/video/543436245643 https://www.ok.ru/video/338521623192 https://ok.ru/video/338521623192

EL LABERINTO DEL FAUNO (España, 2006) Guillermo del Toro https://ok.ru/video/262640700038

LA FORMA DEL AGUA (EEUU, 2017) Guillermo del Toro https://www.ok.ru/video/841884633743

Diab, Mohamed

CLASH (Egipto, 2016) Mohamed Diab https://archive.org/details/315b887

EL CAIRO 678 (Egipto, 2010) Mohamed Diab https://archive.org/details/398f754c0

Egoyan, Atom

ARARAT (Canadá, 2002) Atom Egoyan https://zoowoman.website/wp/movies/ararat/

EL DULCE PORVENIR (Canadá, 1997) Atom Egoyan https://www.ok.ru/video/1361084680847

Eisenstein, Sergei M.

ACORAZADO POTEMKIM (URSS, 1925) Sergei M. Einsenstein https://www.youtube.com/watch?v=u13TMl9pnZA

MISERIA Y FORTUNA DE LA MUJER (Suiza, 1930) Eduard Tissé, Sergei M. Eisenstein https://www.ok.ru/video/1253664754319

OCTUBRE (URSS, 1928) Sergei M. Eisenstein https://zoowoman.website/wp/movies/octubre/

QUE VIVA MEXICO! (México, 1932) Sergei M. Eisenstein, Grigori Aleksandrov https://archive.org/details/QuevivaMexico

Estrada, Luis

EL INFIERNO (México, 2010) Luis Estrada https://zoowoman.website/wp/movies/el-infierno/

LA DICTADURA PERFECTA (México, 2014) Luis Estrada https://ok.ru/video/348812806790 https://ok.ru/video/830905911942

LA LEY DE HERODES (México, 1999) Luis Estrada https://ok.ru/video/1084649114132 https://ok.ru/video/830908074630

UN MUNDO MARAVILLOSO (México, 2006) Luis Estrada https://ok.ru/video/830911744646

Farhadi, Asghar

BAILANDO EN EL POLVO (Irán, 2003) Asghar Farhadi http://zoowoman.website/wp/movies/dancing-in-the-dust/

EL VIAJANTE (Irán, 2016) Asghar Farhadi https://ok.ru/video/708035807859 –lat https://ok.ru/video/900993387140

Fassbinder, Rainer Werner

EL AMOR ES MAS FRIO QUE LA MUERTE (RFA, 1970) Rainer Werner Fassbinder https://archive.org/details/ElAmorEsMasFrioQueLaMuerteFassbinderAngeeParaZoowoman.website

EL MERCADER DE LAS CUATRO ESTACIONES (RFA, 1971) Rainer Werner Fassbinder http://zoowoman.website/wp/movies/el-mercader-de-las-cuatro-estaciones/

EL VIAJE A LA FELICIDAD DE MAMA KUSTER (RFA, 1975) Rainer Werner Fassbinder https://www.ok.ru/video/964884564593

Fellini, Federico

AMARCORD (Italia, 1973) Federico Fellini https://www.ok.ru/video/1047179299489 CASANOVA (Italia, 1976) Federico Fellini http://zoowoman.website/wp/movies/casanova/

LA DOLCE VITA (Italia, 1960) Federico Fellini https://zoowoman.website/wp/movies/la-dolce-vita/ https://ok.ru/video/1602926610976

LAS NOCHES DE CABIRIA (Italia, 1957) Federico Fellini https://zoowoman.website/wp/movies/las-noches-de-cabiria/

LOS INÚTILES (Italia, 1953) Federico Fellini https://zoowoman.website/wp/movies/los-inutiles/

Ferreri, Marco

CRONICAS DE UN AMOR LOCO (Italia, 1981) Marco Ferreri https://ok.ru/video/1578702670479

EL PISITO (España,1959) Marco Ferreri, Isidoro M. Ferry https://miradetodo.net/el-pisito-1959-720p-hd/

LA GRAN COMILONA (Francia, 1973) Marco Ferreri https://zoowoman.website/wp/movies/la-gran-comilona/

Fons, Jorge

EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS (México, 1995) Jorge Fons https://zoowoman.website/wp/movies/el-callejon-de-los-milagros/

LOS ALBAÑILES (México, 1976) Jorge Fons http://zoowoman.website/wp/movies/los-albaniles/ https://ok.ru/video/955298417242

ROJO AMANECER (México, 1989) Jorge Fons https://zoowoman.website/wp/movies/rojo-amanecer/

Forman, Milos

AL FUEGO, BOMBEROS! (Checoslovaquia, 1967) Milos Forman https://zoowoman.website/wp/movies/al-fuego-bomberos/

AMADEUS (EEUU, 1984) Milos Forman https://zoowoman.website/wp/movies/amadeus/

ATRAPADO SIN SALIDA (EEUU, 1975) Milos Forman https://ok.ru/video/1407079746164

HAIR (EEUU, 1979) Milos Forman https://zoowoman.website/wp/movies/hair/

RAGTIME (EEUU, 1981) Milos Forman https://zoowoman.website/wp/movies/ragtime/

Garrel, Philippe

ACTUA I (1968, Francia) Philippe Garrel https://archive.org/details/330bc45

LOS AMANTES HABITUALES (Francia, 2005) Philippe Garrel https://www.ok.ru/video/1325521701519 https://www.youtube.com/watch?v=6pqpWJuudho

Gatlif, Tony

DJAM, UNA JOVEN DE ESPÍRITU LIBRE (Francia, 2017) Tony Gatlif https://ok.ru/video/953124260486

EL EXTRANJERO LOCO (Francia, 1998) Tony Gatlif https://www.youtube.com/watch?v=Li2pzk5gwd4

EXILS (Francia, 2004) Tony Gatlif http://zoowoman.website/wp/movies/exils/ LIBERTAD (Francia, 2009) Tony Gatlif https://www.ok.ru/video/1413649468047

Gaviria, Víctor

LA MUJER DEL ANIMAL (Colombia, 2016) Víctor Gaviria https://ok.ru/video/276078004870 https://ok.ru/video/1562028935881

LA VENDEDORA DE ROSAS (Colombia, 1998) Víctor Gaviria https://zoowoman.website/wp/movies/la-vendedora-de-rosas/

Ghobadi, Bahman

LAS TORTUGAS TAMBIEN VUELAN (Irán, 2004) Bahman Ghobadi https://www.ok.ru/video/910882835087 – lat https://zoowoman.website/wp/movies/las-tortugas-tambien-vuelan/

MEDIA LUNA (Irán, 2006) Bahman Ghobadi https://www.ok.ru/video/1694112156176 RHINO SEASON (Irán, 2012) Bahman Ghobadi https://archive.org/details/706t55b87

Gleyzer, Raymundo

LOS TRAIDORES (Argentina,1973) Raymundo Gleyzer https://zoowoman.website/wp/movies/los-traidores/

ME MATAN SI NO TRABAJO Y SI TRABAJO ME MATAN (Argentina, 1974) Raymundo Gleyzer https://www.youtube.com/watch?v=4MaxNmjJauk

MÉXICO, LA REVOLUCIÓN CONGELADA (Argentina, 1973) Raymundo Gleyzer https://www.youtube.com/watch?v=vTYX3hIEOMA

NI OLVIDO NI PERDÓN LA MASACRE DE TRELEW (Argentina, 1972) Raymundo Gleyzer https://www.youtube.com/watch?v=uE6VwUE6G0o

Godard, Jean-Luc

AL FINAL DE LA ESCAPADA (Francia, 1960) Jean-Luc Godard https://ok.ru/video/1429184252617

LA CHINOISE (Francia, 1967) Jean-Luc Godard –esp https://ok.ru/video/1498347932361

LEJOS DE VIETNAM (Francia, 1967) Jean-Luc Godard y otros https://zoowoman.website/wp/movies/loin-du-vietnam/

LOS CARABINEROS (Francia,1963) Jean-Luc Godard https://zoowoman.website/wp/movies/los-carabineros/ https://ok.ru/video/1498348587721

MASCULIN, FÉMININ (Francia,1966) Jean-Luc Godard https://zoowoman.website/wp/movies/masculino-femenino/ https://ok.ru/video/1498349243081

UN FILM COMO LOS OTROS (Francia, 1968) Jean-Luc Godard https://archive.org/details/956t473 https://archive.org/details/t550b247

WEEKEND (Francia,1967) Jean-Luc Godard https://ok.ru/video/1498351209161

Guédiguian, Robert

EL EJERCITO DEL CRIMEN (Francia, 2009) Robert Guédiguian https://archive.org/details/c2d9319ba2_201811 https://www.ok.ru/video/1168483224177

LA CIUDAD ESTA TRANQUILA (Francia, 2000) Robert Guédiguian https://zoowoman.website/wp/movies/the-town-is-quiet/

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO (Francia, 2011) Robert Guédiguian https://archive.org/details/3562417

UNA HISTORIA DE LOCOS (Francia, 2015) Robert Guédiguian https://archive.org/details/314h75b

Guerra, Ciro

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE (Colombia, 2015) Ciro Guerra https://ok.ru/video/45271943796

LOS VIAJES DEL VIENTO (Colombia, 2009) Ciro Guerra https://www.youtube.com/watch?v=Ns8ZHoWw8WE

Gilliam, Terry

BRAZIL (Reino Unido, 1985) Terry Gilliam https://ok.ru/video/1118852221535

EL SENTIDO DE LA VIDA (Reino Unido, 1983) Terry Jones, Terry Gilliam https://ok.ru/video/949872953990

Greenaway, Peter

CONSPIRACION DE MUJERES (Reino Unido, 1988) Peter Greenaway https://www.ok.ru/video/1330692885153

EL LIBRO DE CABECERA (Reino Unido, 1996) Peter Greenaway https://www.ok.ru/video/1333429406369

EL VIENTRE DEL ARQUITECTO (Reino Unido,1987) Peter Greenaway https://www.ok.ru/video/1208547347087

Gutiérrez Alea, Tomás

CUMBITE (Cuba, 1964) Tomás Gutiérrez Alea https://zoowoman.website/wp/movies/cumbite/

FRESA Y CHOCOLATE (Cuba, 1993) Tomás Gutiérrez Alea http://zoowoman.website/wp/movies/fresa-y-chocolate/

GUANTANAMERA (Cuba, 1995) Tomás G. Alea, Juan Carlos Tabío https://zoowoman.website/wp/movies/guantanamera/

HISTORIAS DE LA REVOLUCIÓN (Cuba, 1960) Tomás Gutiérrez Alea https://www.youtube.com/watch?v=2NNNMWOoojc

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA (Cuba, 1966) Tomás Gutiérrez Alea https://zoowoman.website/wp/movies/la-muerte-de-un-burocrata/

LA ÚLTIMA CENA (Cuba, 1976) Tomás Gutiérrez Alea https://zoowoman.website/wp/movies/la-ultima-cena/

LAS DOCE SILLAS (Cuba, 1962) Tomás Gutiérrez Alea https://zoowoman.website/wp/movies/las-doce-sillas/

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO (Cuba, 1968) Tomás Gutiérrez Alea https://zoowoman.website/wp/movies/memorias-del-subdesarrollo/

Guzmán, Patricio

EL BOTON DE NACAR (Chile, 2015) Patricio Guzmán https://ok.ru/video/45288065652 LA BATALLA DE CHILE (Chile, 1976) Patricio Guzmán

Parte I: La insurrección de la burguesía 1975 https://zoowoman.website/wp/movies/la-batalla-de-chile-la-lucha-de-un-pueblo-sin-armas-primera-parte-la-insurreccion-de-la-burguesia/

Parte II: El golpe de estado 1976 https://zoowoman.website/wp/movies/the-battle-of-chile-part-ii/

Parte III: El poder popular 1979 https://zoowoman.website/wp/movies/the-battle-of-chile-part-iii/

SALVADOR ALLENDE (Chile, 2004) Patricio Guzmán https://www.ok.ru/video/1127826655958

Haneke, Michael

71 FRAGMENTOS DE UNA CRONOLOGIA DEL AZAR (Austria, 1994) Michael Haneke http://zoowoman.website/wp/movies/71-fragmentos-de-una-cronologia-del-azar/

AMOR (Austria, 2012) Michael Haneke https://archive.org/details/Amor145

CODIGO DESCONOCIDO (Francia, 2000) Michael Haneke https://zoowoman.website/wp/movies/codigo-desconocido/

EL CASTILLO. DE FRANZ KAFKA (Austria,1997) Michael Haneke https://www.youtube.com/watch?v=t_uaTtRR9d0&fbclid=IwAR1wup9bqONQJXCll33NIEdi1TH3u6wU qz6cW9dKLR6W1CpboaYwh6EOTbU

EL SEPTIMO CONTINENTE (Austria, 1989) Michael Haneke https://zoowoman.website/wp/movies/el-septimo-continente

EL TIEMPO DEL LOBO (Francia, 2003) Michael Haneke https://zoowoman.website/wp/movies/el-tiempo-del-lobo/

ESCONDIDO (Francia, 2005) Michael Haneke https://zoowoman.website/wp/movies/cache-escondido/

ESPALDAS MOJADAS (México, 1955) Alejandro Galindo

LA PIANISTA (Francia, 2001) Michael Haneke https://zoowoman.website/wp/movies/la-pianista/ https://ok.ru/video/1243454900937

LA REBELION (Austria, 1994) Michael Haneke https://zoowoman.website/wp/movies/die-rebellion/ https://archive.org/details/DieRebellion

Jancsó, Miklós

LOS DESESPERADOS (Hungría, 1966) Miklós Jancsó https://www.ok.ru/video/895879285391

MI CAMINO A CASA (Hungría, 1965) Miklós Jancsó https://zoowoman.website/wp/movies/igy-jottem/

SALMO ROJO (Hungría, 1972) Miklós Jancsó https://www.youtube.com/watch?v=6Et5D6j543c

Joon-ho, Bong

MADRE (Corea del Sur, 2009) Bong Joon-ho https://zoowoman.website/wp/movies/mother/ https://ok.ru/video/1044621101663

PARASITE (Corea del Sur, 2019) Bong Joon-ho https://archive.org/details/5509817

Jordà, Joaquim

20 AÑOS NO ES NADA (España, 2004) Joaquím Jordá https://zoowoman.website/wp/movies/veinte-anos-no-es-nada/

NUMAX PRESENTA (España, 1980) Joaquim Jordà http://zoowoman.website/wp/movies/numax-presenta/

Kassovitz, Mathieu

EL ODIO (Francia, 1995) Mathieu Kassovitz http://zoowoman.website/wp/movies/el-odio/

REBELLION (Francia, 2011) Matthieu Kassovitz https://archive.org/details/976b554

Kaurismäki, Aki

CRIMEN Y CASTIGO (Finlandia, 1983) Aki Kaurismäki https://www.ok.ru/video/900317579919

EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA (Finlandia, 2017) Aki Kaurismäki https://zoowoman.website/wp/movies/el-otro-lado-de-la-esperanza/

EL PUERTO (Finlandia, 2011) Aki Kaurismäki http://zoowoman.website/wp/movies/el-havre/ JUHA (Finlandia, 1999) Aki Kaurismäki https://archive.org/details/Juh4MXZoo_201610

NUBES PASAJERAS (Finlandia, 1996) Aki Kaurismäki http://zoowoman.website/wp/movies/nubes-pasajeras/ https://archive.org/details/Nub35p454j3r45MiuXZoo

Khemir, Nacer

BAB’AZIZ, EL SABIO SUFÍ (Irán, 2005) Nacer Khemir https://www.ok.ru/video/1275845675663

EL COLLAR PERDIDO DE LA PALOMA (Túnez, 1991) Nacer Khemir https://archive.org/details/102n566

EL-HAIMOUNE (Túnez, 1984) Nacer Khemir https://www.ok.ru/video/1244770798223

Kiarostami, Abbas

A TRAVES DE LOS OLIVOS (Iran, 1994) Abbas Kiarostami https://zoowoman.website/wp/movies/a-traves-de-los-olivos/

COPIA CERTIFICADA (Francia, 2010) Abbas Kiarostami https://archive.org/details/CopiaCertificadaAngeeParaZoowoman.website

DÓNDE ESTA LA CASA DE MI AMIGO (Irán, 1987) Abbas Kiarostami https://archive.org/details/412f687 https://gloria.tv/video/3BwSHN4m2snuAzpSmrAs1CyLL

EL SABOR DE LAS CEREZAS (Iran, 1997) Abbas Kiarostami https://zoowoman.website/wp/movies/el-sabor-de-las-cerezas/

EL VIAJERO (Iran,1974) Abbas Kiarostami https://zoowoman.website/wp/movies/el-viajero/

PRIMER PLANO (Irán, 1990) Abbas Kiarostami https://zoowoman.website/wp/movies/primer-plano/ https://ok.ru/video/1518981024457

TICKETS (Reino Unido, 2005) Abbas Kiarostami https://zoowoman.website/wp/movies/tickets/ https://ok.ru/video/1059955018335

Kieslowski, Krzysztof

EL AFICIONADO (Polonia, 1979) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/el-aficionado/

EL AZAR, CITA A CIEGAS (Polonia, 1987) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/el-azar-cita-a-ciegas/

EL DECÁLOGO (Polonia, 1988) Krzysztof Kieslowski Cap. 1 http://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-jeden/ Cap. 2 http://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-dwa/ Cap.3 http://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-trzy/ Cap. 4 http://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-cztery/ Cap. 5 http://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-piec/ Cap. 6 http://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-szesc/ Cap. 7 http://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-siedem/ Cap. 8 http://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-osiem/ Cap. 9 https://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-dziewiec/ Cap. 10 https://zoowoman.website/wp/movies/dekalog-dziesiec/

Todos los capítulos (click en la carátula para acceder al capítulo)

http://zoowoman.website/wp/2018/02/12/el-decalogo-dekalog/

LA ESTACIÓN (Polonia, 1980) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/railway-station/

LA FABRICA (Polonia, 1971) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/factory/

LA OFICINA (Polonia, 1966) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/the-office/

SIN FINAL (Polonia, 1985) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/sin-final/

Konchalovsky, Andrei

LA CASA DE LOS LOCOS (Rusia, 2002) Andrei Konchalovsky https://www.ok.ru/video/901870324367

PARAISO (Rusia, 2016) Andrey Konchalovsky https://ok.ru/video/348445149811

Kubrick, Stanley

LA NARANJA MECÁNICA (Reino Unido, 1971) Stanley Kubrick https://zoowoman.website/wp/movies/la-naranja-mecanica/

TELEFONO ROJO VOLAMOS HACIA MOSCU (Reino Unido, 1964) Stanley Kubrick https://zoowoman.website/wp/movies/telefono-rojo-volamos-hacia-moscu/ https://ok.ru/video/349423143558

Kurosawa, Akira

DERSU UZALA (URSS, 1975) Akira Kurosawa https://zoowoman.website/wp/movies/dersu-uzala/

RAPSODIA EN AGOSTO (Japón, 1991) Akira Kurosawa https://www.ok.ru/video/1653125876240

VIVIR (Japón, 1952) Akira Kurosawa https://www.ok.ru/video/1154307131999 https://www.ok.ru/video/1183786207887

Kusturica, Emir

EL TIEMPO DE LOS GITANOS (Yugoslavia, 1988) Emir Kusturica https://zoowoman.website/wp/movies/el-tiempo-de-los-gitanos/

GATO NEGRO, GATO BLANCO (Serbia, 1998) Emir Kusturica https://zoowoman.website/wp/movies/gato-negro-gato-blanco/

PAPÁ ESTÁ EN VIAJE DE NEGOCIOS (Yugoslavia, 1985) Emir Kusturica https://zoowoman.website/wp/movies/papa-esta-en-viaje-de-negocios/ https://mega.nz/embed?fbclid=IwAR32QMxGbKIKxruIkVu3aGjSxYxWieS3vvm3nKqbn8sgJ_Ok4koKJ 5K6GfM#!TaxTmApa!fV3rqIzaLJljIgSrabNt7x88gyDVbYr9diGClrnMKsQ

PROMETEME (Serbia, 2007) Emir Kusturica https://www.ok.ru/video/897140460175 http://zoowoman.website/wp/movies/prometeme/ https://archive.org/details/ElProMete

UNDERGROUND (Yugoslavia, 1995) Emir Kusturica

https://www.youtube.com/watch?v=MzfjyqN1l40 https://www.youtube.com/watch?v=LwHV3k5FlPw http://zoowoman.website/wp/movies/underground/

Larraín, Pablo

EL CLUB (Chile, 2015) Pablo Larraín https://ok.ru/video/796252572180

NO (Chile, 2012) Pablo Larraín https://ok.ru/video/1653155957391

Leduc, Paul

COMO VES? (Mexico, 1986) Paul Leduc https://archive.org/details/Como.ves.1986AngeeParaZoowoman.website

REED, MÉXICO INSURGENTE (México, 1973) Paul Leduc https://ok.ru/video/1368630954586

Lee, Spike

BAMBOOZLED (EEUU, 2000) Spike Lee https://archive.org/details/806834e902

LA MARCHA DEL MILLON DE HOMBRES (EEUU, 1996) Spike Lee https://zoowoman.website/wp/movies/la-marcha-del-millon-de-hombres/

MALCOM X (EEUU, 1992) Spike Lee https://ok.ru/video/860962622086 https://ok.ru/video/1141393328660

Littín, Miguel

ACTAS DE MARUSIA (México, 1975) Miguel Littín https://www.ok.ru/video/343031351898

ALLENDE EN SU LABERINTO (Chile, 2014) Miguel Littin https://ok.ru/video/88376478374

LA ÚLTIMA LUNA (Chile, 2005) Miguel Littin http://www.arcoiris.tv/scheda/es/1343/

SANDINO (Chile, 1990) Miguel Littin https://www.youtube.com/watch?v=mblNOkimp6I

Loach, Ken

AGENDA OCULTA (Reino Unido, 1990) Ken Loach https://zoowoman.website/wp/movies/agenda-oculta/

EL VIENTO QUE ACARICIA EL PRADO (Irlanda, 2006) Ken Loach https://zoowoman.website/wp/movies/el-viento-que-agita-la-cebada/

JIMMY’S HALL (Reino Unido, 2014) Ken Loach https://archive.org/details/JimmysHallVz_201707

KES (Reino Unido, 1969) Ken Loach http://zoowoman.website/wp/movies/kes/

LA CANCION DE CARLA (Reino Unido, 1996) Ken Loach https://www.ok.ru/video/1648496609808

LA CUADRILLA (Reino Unido, 2001) Ken Loach https://www.ok.ru/video/964504783473

LADYBIRD, LADYBIRD (Reino Unido, 1994) Ken Loach https://archive.org/details/568e2f3cd8.360_201807

LLOVIENDO PIEDRAS (Reino Unido, 1993) Ken Loach https://www.ok.ru/video/796888795747

RIFF-RAFF (Reino Unido, 1990) Ken Loach https://ok.ru/video/1654248573583

TIERRA Y LIBERTAD (Reino Unido, 1995) Ken Loach https://archive.org/details/713r411b3574

YO DANIEL BLAKE (Reino Unido, 2016) Ken Loach https://upstream.to/embed-h2mxxxrtoedc.html – lat https://ok.ru/video/350175169156

Loznitsa, Sergei

EN LA NIEBLA (Bielorusia, 2012) Sergei Loznitsa https://archive.org/details/f347b85

UNA CRIATURA GENTIL (Francia, 2017) Sergei Loznitsa https://archive.org/details/693h553

Lumet, Sidney

12 HOMBRES EN PUGNA (EEUU, 1957) Sidney Lumet https://ok.ru/video/325635541638

TARDE DE PERROS (EEUU, 1975) Sidney Lumet http://zoowoman.website/wp/movies/tarde-de-perros/ https://ok.ru/video/1640955841225 https://ok.ru/video/1563019971273

Majidi, Majid

EL CANTO DE LOS GORRIONES (Irán, 2008) Majid Majidi https://www.ok.ru/video/1028804578000

EL COLOR DEL PARAISO (Irán, 1999) Majid Majidi https://www.ok.ru/video/894212180623

EL PADRE (Irán, 1996) Majid Majidi https://www.ok.ru/video/1024501156560

LLUVIA (Irán, 2001) Majid Majidi https://www.ok.ru/video/1661145909776

NIÑOS DEL CIELO (Irán, 1997) Majid Majidi https://ok.ru/video/350677633670 https://www.ok.ru/video/847436647055

Makhmalbaf, Mohsen

ONCE UPON A TIME CINEMA (Irán, 1992) Mohsen Makhmalbaf https://zoowoman.website/wp/movies/once-upon-a-time-cinema/

EL CICLISTA (Irán, 1987) Mohsen Makhmalbaf https://zoowoman.website/wp/movies/the-cyclist/

EL MATRIMONIO DE LOS BENDITOS (Irán, 1989) Mohsen Makhmalbaf https://zoowoman.website/wp/movies/marriage-of-the-blessed/

GABBEH (Irán, 1996) Mohsen Makhmalbaf https://zoowoman.website/wp/movies/gabbeh/ https://ok.ru/video/1518979779273

Marker, Chris

CUBA SI! (Francia, 1961) Chris Marker https://zoowoman.website/wp/movies/cuba-si/ HASTA PRONTO, ESPERO (Francia, 1968) Chris Marker, Mario Marret https://archive.org/details/55h26d450

LEJOS DE VIETNAM (Francia, 1967) Chris Marker y otros https://zoowoman.website/wp/movies/loin-du-vietnam/

Martel, Lucrecia

LA CIÉNAGA (Argentina, 2001) Lucrecia Martel https://www.ok.ru/video/1682555341422

LA NIÑA SANTA (Argentina, 2004) Lucrecia Martel https://zoowoman.website/wp/movies/la-nina-santa/

ZAMA (Argentina, 2017) Lucrecia Martel https://ok.ru/video/970618833523

McCarthy, Thomas

EL VISITANTE (EEUU, 2007) Thomas McCarthy https://ok.ru/video/1670304434831 EN PRIMERA PLANA (Estados Unidos, 2015) Thomas McCarthy https://archive.org/details/44671m22

Mehta, Deepa

TIERRA (India, 1998) Deepa Mehta https://zoowoman.website/wp/movies/tierra/ https://archive.org/details/EarthTierraBarkilleroXaZoo

AGUA (India, 2005) Deepa Mehta http://zoowoman.website/wp/movies/agua/

HIJOS DE LA MEDIANOCHE (Canadá, 2012) Deepa Mehta – esp https://ok.ru/video/819690867334

Menzel, Jirí

ALONDRAS EN EL ALAMBRE (1990, Checoslovaquia) Jirí Menzel https://archive.org/details/435d901

LOS HOMBRES DE LA MANIVELA (Checoslovaquia, 1978) Jirí Menzel https://zoowoman.website/wp/movies/bajecni-muzi-s-klikou/

TRENES RIGUROSAMENTE VIGILADOS (Checoslovaquia, 1966) Jirí Menzel https://zoowoman.website/wp/movies/trenes-rigurosamente-vigilados/

Monicelli, Mario

LA GRAN GUERRA (Italia, 1959) Mario Monicelli https://archive.org/details/556t897b0 LOS COMPAÑEROS (Italia, 1963) Mario Monicelli https://archive.org/details/127m340

LOS NUEVOS MONSTRUOS (¡Que viva Italia!) (Italia, 1977) Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola https://archive.org/details/41672b

Noyce, Phillip

ATRAPA EL FUEGO (EEUU, 2006) Phillip Noyce https://archive.org/details/47r49431 GENERACION ROBADA (Australia, 2002) Phillip Noyce https://ok.ru/video/817011886726 – lat https://ok.ru/video/1046396865044

Olivera, Héctor

LA NOCHE DE LOS LÁPICES (Argentina, 1986) Héctor Olivera https://www.youtube.com/watch?v=gOhkQ7JZV0k

LA PATAGONIA REBELDE (Argentina, 1974) Héctor Olivera https://www.youtube.com/watch?v=YihcSvh6pvQ

NO HABRÁ MÁS PENAS NI OLVIDO (Argentina, 1983) Héctor Olivera https://zoowoman.website/wp/movies/no-habra-mas-penas-ni-olvido/

Olmi, Ermanno

100 CLAVOS (Italia, 2007) Ermanno Olmi https://www.ok.ru/video/1195792075478

EL EMPLEO (Italia, 1961) Ermanno Olmi https://ok.ru/video/1878042610343

LOS RECUPERADORES (Italia, 1970) Ermanno Olmi https://zoowoman.website/wp/movies/the-scavengers/ https://www.ok.ru/video/1151070964438

Oppenheimer, Joshua

EL ACTO DE MATAR (Dinamarca, 2012) Joshua Oppenheimer https://ok.ru/video/30333143668

LA MIRADA DEL SILENCIO (Dinamarca, 2014) Joshua Oppenheimer https://oload.fun/embed/miauydqf2kg https://zoowoman.website/wp/movies/la-mirada-del-silencio/

Panahi, Jafar

EL CIRCULO (Irán, 2000) Jafar Panahi https://archive.org/details/356n280 https://www.ok.ru/video/1196002380431

EL ESPEJO (Irán, 1997) Jafar Panahi https://www.ok.ru/video/913173908219

EL GLOBO BLANCO (Irán, 1995) Jafar Panahi https://archive.org/details/789084b

ESTO NO ES UNA PELICULA (Irán, 2011) Jafar Panahi https://zoowoman.website/wp/movies/esto-no-es-una-pelicula/ https://www.ok.ru/video/1123372436182

OFFSIDE (Irán, 2006) Jafar Panahi https://www.ok.ru/video/1686352497168

TAXI TEHERAN (Irán, 2015) Jafar Panahi https://zoowoman.website/wp/movies/taxi-teheran/

Parker, Alan

ARDE MISSISSIPPI (EEUU, 1988) Alan Parker

https://archive.org/details/Mississippi.Burning.Arde.Mississippi.RippedYRerippedByF30

EXPRESO DE MEDIANOCHE (EEUU, 1978) Alan Parker http://zoowoman.website/wp/movies/el-

expreso-de-medianoche/ https://ok.ru/video/297530690182

LA VIDA DE DAVID GALE (EEUU, 2003) Alan Parker https://upstream.to/embed-5cl1nl6i0wn4.html

LAS CENIZAS DE ANGELA (EEUU, 1999) Alan Parker https://www.ok.ru/video/847265663631

PINK FLOYD THE WALL (Reino Unido, 1982) Alan Parker http://zoowoman.website/wp/movies/pink-floyd-el-muro/ https://www.ok.ru/video/842320841359

Paskaljevic, Goran

AL NACER EL DIA (Serbia, 2012) Goran Paskaljevic https://archive.org/details/147f896 ANGEL GUARDIAN (Yugoslavia, 1987) Goran Paskaljevic https://archive.org/details/705b846

EL ENGAÑOSO VERANO DEL 68 (Yugoslavia, 1984) Goran Paskaljevic https://www.ok.ru/video/835291187811

EL POLVORIN (Yugoslavia, 1998) Goran Paskaljevic https://archive.org/details/401s586b55

Pasolini, Pier Paolo

12 DICIEMBRE (Italia,1972) Pier Paolo Pasolini https://zoowoman.website/wp/movies/12-dicembre/

EL DECAMERON (Italia, 1971) Pier Paolo Pasolini https://zoowoman.website/wp/movies/el-decameron/

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (Italia, 1964) Pier Paolo Pasolini https://ok.ru/video/1301891189338

ENCUESTA SOBRE EL AMOR (Italia, 1965) Pier Paolo Pasolini https://zoowoman.website/wp/movies/love-meetings/

SALO O LOS 120 DIAS DE SODOMA (Italia, 1975) Pier Paolo Pasolini http://zoowoman.website/wp/movies/salo-o-los-120-dias-de-sodoma/

Pontecorvo, Gillo

KAPÒ (Italia, 1960) Gillo Pontecorvo https://zoowoman.website/wp/movies/kapo/

LA BATALLA DE ARGEL (Argelia,1965) Gillo Pontecorvo https://www.youtube.com/watch?v=rkaZIyUrvK4 https://zoowoman.website/wp/movies/la-batalla-de-argel/

OPERACIÓN OGRO (España, 1979) Gillo Pontecorvo https://zoowoman.website/wp/movies/operacion-ogro/

PRISIONERO DEL MAR (Italia, 1957) Gillo Pontecorvo https://zoowoman.website/wp/movies/prisionero-del-mar/

QUEIMADA (Italia, 1969) Gillo Pontecorvo https://zoowoman.website/wp/movies/quemada/ https://archive.org/details/Queimada.1969.angeeParaZoowoman.website

Peck, Raoul

EL JOVEN KARL MARX (Francia, 2017) Raoul Peck https://moscovita.org/moscofilms/el-joven-marx-2017/

LUMUMBA (Francia, 2000) Raoul Peck https://www.youtube.com/watch?v=IGMTWC6l6Bc&feature=youtu.be

NO SOY TU NEGRO (EEUU, 2016) Raoul Peck https://ok.ru/video/297044281972

Petri, Elio

LA CLASE OBRERA VA AL PARAÍSO (Italia, 1971) Elio Petri https://zoowoman.website/wp/movies/la-classe-operaia-va-in-paradiso/

LA PROPIEDAD YA NO ES UN ROBO (Italia¸ 1973) Elio Petri https://www.ok.ru/video/956129938171

Piñeyro, Marcelo

EL MÉTODO (España, 2005) Marcelo Piñeyro https://vimeo.com/72499173

KAMCHATKA (Argentina, 2002) Marcelo Piñeyro https://www.ok.ru/video/1024008129232

PLATA QUEMADA (Argentina, 2000) Marcelo Piñeyro https://ok.ru/video/32041863899

Resnais, Alain

HIROSHIMA MON AMOUR (Francia,1959) Alain Resnais https://www.ok.ru/video/1420856527574

LA GUERRA HA TERMINADO (Francia, 1966) Alain Resnais https://www.ok.ru/video/799213881955

NOCHE Y NIEBLA (Francia, 1955) Alain Resnais https://zoowoman.website/wp/movies/noche-y-niebla/

Risi, Dino

LA ESCAPADA (Italia, 1962) Dino Risi https://www.ok.ru/video/247259925051

LOS MONSTRUOS (Italia, 1963) Dino Risi https://zoowoman.website/wp/movies/monstruos-de-hoy/

Rocha, Glauber

BARRAVENTO (Brasil, 1962) Glauber Rocha https://www.youtube.com/watch?v=sy60bm2Cn04&t=137s

DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA DEL SOL (Brasil, 1964) Glauber Rocha http://www.youtube.com/watch?v=yax2nV8YtR4

Rossellini, Roberto

CARTESIUS (Italia, 1974) Roberto Rossellini http://zoowoman.website/wp/movies/cartesius/

PAISÁ (Italia, 1946) Roberto Rossellini https://www.ok.ru/video/1124061088470

ROMA, CIUDAD ABIERTA (Italia, 1945) Roberto Rossellini https://zoowoman.website/wp/movies/roma-ciudad-abierta/

Rosi, Francesco

CRISTO SE DETUVO EN EBOLI (Italia, 1979) Francesco Rosi https://www.ok.ru/video/1397982825103

EL CASO MATTEI (Italia,1972) Francesco Rosi https://zoowoman.website/wp/movies/el-caso-mattei/

EXCELENTÍSIMOS CADÁVERES (Italia,1976) Francesco Rosi https://zoowoman.website/wp/movies/excelentisimos-cadaveres/

SALVATORE GIULIANO (Italia, 1962) Francesco Rosi https://zoowoman.website/wp/movies/salvatore-giuliano/

Rossif, Frédéric

MORIR EN MADRID (Francia, 1963) Frédéric Rossif https://zoowoman.website/wp/movies/morir-en-madrid/

PARA ESPAÑA (C) (Francia, 1963) Frédéric Rossif https://ok.ru/video/1493334297231 https://www.youtube.com/watch?v=SHRQ24ULuvc

Sanjinés, Jorge

INSURGENTES (Bolivia, 2012) Jorge Sanjinés – quechua/lat https://ok.ru/video/1668183624335

LA NACION CLANDESTINA (Bolivia, 1989) Jorge Sanjinés https://zoowoman.website/wp/movies/la-nacion-clandestina/

REVOLUCIÓN (Bolivia, 1963) Jorge Sanjinés https://www.ok.ru/video/901324933775 YAWAR MALLKU LA SANGRE DEL CÓNDOR (Bolivia, 1969) Jorge Sanjinés https://archive.org/details/YawarMallkuLaSangreDelCndor

Saura, Carlos

ANA Y LOS LOBOS (España, 1972) Carlos Saura https://www.ok.ru/video/913791388411 CRIA CUERVOS (España, 1976) Carlos Saura https://www.ok.ru/video/277414152763

DE PRISA DE PRISA (España, 1981) Carlos Saura http://zoowoman.website/wp/movies/deprisa-deprisa/

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS (España,1970) Carlos Saura https://www.ok.ru/video/1068711479812 LA CAZA (España, 1966) Carlos Saura https://archive.org/details/5f947968

MAMA CUMPLE 100 AÑOS (España, 1979) Carlos Saura https://archive.org/details/fb90d2e2

Schlöndorff, Volker

EL JOVEN TORLESS (RFA, 1966) Volker Schlöndorff https://www.ok.ru/video/1971322685968

EL SILENCIO TRAS EL DISPARO (Alemania, 2000) Volker Schlöndorff https://www.ok.ru/video/1356189600399

EL TAMBOR DE HOJALATA (Alemania, 1979) Volker Schlöndorff https://gloria.tv/video/AiGYNWnv3Fak32tHPcodV8TeM https://zoowoman.website/wp/movies/el-tambor-de-hojalata/

LA REPENTINA RIQUEZA DE LOS POBRES DE KOMBACH (RFA, 1971) Volker Schlöndorff http://zoowoman.website/wp/movies/der-plotzliche-reichtum-der-armen-leute-von-kombach/

MUERTE DE UN VIAJANTE (EEUU, 1985) Volker Schlöndorff https://archive.org/details/ff5630p55

ULZHAN (Francia, 2007) Volker Schlöndorff https://www.ok.ru/video/1240126917263

Scola, Ettore

EL BAILE (Italia, 1983) Ettore Scola https://www.ok.ru/video/1253925915344

EL VIAJE DEL CAPITÁN FRACASSA (Italia, 1990) Ettore Scola https://ok.ru/video/1233641605722

FEOS SUCIOS Y MALOS (Italia, 1976) Ettore Scola http://zoowoman.website/wp/movies/brutos-sucios-y-malos/

LA FAMILIA (Italia, 1987) Ettore Scola https://www.ok.ru/video/1143593700054 LA TERRAZA (Italia, 1980) Ettore Scola https://archive.org/details/3618149t NOS HABIAMOS AMADO TANTO (Italia, 1974) Ettore Scola https://zoowoman.website/wp/movies/una-mujer-y-tres-hombres/

UN DIA MUY PARTICULAR (Italia, 1977) Ettore Scola https://zoowoman.website/wp/movies/una-jornada-particular/ https://www.ok.ru/video/1202347182735

Sembene, Ousmane

CEDDO (Senegal, 1977) Ousmane Sembene http://zoowoman.website/wp/movies/ceddo/ MOOLAADE (Senegal, 2004) Ousmane Sembene https://zoowoman.website/wp/movies/moolaade/

Sheridan, Jim

EL PRADO (Irlanda, 1990) Jim Sheridan https://zoowoman.website/wp/movies/el-prado/

EN EL NOMBRE DEL PADRE (Irlanda, 1993) Jim Sheridan – lat https://www.ok.ru/video/741331438211 https://www.ok.ru/video/1189355915991

Soderbergh, Steven

CHE EL ARGENTINO (EEUU, 2008 ) Steven Soderbergh https://www.ok.ru/video/845275335311

CHE GUERRILLA (EEUU, 2008 ) Steven Soderbergh https://www.ok.ru/video/845214780047

EL REY DE LA COLINA (EEUU, 1993) Steven Soderbergh http://zoowoman.website/wp/movies/el-rey-de-la-colina/

Solanas, Fernando E.

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES (Argentina, 2005) Fernando E. Solanas https://zoowoman.website/wp/movies/la-dignidad-de-los-nadies/

LA NUBE (Argentina, 1998) Fernando Solanas https://www.ok.ru/video/1682552064622 SUR (Argentina, 1988) Fernando E. Solanas https://zoowoman.website/wp/movies/sur/

Subiela, Eliseo

EL LADO OSCURO DEL CORAZON (Argentina, 1992) Eliseo Subiela https://zoowoman.website/wp/movies/el-lado-oscuro-del-corazon/

HOMBRE MIRANDO AL SUDESTE (Argentina, 1986) Eliseo Subiela https://zoowoman.website/wp/movies/hombre-mirando-al-sudeste/ https://www.youtube.com/watch?v=GnOA3O87i5I

ULTIMAS IMÁGENES DEL NAUFRAGIO (Argentina, 1989) Eliseo Subiela https://archive.org/details/98n25h66

Taviani, Paolo y Vittorio

ALLONSAFAN (Italia, 1974) Paolo Taviani http://zoowoman.website/wp/movies/allonsanfan/

CESAR DEBE MORIR (Italia, 2012) Paolo Taviani https://zoowoman.website/wp/movies/cesar-debe-morir/

EL SUBVERSIVO (Italia, 1967) Paolo Taviani https://zoowoman.website/wp/movies/el-subversivo/

MARAVIGLIOSO BOCCACCIO (Italia, 2015) Paolo Taviani, Vittorio Taviani https://archive.org/details/a55ac2ca9e.360

PADRE PATRON (Italia, 1977) Paolo y Vittorio Taviani https://zoowoman.website/wp/movies/padre-patron/

Tarkovsky, Andrei

ANDREI RUBLEV (URSS, 1966 ) Andrei Tarkovsky Parte 1 https://ok.ru/video/1330372282996 Parte 2 https://ok.ru/video/1330373266036

Parte 3 https://ok.ru/video/1330372348532

Enlace alternativo (en 2 partes) https://zoowoman.website/wp/movies/andrei-rublev/

LA INFANCIA DE IVAN (URSS, 1962) Andrei Tarkovsky https://www.youtube.com/watch?v=p5VIoKSGs44

Trapero, Pablo

EL BONAERENSE (Argentina, 2002) Pablo Trapero https://www.ok.ru/video/1379284617871

ELEFANTE BLANCO (Argentina, 2012) Pablo Trapero

https://zoowoman.website/wp/movies/elefante-blanco/ https://ok.ru/video/29717564020

MUNDO GRÚA (Argentina,1999) Pablo Trapero https://zoowoman.website/wp/movies/crane-world/

Truffaut, François

FAHRENHEIT 451 (Reino Unido, 1966) François Truffaut https://www.ok.ru/video/1987175713296

EL AMOR EN FUGA (Francia, 1979) François Truffaut https://www.ok.ru/video/1211675904655

Uribe, Imanol

EL PROCESO DE BURGOS (España, 1979) Imanol Uribe http://zoowoman.website/wp/movies/el-proceso-de-burgos/

LA FUGA DE SEGOVIA (España, 1981) Imanol Uribe https://zoowoman.website/wp/movies/la-fuga-de-segovia/

Vertov, Dziga

ADELANTE SOVIET (URSS, 1926) Dziga Vertov https://archive.org/details/885b44m6 EL HOMBRE CON LA CAMARA (URSS, 1929) Dziga Vertov https://zoowoman.website/wp/movies/el-hombre-con-la-camara/

Vinterberg, Thomas

CUANDO UN HOMBRE VUELVE A CASA (Dinamarca, 2007) Thomas Vinterberg https://archive.org/details/m306h55

FESTEN (Dinamarca, 1998) Thomas Vinterberg – esp https://www.ok.ru/video/928823773839

QUERIDA WENDY (Dinamarca, 2005) Thomas Vinterberg https://archive.org/details/367c485b1

SUBMARINO (Dinamarca, 2010) Thomas Vinterberg https://archive.org/details/912l35m7

TODO ES POR AMOR (Dinamarca, 2003) Thomas Vinterberg https://archive.org/details/130b446c25

Visconti, Luchino

BOCCACCIO ’70 (Italia, 1962) Vittorio De Sica, Federico Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli https://archive.org/details/1962Boccaccio70DeSicaMonicelliViscontiFelliniAngeeParaZoowoman.webs ite

EL GATOPARDO (Italia, 1963) Luchino Visconti https://ok.ru/video/1776507423348

MUERTE EN VENECIA (Italia, 1971) Luchino Visconti https://www.ok.ru/video/1203883346575

ROCCO Y SUS HERMANOS (Italia, 1960) Luchino Visconti https://www.ok.ru/video/1419213081231

Von Trotta, Margarethe

LAS HERMANAS ALEMANAS (RFA, 1981) Margarethe von Trotta https://www.ok.ru/video/1123197061846

ROSA LUXEMBURG (Alemania, 1986) Margarethe von Trotta https://zoowoman.website/wp/movies/rosa-luxemburg/

Wajda, Andrzej

EL DIRECTOR DE ORQUESTA (Polonia, 1980) Andrzej Wajda http://zoowoman.website/wp/movies/el-director-de-orquesta/

EL HOMBRE DE HIERRO (Polonia,1981) Andrzej Wajda https://zoowoman.website/wp/movies/man-of-iron/

23

LA TIERRA DE LA GRAN PROMESA (Polonia, 1975) Andrzej Wajda https://www.youtube.com/watch?v=k9OrkIU87hM

Watkins, Peter

LA COMUNA DE PARIS (Francia, 2001) Peter Watkins (Duración: 6 horas) completa https://ok.ru/video/1593029233353

parte 1

https://docs.google.com/file/d/0B0qbltxhUorNMDYwOTljNWItMTEzYi00MjAxLTk0ODctMDBlODRlNTc

5YzFh/edit?hl=en&pli=1&fbclid=IwAR3ASvbEmQX25gzt7-

K5niLUuUZlqsLX2w0yoWbcdfpG3HdSMNskxoBgSYM

parte 2

https://docs.google.com/file/d/0B5mOiEFNbHZANDZkOGU0OWMtMGEwZi00NDM5LWJjZmItZTdjMj

c5YWI4NTg2/edit?hl=en&pli=1&fbclid=IwAR3HG6BkdPze11UsWJqwCt7gq4nveiq4Qi0sFf8sHjBsKO

S-mqV3p5AWQfs

parte 3

https://docs.google.com/file/d/0B2RopG3oZUfyMGI1YjhhZDAtOWQxNy00YWUwLThjMjMtOWJiMWU

wNGQyYzcy/edit?hl=en&pli=1&fbclid=IwAR25KFTc9jZXP-

_z2kEDz7gLhJ1SWBg5wx7_oXAJjtU1_aFLXZ-DBBoTTMs

parte 4

https://docs.google.com/file/d/0B8ddOR0e9DjNOWU0YTYzNDQtNDcxZS00NGI0LWFkYmQtYzk0Mj

E3Y2RkYWI0/edit?hl=en&pli=1&fbclid=IwAR31pASvjabXrpXkaUFuCdzFnYtXNr4qrsZv7RV28cwLpba

Px4YDvhYYRXs

EDUARD MUNCH (Noruega, 1974) Peter Watkins https://archive.org/details/EdvardMunchPeterWatkins1974AngeeParaZoowoman.website

PUNISHMENT PARK (EEUU, 1971) Peter Watkins https://www.ok.ru/video/916090260111 http://zoowoman.website/wp/movies/punishment-park/

Widerberg, Bo

ADALEN 31 (1969, Suecia) Bo Widerberg https://www.ok.ru/video/1709287475728

AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO (China, 2010) Zhang Yimou https://ok.ru/video/89415289416

JOE HILL (Suecia, 1971) Bo Widerberg http://zoowoman.website/wp/movies/joe-hill/

LAS FLORES DE LA GUERRA (China, 2011) Zhang Yimou https://ok.ru/video/1009255713300

NI UNO MENOS (China, 1999) Zhang Yimou – esp https://www.ok.ru/video/1419509828310

QIU JU UNA MUJER CHINA (China, 1992) Zhang Yimou https://archive.org/details/736g884h25

REGRESO A CASA (China, 2014) Zhang Yimou http://zoowoman.website/wp/movies/regreso-a-casa/

SORGO ROJO (China, 1988) Zhang Yimou https://ok.ru/video/89278777928

Yimou, Zhang

Directores Varios

108 CUCHILLO DE PALO (España, 2013) Renate Costa https://zoowoman.website/wp/movies/cuchillo-de-palo/

12:08 AL ESTE DE BUCAREST (Rumania, 2006) Corneliu Porumboiu https://www.ok.ru/video/846052395663

1917 EL VERDADERO OCTUBRE (Alemania, 2017) Katrin Rothe https://archive.org/details/19175572

1932 CICATRIZ DE LA MEMORIA (El Salvador, 2005) Carlos Henríquez Consalvi https://vimeo.com/21399274

1945 (Hungría, 2017) Ferenc Török https://www.ok.ru/video/898665351823 https://ok.ru/video/845898713620

1984 (Reino Unido, 1956) Michael Anderson https://zoowoman.website/wp/movies/1984/

1984 (Reino Unido, 1984) Michael Radford https://zoowoman.website/wp/movies/1984-2/ https://archive.org/details/517da19e95

21 UP (Reino Unido, 1977) Michael Apted https://zoowoman.website/wp/movies/21-up/

25 WATTS (Uruguay, 2001) Juan Pablo Rebella http://zoowoman.website/wp/movies/25-watts/

4 DE JULIO: LA MASACRE DE SAN PATRICIO (Argentina, 2007) Juan Pablo Young, Pablo Zubizarreta https://www.youtube.com/watch?v=Pe5dyNVbJcE

4 MESES 3 SEMANAS Y 2 DIAS (Rumania, 2007) Cristian Mungiu https://www.ok.ru/video/861523741327

7 CAJAS (Paraguay, 2012) Juan Carlos Maneglia https://zoowoman.website/wp/movies/7-cajas/

7 PLUS SEVEN (Reino Unido, 1970) Michael Apted http://zoowoman.website/wp/movies/7-plus-seven/

7 SOLES (México, 2009) Pedro Ultreras https://www.youtube.com/watch?v=WZNQpbBtkqg

A NOSOTROS LA LIBERTAD (Francia, 1931) René Clair https://zoowoman.website/wp/movies/a-nous-la-liberte/

A SANGRE FRÍA (Estados Unidos, 1967) Richard Brooks https://www.ok.ru/video/330123119194

A TRAVÉS DEL AGUA (Dinamarca, 2016) Nicolo Donato https://ok.ru/video/324309944948

A VUELO DE PAJARITO (Argentina, 2014) Santiago García Isler https://vimeo.com/100222593

ABISA A LOS COMPAÑEROS (Perú, 1980) Felipe Degregori https://www.ok.ru/video/1032298564239

ACHACACHI: LA INSURGENCIA AYMARA (Bolivia, 2002) Colectivo de investigadores – Universidad Mayor de San Andrés https://www.youtube.com/watch?v=W6be0kWVu4Q

ADIOS MUCHACHOS (Francia, 1987) Louis Malle https://ok.ru/video/32169462491

AGOSTO NEGRO (EEUU, 2007) Samm Styles https://ok.ru/video/1582890158735

AL BERTO (Portugal, 2017) Vicente Alves do Ó https://ok.ru/video/1180443675213

25

AL FILO DE LA DEMOCRACIA (Brasil, 2019) Petra Costa https://archive.org/details/dem0craci4.em.vert1gem

ALBA (Ecuador, 2016) Ana Cristina Barragán https://ok.ru/video/581241670278

ALEMANIA EN OTOÑO (RFA, 1978) Alf Brustellin http://zoowoman.website/wp/movies/alemania-en-otono/

ALLENDE MI ABUELO ALLENDE (Chile, 2015) Marcia Tambutti https://www.documaniatv.com/biografias/allende-mi-abuelo-allende-video_0cd80f60a.html

AMERICAN HISTORY X (EEUU, 1998) Tony Kaye https://ok.ru/video/32170510964

AMERICAN SPLENDOR (EEUU, 2003) Robert Pulcini, Shari Springer Berman http://zoowoman.website/wp/movies/american-splendor/

AMOR Y RABIA (Italia,1969) VVDD https://zoowoman.website/wp/movies/amor-y-rabia/

AMORES PERROS (México, 2000) Alejandro González Iñarritu https://ok.ru/video/1078036924960

ANGELES DEL SOL (Brasil, 2006) Rudi Lagemann https://www.ok.ru/video/913786866319

ANIMALES HERIDOS (URSS, 1976) Nikolai Gubenko https://archive.org/details/AnimalesHeridos

ANNA (Rusia, 1994) Nikita Mikhalkov https://ok.ru/video/1596059749007

ANTES DE LA LLUVIA (Macedonia, 1994) Milcho Manchevski https://www.ok.ru/video/1353208105615

AÑO CERO (España, 2015) Mario Jara https://ok.ru/video/192249006653

AÑOS DE CALLE (Argentina, 2013) Alejandra Grinschpun https://archive.org/details/561t887

ARMERO (Colombia, 2017) Christian Mantilla-Vargas https://www.ok.ru/video/419657550467

AURORA DE ESPERANZA (España, 1937) Antonio Sau Olite https://zoowoman.website/wp/movies/aurora-de-esperanza/

AVENTURAS EN EL DESVÁN ¿QUIÉN CUMPLE AÑOS HOY? (República Checa, 2009) Jirí Barta https://www.ok.ru/video/1255864470159

AWAKE A DREAM FROM STANDING ROCK (EEUU, 2017) Myron Dewey https://www.ok.ru/video/953873402511

BAADER (Alemania, 2002) Christopher Roth https://www.ok.ru/video/952204987023 BAARA (Mali, 1978) Souleymane Cissé https://zoowoman.website/wp/movies/baara/ BALADA DE LOS 7 AHORCADOS (Checoslovaquia, 1968) Martin Hollý https://www.ok.ru/video/865758087823

BALADA DE UN SOLDADO (URSS, 1959) Grigoriy Chukhray https://archive.org/details/LaBaladaDelSoldado

BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA CHINA (China, 2002) Dai Sijie https://www.ok.ru/video/920679484155

BARTOLINA SISA (Bolivia, 2008) Demetrio Nina

parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=X75K551zGMc parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=XTU9qvZmApw

BAUTISMO DE SANGRE (Brasil, 2006) Helvecio Ratton, Dani Patarra https://archive.org/details/BatismoDeSangue

BELTHUNE LA FORJA DE UN HEROE (Canadá, 1990) Philip Borsos https://archive.org/details/199b75m2

BICHO DE SIETE CABEZAS (Brasil, 2000) Lais Bodanzky https://www.youtube.com/watch?v=kYeejEXpvFo

BICHUNMOO (Corea del Sur, 2000) Kim Young-Jun http://zoowoman.website/wp/movies/bichunmoo/

BILLY ELLIOT (Reino Unido, 2000) Stephen Daldry https://www.ok.ru/video/31143758417

BIUTIFUL (España, 2010) Alejandro González Iñárritu https://ok.ru/video/35130444360 BLOODY SUNDAY (Reino Unido, 2002) Paul Greengrass https://ok.ru/video/363878812294

BOLETO AL PARAISO (Cuba, 2010) Gerardo Chijona https://zoowoman.website/wp/movies/ticket-to-paradise/

BOOGIE EL ACEITOSO (Argentina, 2009) Gustavo Cova https://www.youtube.com/watch?v=Z9ZXOX9kQfQ

BORSTAL BOY (Irlanda, 2000) Peter Sheridan https://ok.ru/video/1771811375693 https://ok.ru/video/31970495195

BREXIT (Reino Unido, 2019) Toby Haynes – lat https://www.ok.ru/video/1295348730511

BROKEBACK MOUNTAIN (EEUU, 2005) Ang Lee https://ok.ru/video/31980194523

BRUKMAN, LA TRILOGÍA + 4 ESTACIONES (Argentina, 2002-2004) Grupo de boedo films:

Control obrero https://vimeo.com/33959868

La fábrica es nuestra https://vimeo.com/78935041

Obreras sin patrón https://vimeo.com/31040433

Cuatro estaciones https://vimeo.com/79384304

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA (Irán, 2007) Hana Makhmalbaf https://www.youtube.com/watch?v=JNmFOcd9jow

BUENOS AIRES VICEVERSA (Argentina,1996) Alejandro Agresti https://zoowoman.website/wp/movies/buenos-aires-viceversa/

CABARET (EEUU, 1972) Bob Fosse https://ok.ru/video/90871564872

CABROS DE MIERDA (Chile, 2017) Gonzalo Justiniano https://www.ok.ru/video/1492604881622

CALLE SANTA FE (Chile, 2007) Carmen Castillo https://vimeo.com/29997009

CAMA ADENTRO. SEÑORA BEBA (Argentina, 2004) Jorge Gaggero https://zoowoman.website/wp/movies/cama-adentro/ https://www.youtube.com/watch?v=O6vqU5FWreQ

CAMILA (Argentina, 1984) María Luisa Bemberg https://zoowoman.website/wp/movies/camila/

CAMINO A GUANTANAMO (Reino Unido, 2006) Michael Winterbottom, Mat Whitecross – esp https://archive.org/details/Viejoblues-CaminoAGuantanamo941-2

CAN TUNIS (España, 2007) José González Morandi, Paco Toledo https://zoowoman.website/wp/movies/can-tunis/

CANCIONES DEL SEGUNDO PISO (Suecia, 2000) Roy Andersson http://zoowoman.website/wp/movies/canciones-del-segundo-piso/

CANCIONES PARA DESPUES DE UNA GUERRA (España, 1971) Basilio Martín Patino https://www.youtube.com/watch?v=hpNRwRJEF3U

CANOA (México, 1976) Felipe Cazals http://zoowoman.website/wp/movies/canoa/

CAPITANES DE ABRIL (Portugal, 2000) Maria de Medeiros https://www.ok.ru/video/1322390784655 -esp https://archive.org/details/CapitanesDeAbril

CARAVAGGIO (Reino Unido, 1986) Derek Jarman https://ok.ru/video/32130403035 CARMINA O REVIENTA (España, 2012) Paco León https://ok.ru/video/39529155144 CARRINGTON (Reino Unido, 1995) Christopher Hampton https://ok.ru/video/356897983195 CASAS VIEJAS (España, 1983) José Luis López del Río http://zoowoman.website/wp/movies/casas-viejas/

CASO ROE: EL ABORTO EN LOS ESTADOS UNIDOS (EEUU, 2018) Ricki Stern, Anne Sundberg https://www.ok.ru/video/1223534512783

CELULOIDE COLECTIVO (España, 2011) Oscar Martín https://archive.org/details/CeluloideColectivo.ElCineEnGuerraAngeeParaZoowoman.website

CERO EN CONDUCTA (Francia, 1933) Jean Vigo https://vimeo.com/116244608 CESANTE (Chile, 2003 ) Ricardo Amunátegui –animación-http://zoowoman.website/wp/movies/cesante/

CHACABUCO, MEMORIA DE UN CAMPO DE PRISIONEROS (Chile) Taller Audiovisual Llalliypacha https://archive.org/details/ChacabucomemoriaDeUnCampoDePrisioneros

CHICOS DEL ESTE (Francia, 2013) Robin Campillo https://ok.ru/video/663955507846 CHIRCALES (Colombia, 1972) Marta Rodríguez https://zoowoman.website/wp/movies/the-brickmakers/

CINEMA PARADISO (Italia, 1988) Giuseppe Tornatore https://zoowoman.website/wp/movies/cinema-paradiso/

CLANDESTINAS (Argentina, 2013) Andrea Aguilar, Ezequiel Altamirano https://www.youtube.com/watch?v=3zy80Jmr0Kc

COLINAS CIEGAS (China, 2007) Li Yang https://www.ok.ru/video/913376414459 COLONIA DIGNIDAD (Alemania, 2015) Florian Gallenberger – lat https://www.ok.ru/video/430905821799

COMANDO TXIKIA MUERTE DE UN PRESIDENTE (España, 1976) José Luis Madrid http://zoowoman.website/wp/movies/comando-txikia-muerte-de-un-presidente/

COME, DUERME, MUERE (Suecia, 2012) Gabriela Pichler https://www.ok.ru/video/37015783953

COMO AGUA PARA CHOCOLATE (México, 1992) Alfonso Arau https://ok.ru/video/846097812102

COMPANYS PROCESO A CATALUÑA (España,1979) Josep Maria Forn – esp http://zoowoman.website/wp/movies/companys-proceso-a-cataluna/

COMPRAR TIRAR COMPRAR (España, 2010) Cosima Dannoritzer https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU

CONCURSANTE (España, 2007) Rodrigo Cortés https://zoowoman.website/wp/movies/concursante/

CONTRACORRIENTE (Perú, 2009) Javier Fuentes-León https://ok.ru/video/727418014423 https://ok.ru/video/529780968070

COPENHAGEN (Reino Unido, 2002) Howard Davies https://archive.org/details/44b378h61

CORAZÓN DE FÁBRICA (Argentina, 2008) Ernesto Ardito – Virna Molina https://vimeo.com/55379683

CORONACION (Mexico, 1976) Sergio Olhovich http://zoowoman.website/wp/movies/coronacion/

CORONEL REDL (Hungría, 1984) István Szabó https://ok.ru/video/282812615387

CÓRTENLA, UNA PELI SOBRE CALL CENTERS (Argentina, 2012) Ale Cohen https://vimeo.com/106922266

CRIADAS Y SEÑORAS (EEUU, 2011) Tate Taylor https://archive.org/details/b853n24 CRONICA DE LOS AÑOS DE FUEGO (Argelia, 1975) Mohammed Lakhdar-Hamina http://zoowoman.website/wp/movies/chronique-des-annees-de-braise/

CRONICA DE UN NIÑO SOLO (Argentina, 1965) Leonardo Favio https://archive.org/details/CronicaDeUnNinoSolo

CRULIC CAMINO AL MAS ALLA (Rumania, 2011) Anca Damian https://zoowoman.website/wp/movies/crulic-camino-al-mas-alla/

CRUMB (EEUU, 1994) Terry

Zwigoff http://zoowoman.website/wp/movies/crumb/ https://www.ok.ru/video/1043379391119

CUATRO HORAS EN CHATILA (Líbano, 2005) Carlos Lapeña http://vimeo.com/6544195

CUBA 58 (Cuba, 1962) Jorge Fraga https://zoowoman.website/wp/movies/cuba-58/

CUBA FELIZ (Cuba, 2002) Karim Dridi https://zoowoman.website/wp/movies/cuba-feliz/

CUENTOS DE HADAS PARA DORMIR COCODRILOS (México, 2002) Ignacio Ortiz https://ok.ru/video/1621864745615

CUENTOS INMORALES (Perú, 1978) Pili Flores-Guerra http://zoowoman.website/wp/movies/cuentos-inmorales/

CUERNO DE CABRA (Bulgaria, 1972) Metodi Andonov https://archive.org/details/8e6409e2b0

DAENS (Bélgica, 1992) Stijn Coninx https://archive.org/details/910m86b55 https://www.ok.ru/video/1141052803745

DANZAD DANZAD MALDITOS (EEUU, 1969) Sydney Pollack – esp https://ok.ru/video/2153589115473

DE FOSA EN FOSA (Eslovenia, 2006) Jan Cvitkovic https://www.ok.ru/video/926538074875

DEEPHAN (Francia, 2015) Jacques Audiard https://ok.ru/video/265948695174

DEFAULT (Corea del Sur, 2018) Choi Gook-hee – sub inglés https://archive.org/details/v_20191007

DEL AMOR Y OTRAS SOLEDADES (España, 1969) Basilio Martín Patino http://zoowoman.website/wp/movies/del-amor-y-otras-soledades/

DEL PELIGRO A LA DIGNIDAD: LA LUCHA POR UN ABORTO SEGURO (EEUU, 1995) Dorothy Fadiman https://archive.org/details/from_danger_to_dignity_spanish_sub

DELICATESSEN (Francia, 1991) Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro https://www.ok.ru/video/790203664995

DESPUES DE ESTO (Suecia, 2015) Magnus von Horn https://ok.ru/video/226272217766

DETROIT (EEUU, 2017) Kathryn Bigelow https://archive.org/details/77t59z09

DIAZ NO LIMPIEIS ESTA SANGRE (Italia, 2012) Daniele Vicari https://archive.org/details/diazno.limpieis.esta.sangre

DIFRET (Etiopía, 2014) Zeresenay Mehari https://ok.ru/video/819715181190

DOMINGO A LAS 6 (Rumania, 1965) Lucian Pintilie https://www.ok.ru/video/1217146391201

DOMINGO SANGRIENTO (Irlanda, 2002) Paul Greengrass https://archive.org/details/11f33d7f5 https://zoowoman.website/wp/movies/domingo-sangriento/ https://ok.ru/video/363878812294

DOS TESTIMONIOS SOBRE LA SEMANA DE ENERO DE 1919 (Argentina , 2006) Osvaldo Bayer y Vicente Francomano https://vimeo.com/83600617

ECLIPSE TOTAL. DOLORES CLAIBORNE (EEUU, 1995) Taylor Hackford – lat https://www.ok.ru/video/1248793791090 https://www.ok.ru/video/768518916840

EGON SCHIELE (Austria, 2016) Dieter Berner https://archive.org/details/359u86.66

EL ANGEL (Argentina, 2018) Luis Ortega https://archive.org/details/h774t811 https://archive.org/details/h774t811

EL ARBOL DE GUERNICA (Francia, 1975) Fernando Arrabal http://zoowoman.website/wp/movies/el-arbol-de-guernica/

EL BAILE DE LA VICTORIA (España, 2009) Fernando Trueba https://ok.ru/video/1301123369562

EL BAÑO DEL PAPA (Uruguay, 2007) César Charlone – Enrique Fernández https://ok.ru/video/1545869200015 https://zoowoman.website/wp/movies/el-bano-del-papa/

EL BOSQUE DEL LOBO (España, 1970) Pedro Olea https://ok.ru/video/1299728370266

EL CAMINO (Turquía, 1982) Yilmaz Güney, Serif Gören https://zoowoman.website/wp/movies/yol/

EL CELULOIDE OCULTO (EEUU, 1995) Rob Epstein, Jeffrey Friedman https://www.ok.ru/video/915012586235

EL CIELO LA TIERRA Y LA LLUVIA (Chile, 2008) José Luis Torres Leiva https://zoowoman.website/wp/movies/the-sky-the-earth-and-the-rain/

EL CIUDADANO ILUSTRE (Argentina, 2016) Mariano Cohn, Gastón Duprat https://ok.ru/video/250294241926

EL CLUB DE LA LUCHA (EEUU, 1999) David Fincher – lat https://www.ok.ru/video/1068284971687

EL COMERCIANTE (C) (Georgia, 2018) Tamta Gabrichidze https://ok.ru/video/531184028294

EL CRIMEN DE CUENCA (España, 1980) Pilar Miró https://archive.org/details/ElCrimenDeCuenca

EL CRIMEN DEL PADRE AMARO (México, 2002) Carlos Carrera https://www.ok.ru/video/393813691019

EL DELIRANTE MUNDO DE LOS FEEBLES (Nueva Zelanda, 1989) Peter Jackson http://zoowoman.website/wp/movies/el-delirante-mundo-de-los-feebles/

EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ (Chile, 1999) Carmen Luz Parot http://www.documaniatv.com/historia/el-derecho-a-vivir-en-paz-video_20fd1d2f3.html EL EJERCITO DE LAS SOMBRAS (Francia, 1969) Jean-Pierre Melville https://ok.ru/video/1505933396681

EL ENCUENTRO DE GUAYAQUIL (Argentina, 2016) Nicolás Capelli https://ok.ru/video/1580976114319

EL ESPIRITU DE LA COLMENA (España, 1973) Víctor Erice https://ok.ru/video/1241048615625

EL EXPERIMENTO (Alemania, 2001) Oliver Hirschbiegel https://zoowoman.website/wp/movies/el-experimento/

EL FOTOGRAFO DE MAUTHAUSEN (España, 2018) Mar Targarona https://ok.ru/video/1190664997493 https://www.ok.ru/video/1074988386882

EL GRADUADO (EEUU, 1967) Mike Nichols https://www.ok.ru/video/239005207099

EL GRAN HOTEL DE BUDAPEST (EEUU, 2014) Wes Anderson https://ok.ru/video/967584844422

EL HOMBRE DEL CORAZÓN DE HIERRO (Francia, 2017) Cédric Jimenez https://ok.ru/video/1486074612340

EL HONOR DE LAS INJURIAS (España, 2018) Damon Dash https://zoowoman.website/wp/movies/el_honor_de_las_injurias/

EL INCINERADOR DE CADÁVERES (Checoslovaquia, 1969) Juraj Herz https://ok.ru/video/1494848572105

EL JUEGO DE LA MUERTE (Francia, 2010) Thomas Bornot https://zoowoman.website/wp/movies/el-juego-de-la-muerte/

EL LADRÓN DE LUZ (Kirguizstán, 2010) Aktan Arym Kubat https://www.ok.ru/video/1466460605136

EL LUGAR SIN LIMITES (México, 1978) Arturo Ripstein http://zoowoman.website/wp/movies/el-lugar-sin-limites/

EL MAQUINISTA (España, 2004) Brad Anderson https://zoowoman.website/wp/movies/el-maquinista/

EL MAYORDOMO (EEUU, 2013) Lee Daniels https://ok.ru/video/701096725126 – lat https://ok.ru/video/945767189012

EL MOCITO (Chile, 2011) Jean de Certeau, Marcela Said https://archive.org/details/708b441

EL NEGOCIO DE LAS CÁRCELES (Francia, 2006) Myriam Elhadad https://www.youtube.com/watch?v=IYgla9ZY3Ec

EL NOMBRE DE LA ROSA (RFA, 1986) Jean-Jacques Annaud https://archive.org/details/785b932 https://ok.ru/video/324090006150

EL NUEVO MUNDO (EEUU, 2005) Terrence Malick https://archive.org/details/h881b250

EL ORDEN DIVINO (Suiza, 2017) Petra Biondina Volpe https://archive.org/details/548y632

EL OTRO LADO DEL PARAISO (Brasil, 2015) Andre Ristum https://ok.ru/video/347745094278

EL PATRON RADIOGRAFIA DE UN CRIMEN (Argentina, 2014) Sebastián Schindel https://zoowoman.website/wp/movies/el-patron-radiografia-de-un-crimen/

EL PERRO (España, 1979) Antonio Isasi-Isasmendi http://zoowoman.website/wp/movies/el-perro/

EL PERRO NEGRO (Hungría, 2004) Péter Forgács https://zoowoman.website/wp/movies/el-perro-negro/

EL POLAQUITO (Argentina, 2004) Juan Carlos Desanzo https://zoowoman.website/wp/movies/el-polaquito/

EL PROCESO (Francia, 1962) Orson Welles https://www.ok.ru/video/351956306491

EL PROFESOR (EEUU, 2011) Tony Kaye https://zoowoman.website/wp/movies/el-profesor-detachment/

EL PROYECTO FLORIDA (EEUU, 2017) Sean Baker https://www.ok.ru/video/474325388013 https://miradetodo.net/the-florida-project-2017-dvd-s/

EL PUTO INOLVIDABLE (Argentina, 2016) Lucas Santa Ana https://www.ok.ru/video/1619849186000

EL REGRESO (Rusia, 2003) Andrey Zvyagintsev http://zoowoman.website/wp/movies/el-regreso-2/

EL SALARIO DEL MIEDO (Francia, 1953) Henri-Georges Clouzot https://zoowoman.website/wp/movies/el-salario-del-miedo/

EL SECRETO DE SORAYA M. (EEUU, 2008) Cyrus Nowrasteh https://ok.ru/video/717974538886

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORAN (Francia, 2003) François Dupeyron https://ok.ru/video/244493978246

EL SINDROME DE CHINA (EEUU, 1979) James Bridges http://zoowoman.website/wp/movies/el-sindrome-de-china/

EL SOPAR (España, 1974) Pere Portabella https://archive.org/details/60bc202453

EL TE EN EL JARDIN DE ARQUIMEDES (Francia, 1985) Mehdi Charef http://zoowoman.website/wp/movies/el-te-en-el-jardin-de-arquimedes/

EL TRAJE (España, 2002) Alberto Rodríguez http://zoowoman.website/wp/movies/el-traje/

EL ULTIMO REY DE ESCOCIA (Reino Unido, 2006) Kevin Macdonald https://ok.ru/video/694546598534

EL ULTIMO TRAJE (Argentina, 2017) Pablo Solarz https://www.ok.ru/video/961386318479

EL ULTIMO TREN (Uruguay, 2002) Diego Arsuaga http://zoowoman.website/wp/movies/el-ultimo-tren/

EL VALLE DE LOS LOBOS (Turquía, 2010) Zübeyr Şaşmaz https://zoowoman.website/wp/movies/kurtlar-vadisi-filistin/

EL VINDICADOR (Argentina, 1991) Frieder Wagner https://vimeo.com/3193487

EL VUELCO DEL CANGREJO (Colombia, 2010) Oscar Ruiz Navia https://zoowoman.website/wp/movies/el-vuelco-del-cangrejo/

EL.BOSQUE.DE.KARADIMA (Chile, 2015) Matias Lira https://ok.ru/video/305311910619

ELISA Y MARCELA (España, 2019) Isabel Coixet https://www.ok.ru/video/1500938504918

ELLA, UNA JOVEN CHINA (Reino Unido, 2009) Xiaolu Guo https://zoowoman.website/wp/movies/she-a-chinese/

ELLOS NO USAN SMOKING (Brasil, 1981) Leon Hirszman https://www.youtube.com/watch?v=cDu8TdjDCdo

EN EL NOMBRE DEL HIJO (Irlanda, 1996) Terry George https://archive.org/details/f509t805

EN EL TIEMPO DE LAS MARIPOSAS (EEUU, 2001) Mariano Barroso https://www.youtube.com/watch?v=edQAJM7uCyE

EN LA PUTA VIDA (Uruguay, 2001) Beatriz Flores Silva https://zoowoman.website/wp/movies/en-la-puta-vida/

EN TIEMPOS DE LUZ MENGUANTE (Alemania,2017) Matti Geschonneck https://ok.ru/video/1112830446195

ENEMIGO DE CLASE (Eslovenia, 2013) Rok Bicek https://ok.ru/video/37171890804

ENMIENDA 13 (EEUU, 2016) Ava DuVernay https://ok.ru/video/394646325894

EROS+MASACRE (Japón, 1969) Yoshishige Yoshida https://www.ok.ru/video/1254522555023 https://ok.ru/video/962976025178

ESPEJISMO (Perú, 1972) Armando Robles Godoy http://zoowoman.website/wp/movies/espejismo/ espina-roja.blogspot.com/2014/02/ocupacion-101-documental-sobre-el.html

ESTA ES MI SANGRE (Suecia, 2016) Amanda Kernell https://ok.ru/video/330002008692

ESTA TIERRA ES MIA (EEUU, 1943) Jean Renoir https://www.ok.ru/video/848415230607

ESTACION ARDIENTE (Estados Unidos, 1994) John Frankenheimer https://www.youtube.com/watch?v=xuBU-wfkrzg – esp https://www.youtube.com/watch?v=kue77n50mrQ

ESTACIÓN SECA (Chad, 2006) Mahamat-Saleh Haroun https://www.ok.ru/video/1353959869071

ESTADIO NACIONAL (Chile, 2002) Carmen Luz Parot https://www.ok.ru/video/1124935862998

ESTAMIRA (Brasil, 2004) Marcos Prado http://zoowoman.website/wp/movies/estamira/

ESTEROS (Argentina, 2016) Papu Curotto https://www.ok.ru/video/241798285990 https://www.ok.ru/video/252809644746

EUROPA (Dinamarca, 1991) Lars von Trier https://www.ok.ru/video/884411665039

FARGO (EEUU, 1996) Joel Coen http://zoowoman.website/wp/movies/fargo/ https://www.ok.ru/video/522947332667

FASCISMO COTIDIANO (URSS, 1965) Mikhail Romm https://ok.ru/video/993997687386

FED UP (EEUU, 2014) Stephanie Soechtig https://ok.ru/video/819684969094

FELIZ NAVIDAD (Francia, 2005) Christian Carion https://archive.org/details/669812

FEMINISTAS QUÉ ESTABAN PENSANDO (EEUU, 2018) Johanna Demetrakas – lat https://www.ok.ru/video/1051452574339

FLOR DE NIEVE Y EL ABANICO SECRETO (China, 2011) Wayne Wang https://archive.org/details/84590123 – lat https://www.ok.ru/video/1220449405583

FOOD INC (EEUU, 2008) Robert Kenner https://zoowoman.website/wp/movies/food-inc/

FRANCISCO BOIX UN FOTOGRAFO EN EL INFIERNO (España, 2002) Llorenç Soler https://zoowoman.website/wp/movies/francisco-boix-un-fotografo-en-el-infierno/

FRANZ KAFKA (C) (Polonia, 1991) Piotr Dumala –animación- https://ok.ru/video/1345156418138

FRESH (EEUU, 1994) Boaz Yakin https://ok.ru/video/816529541766

FRONTERA SUR (España, 1998) Gerardo Herrero https://www.ok.ru/video/1140970490529

FUERA DEL PRESENTE (Alemania, 1999) Andrei Ujica https://ok.ru/video/1595888831119

FUKUSHIMA MON AMOUR (Alemania, 2016) Doris Dörrie https://archive.org/details/f409v326

FURIA (Francia, 1999) Alexandre Aja https://archive.org/details/90db35b85b_201807 https://www.ok.ru/video/834947254927 https://archive.org/details/44l25c88

GALLIPOLI (Australia, 1981) Peter Weir https://ok.ru/video/87504980552 https://ok.ru/video/782906952326

GENERATION WEALTH (EEUU, 2018) Lauren Greenfield https://ok.ru/video/955318930054

GETT: EL DIVORCIO DE VIVIANE AMSALEM (Israel, 2014) Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz https://archive.org/details/908t675

GETULIO (Brasil, 2014) João Jardim https://www.ok.ru/video/1031563315920

GOOD BYE LENIN (Alemania, 2003) Wolfgang Becker https://ok.ru/video/694710372998

GRANDMA (EEUU, 2015) Paul Weitz https://www.ok.ru/video/331389930115

GRITA LIBERTAD (Reino Unido, 1987) Richard Attenborough https://ok.ru/video/694568290950

GURUMBÉ. CANCIONES DE TU MEMORIA NEGRA (España, 2016) Miguel Ángel

Rosales https://www.ok.ru/video/1074539334148

GUTEN TAG, RAMÓN (México, 2013) Jorge Ramírez Suárez https://ok.ru/video/247199566470

HABIA UNA VEZ LA CIUDAD DE LOCOS (Italia, 2009) Marco Turco

Parte 1 https://archive.org/details/156b0771 https://archive.org/details/886b453

Parte 2 https://archive.org/details/764h3382 https://archive.org/details/397h546

HAMBRE (Dinamarca, 1966) Henning Carlsen https://www.ok.ru/video/1196829641430 https://www.ok.ru/video/961049004687

HAN GONG-JU (Corea del Sur, 2013) Lee Su-jin https://ok.ru/video/28675607155

HAXAN LA BRUJERIA A TRAVES DE LOS TIEMPOS (Dinamarca, 1922) Benjamin Christensen https://archive.org/details/HaxanwithSpanishSubtitles/Haxan_SpanishSubs.avi https://www.facebook.com/watch/?v=415021376030978

HEDWIG AND THE ANGRY INCH (EEUU, 2001) John Cameron Mitchell http://zoowoman.website/wp/movies/hedwig-and-the-angry-inch/ https://www.ok.ru/video/1045705722576

HELI (México, 2013) Amat Escalante https://ok.ru/video/35148139080

HIJA DE LA LAGUNA (Perú, 2015) Ernesto Cabellos https://zoowoman.website/wp/movies/hija-de-la-laguna/

HISTORIA DE UN PECADO (Polonia, 1975) Walerian Borowczyk http://zoowoman.website/wp/movies/dzieje-grzechu/

HISTORIA DE UNA REVOLUCION (Francia,1989) Robert Enrico, Richard T. Heffron parte 1. Los Años Luminosos https://archive.org/details/53598b2b64 https://www.youtube.com/watch?v=5i7OA80x1b0

parte 2. Los Años Terribles https://archive.org/details/324cce143e https://www.youtube.com/watch?v=qMPRLichjVw

HISTORIAS DE LA INTIFADA (Jordania, 2014) Mariam Shahin Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=WvCWaL3zaCE Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=t4CFJb3teQ8

HOY EMPIEZA TODO (Francia, 1999) Bertrand Tavernier https://ok.ru/video/1600674925270 http://www.veoh.com/watch/v20553208B3jkX6W5

HUNGER (Irlanda, 2008) Steve McQueen https://www.ok.ru/video/1684308757008

IKITIE (Finlandia, 2017) Antti-Jussi Annila https://www.ok.ru/video/1054990731919

IMPORT/EXPORT (Austria, 2007) Ulrich Seidl https://ok.ru/video/376550394415

INCENDIOS (Canadá, 2010) Denis Villeneuve https://zoowoman.website/wp/movies/incendies/

INSIDE JOB (EEUU, 2010) Charles Ferguson https://ok.ru/video/762782812806 – esp

https://ok.ru/video/1200878586463

INVITACION DE BODA (Palestina, 2017) Annemarie Jacir https://archive.org/details/55614

IXCANUL (Guatemala, 2015) Jayro Bustamante https://archive.org/details/Ixcanul2015SergioParaZoowoman.website

JOHNNY MAD DOG (Liberia, 2008) Jean-Stéphane Sauvaire http://zoowoman.website/wp/movies/johnny-mad-dog-los-ninos-soldado/

JOKER (EEUU, 2019) Todd Phillips https://archive.org/details/10k3r2Ol9 https://drive.google.com/open?id=1SnojNS3k9OLKawo8mt7K7-GIlDA0MMcU

JONAS QUE CUMPLIRÁ 25 EN EL AÑO 2000 (Suiza, 1976) Alain Tanner https://www.ok.ru/video/891420084879

JOSÉ MARTÍ: EL OJO DEL CANARIO (Cuba, 2010) Fernando Pérez https://www.youtube.com/watch?v=ff8amV9VWCo

JUAREZ (EEUU, 1939) William Dieterle – lat https://ok.ru/video/1624130194063

KALO POTHI, UN PUEBLO DE NEPAL (Nepal, 2015) Min Bahadur Bham https://ok.ru/video/290737097350

KANIKOSEN EL PESQUERO (Japón, 2009) Hiroyuki Tanaka (Sabu)

https://ok.ru/video/1526473820815

KLASS (Estonia, 2007) Ilmar Raag https://ok.ru/video/923626506886

LA BALADA DE NARAYAMA (Japón, 1983) Shôhei Imamura https://www.ok.ru/video/1184357026518

LA BANDA BONNOT (Francia, 1968) Philippe Fourastié https://archive.org/details/LaBandeABonnotKrsXaMiuByZoowoman_201611

LA BESTIA (El Salvador, 2010) Pedro Ultreras https://www.youtube.com/watch?v=1siX-O0LfU8

LA BICICLETA VERDE (Arabia Saudí, 2012) Haifaa Al-Mansour https://ok.ru/video/705103268486

LA BUSCA (España, 1966) Angelino Fons https://ok.ru/video/1598007872143

LA CABINA (España, 1972) Antonio Mercero https://zoowoman.website/wp/movies/la-cabina/

LA CAIDA (Alemania, 2004) Oliver Hirschbiegel https://ok.ru/video/894314088980

LA CARCEL DEL FIN DEL MUNDO (Argentina, 2013) Lucía Vassallo https://archive.org/details/4476t1

LA CASA DE LOS ESPIRITUS (EEUU, 1993) Bille August https://ok.ru/video/843240180358 – lat https://ok.ru/video/1099882760724

LA CHICA DANESA (Reino Unido, 2015) Tom Hooper https://archive.org/details/a0PC7l https://www.ok.ru/video/232576387760 https://www.ok.ru/video/38755830525

LA CHICA DEL SUR (Argentina, 2012) José Luis García https://archive.org/details/356n247

LA CUESTION HUMANA (Francia, 2007) Nicolas Klotz parte 1 https://archive.org/details/23409n88.1 parte 2 https://archive.org/details/335422c992

LA CULPA ES DE FIDEL (Francia, 2006) Julie Gavras https://www.ok.ru/video/781958974051

LA DELGADA LÍNEA AMARILLA (México, 2015) Celso R. García https://ok.ru/video/1558511028937

LA DOCTRINA DEL SHOCK (Reino Unido, 2009) Mat Whitecross – Michael Winterbottom https://www.youtube.com/watch?v=tr78G300hb8

LA EDUCACIÓN DEL REY (Argentina, 2017) Santiago Esteves https://www.ok.ru/video/1418313796239

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL (Colombia,1993) Sergio Cabrera https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw

LA FABRICA DE NADA (Portugal, 2017) Pedro Pinho https://archive.org/details/714f839d0

LA FIESTA DEL CHIVO (España, 2006) Luis Llosa https://zoowoman.website/wp/movies/la-fiesta-del-chivo/ https://ok.ru/video/1059946564191

LA FUGA DE MAZE (Irlanda, 2017) Stephen Burke https://ok.ru/video/1028566878740 LA GUERRA SANTA. LA CRISTIADA (México, 1979) Carlos Enrique Taboada https://ok.ru/video/955921599066

LA HISTORIA DEL CAMELLO QUE LLORA (Mongolia, 2003) Byambasuren Davaa, Luigi Falorni https://archive.org/details/LaHistoriaDelCamelloQueLlora

LA HISTORIA OFICIAL (Argentina, 1985) Luis Puenzo https://ok.ru/video/1035249781268 https://ok.ru/video/782362741382

LA ISLA. ARCHIVOS DE UNA TRAGEDIA (Guatemala, 2009) Uli Stelzner http://www.dailymotion.com/video/xzt36x

LA ISLA DE HIERRO (Irán, 2005) Mohammad Rasoulof https://archive.org/details/3b96b44

LA JAULA DE ORO (México, 2013) Diego Quemada-Díez http://zoowoman.website/wp/movies/la-jaula-de-oro/

LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS (Argentina, 2016) Andrea Testa, Francisco Márquez https://ok.ru/video/489519188595

LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS (España, 1999) José Luis Cuerda https://ok.ru/video/875820223110

LA MALETA MEXICANA (México, 2011) Trisha Ziff https://www.ok.ru/video/937436646139

LA MANO INVISIBLE (España, 2016) David Macián https://www.ok.ru/video/1080753392379

LA MEMORIA DE LOS HUESOS (Argentina, 2016) Facundo Beraudi https://www.ok.ru/video/1500310866646

LA METAMORFOSIS DEL SR. SAMSA (Canadá, 1978) Caroline Leaf https://zoowoman.website/wp/movies/the-metamorphosis-of-mr-samsa/

LA MINA DEL DIABLO (Bolivia, 2005) Kief Davidson, Richard Ladkani https://www.youtube.com/watch?v=EEF82oygfgA

LA MOSCA EN LA CENIZA (Argentina, 2009) Gabriela David https://www.youtube.com/watch?v=f78JfjtDZ0E

LA MUERTE DE LUIS XIV (Francia, 2016) Albert Serra https://archive.org/details/970b456

LA MUERTE DEL SR. LAZARESCU (Rumania, 2005) Cristi Puiu https://zoowoman.website/wp/movies/la-muerte-del-sr-lazarescu/

LA NEGRADA (México, 2018) Jorge Pérez Solano https://ok.ru/video/1615049198223

LA NOCHE DE 12 AÑOS (Uruguay, 2018) Álvaro Brechner https://archive.org/details/874t621 https://archive.org/details/225f305

LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS: EL FUTURO INTERVENIDO (Argentina, 2004) Tristán Bauer

Parte 1 http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8001/832

Parte 2 http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8001/833

LA NOVIA (España, 2015) Paula Ortiz https://www.ok.ru/video/42978904707 https://ok.ru/video/46882884168

LA OLA (Alemania, 2008) Dennis Gansel https://ok.ru/video/349749250694 https://www.ok.ru/video/842637183631

LA PIZARRA (Irán, 2000) Samira Makhmalbaf https://www.youtube.com/watch?v=bO5QnT4QLI0

LA RAULITO (Argentina, 1975) Lautaro Murúa https://ok.ru/video/360718797531

LA SAL DE ESTE MAR (Palestina, 2008) Annemarie Jacir https://www.ok.ru/video/803338586723

LA SAL DE LA TIERRA (Francia, 2014) Juliano Ribeiro Salgado https://zoowoman.website/wp/movies/la-sal-de-la-tierra/

LA SALADA (Argentina, 2014) Juan Martín Hsu https://archive.org/details/46732f

LA SALIDA ES POR LA TIENDA DE REGALOS (Reino Unido, 2010) Banksy https://zoowoman.website/wp/movies/exit-through-the-gift-shop/

LA SOCIEDAD DEL SEMÁFORO (Colombia, 2010) Rubén Mendoza https://zoowoman.website/wp/movies/la-sociedad-del-semaforo/

LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO (Reino Unido, 1962) Tony Richardson https://zoowoman.website/wp/movies/la-soledad-del-corredor-de-fondo/ https://www.ok.ru/video/1127694076511 https://ok.ru/video/1442395130511

LA SOMBRA DEL CAUDILLO (México, 1960) Julio Bracho http://zoowoman.website/wp/movies/la-sombra-del-caudillo/

LA TARDE DE UN TORTURADOR (Francia, 2001) Lucian Pintilie http://zoowoman.website/wp/movies/la-tarde-de-un-torturador/

LA TIERRA Y LAS SOMBRAS (Colombia, 2015) César Augusto Acevedo https://archive.org/details/758m46d25

LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA (España, 1979) Antonio Drove https://archive.org/details/8d8a36b978

LA TUMBA DE LAS LUCIERNAGAS (Japón, 1988) Isao Takahata https://ok.ru/video/753447012998 https://ok.ru/video/1020647639572

LA VENGANZA DE RAMÓN RAMÓN (Chile, 2007) Ximena Salazar http://vimeo.com/33673763

LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA (España, 1979) Antonio Drove https://archive.org/details/8d8a36b978

LA VIDA DE BRIAN (Reino Unido, 1979) Terry Jones http://zoowoman.website/wp/movies/la-vida-de-brian/ https://ok.ru/video/1611170253513

LA VIDA DE LOS OTROS (Alemania, 2006) Florian Henckel von Donnersmarck https://ok.ru/video/506132957830

LA YUMA (Nicaragua, 2009) Florence Jaugey https://archive.org/details/45t89f05

LANTOURI (Irán, 2016) Reza Dormishian https://ok.ru/video/543478450803

LAS AVENTURAS DE PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO (Australia, 1994) Stephan Elliott https://ok.ru/video/1582130924109

LAS BALLENAS DE AGOSTO (Reino Unido,1987) Lindsay Anderson https://www.ok.ru/video/1382235900559

LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO (España, 1984) Jaime Chávarri https://www.ok.ru/video/924512684687

LAS ELEGIDAS (México, 2015) David Pablos https://ok.ru/video/90529860212

LAS FRESAS DE LA AMARGURA (Estados Unidos, 1970) Stuart Hagmann https://archive.org/details/773n589 https://www.ok.ru/video/1369983879823

LAS HERMANAS DE LA MAGDALENA (Irlanda, 2002) Peter Mullan https://ok.ru/video/91802831432

LAS MARIMBAS DEL INFIERNO (Guatemala, 2010) Julio Hernández Cordón https://ok.ru/video/1468889959055

LAS NUEVE VIDAS DE FRITZ EL GATO (EEUU, 1974) Robert Taylor https://zoowoman.website/wp/movies/the-nine-lives-of-fritz-the-cat/

LAS TRECE ROSAS (España, 2007) Emilio Martínez-Lázaro https://www.ok.ru/video/1652223642128

LAS UVAS DE LA IRA (EEUU, 1940) John Ford https://www.ok.ru/video/966473484913

EL WEEK-END (Francia,1967) https://zoowoman.website/wp/movies/week-end/ https://ok.ru/video/1498351209161

LEJOS DE LOS HOMBRES (Francia, 2014) David Oelhoffen https://archive.org/details/447612

LIBERTARIAS (España, 1996) Vicente Aranda https://archive.org/details/libertarias_201806

LLUVIA NEGRA (Japón, 1989) Shohei Imamura https://www.youtube.com/watch?v=0997IhRPb1s

LOS AMANTES DE PONT NEUF (Francia, 1991) Leos Carax https://archive.org/details/LosAmantesDelPontNeuf

LOS ANARQUISTAS (Francia, 2015) Elie Wajeman https://ok.ru/video/735991827059

LOS CHICOS DE LA BANDA (EEUU, 1970) William Friedkin https://www.ok.ru/video/1103841528528

LOS CIEN PASOS (Italia, 2000) Marco Tullio Giordana http://zoowoman.website/wp/movies/los-cien-pasos/

LOS COLORES DE LA MONTAÑA (Colombia, 2011) Carlos César Arbeláez https://zoowoman.website/wp/movies/los-colores-de-la-montana/

LOS CORISTAS (Francia, 2004) Christophe Barratier https://archive.org/details/7cae76da60.480

LOS EDUKADORES (Alemania, 2004) Hans Weingartner https://archive.org/details/517s2486

LOS EMIGRANTES (Suecia, 1971) Jan Troell https://ok.ru/video/1676174428815

LOS FALSIFICADORES (Austria, 2007) Stefan Ruzowitzky https://www.ok.ru/video/1222133811825

LOS HEREDEROS (México,2008) Eugenio Polgovsky https://www.youtube.com/watch?v=N3c8Gf2FKp0

LOS HIJOS DE SÁNCHEZ (EEUU/ México, 1978) Hall Bartlett https://www.youtube.com/watch?v=x5YPKknPPL4

LOS IDUS DE MARZO (EEUU, 2011) George Clooney https://ok.ru/video/800748669572

LOS JORNALEROS (México, 1978) Eduardo Maldonado https://ok.ru/video/1925547887181

LOS JUICIOS DE OSCAR WILDE (Reino Unido, 1960) Ken Hughes –lat https://ok.ru/video/88083008219

LOS LIMONEROS (Israel, 2008) Eran Riklis https://www.ok.ru/video/1648966371856

LOS LUNES AL SOL (España, 2002) Fernando León de Aranoa https://ok.ru/video/29853026932

LOS MUCHACHOS NO LLORAN (EEUU, 1999) Kimberly Peirce https://ok.ru/video/1351684721242 -lat https://ok.ru/video/32954190555

LOS NIÑOS DEL BARRIO ROJO (EEUU, 2004) Ross Kauffman, Zana Briski http://zoowoman.website/wp/movies/born-into-brothels/

LOS NIÑOS DEL FIN DEL MUNDO (Irán, 2004) Marzieh Makhmalbaf https://archive.org/details/105n1n05

LOS PIRATAS DEL EDELWEISS (Alemania, 2004) Niko von Glasow https://archive.org/details/719n055

LOS SANTOS INOCENTES (España, 1984) Mario Camus https://zoowoman.website/wp/movies/los-santos-inocentes/ https://ok.ru/video/1654103214793

LOS TARANTOS (España, 1963) Francisco Rovira Beleta https://www.ok.ru/video/1194925427343

LOS VERSOS DEL OLVIDO (Chile, 2017) Alireza Khatami https://ok.ru/video/1486659586676

LOUISE MICHEL (Francia, 2010) Sólveig Anspach https://zoowoman.website/wp/movies/louise-michel-2/

LOUISE-MICHEL (Francia, 2008) Gustave de Kervern https://zoowoman.website/wp/movies/louise-michel/

LOVE (Francia, 2015) Gaspar Noé https://archive.org/details/74891f

LOVING VINCENT (Polonia, 2017) Dorota Kobiela, Hugh Welchman https://archive.org/details/374v77c901 https://miradetodo.net/loving-vincent-2017-720p-hd/

LUCIA (Cuba, 1968) Humberto Solás http://zoowoman.website/wp/movies/lucia/

LUCIA Y EL SEXO (España, 2001) Julio Médem http://zoowoman.website/wp/movies/lucia-y-el-sexo/ https://ok.ru/video/1634541177545

LULA, EL HIJO DE BRASIL (Brasil, 2009) Fábio Barreto https://ok.ru/video/1667252685455

MACHUCA (Chile, 2004) Andrés Wood https://ok.ru/video/1303237823066 https://ok.ru/video/973910510196

MADAARI (India, 2016) Nishikant Kamat https://ok.ru/video/89122605734

MADAME BROUETTE (Senegal, 2002) Moussa Sene Absa http://zoowoman.website/wp/movies/madame-brouette/

MADAME SATA (Brasil, 2002) Karim Aïnouz https://archive.org/details/330p98453 https://archive.org/details/660m457v8 https://ok.ru/video/1640852359823

MAIMIL (Kirguistán, 2001) Aktan Arym Kubat https://www.ok.ru/video/1223963118223

MANDARINAS (Estonia, 2013) Zaza Urushadze https://archive.org/details/Mandarinas2013VOSE

MANDRAGORA (República Checa, 1997) Wiktor Grodecki https://www.ok.ru/video/910622722811

https://ok.ru/video/727511206615

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4FcehLWA5Mg

MAQUILAPOLIS (México, 2006) Vicky Funari, Sergio de la Torre https://www.youtube.com/watch?v=C3EGupx8u18

MARAT/SADE (Reino Unido, 1967) Peter Brook https://www.youtube.com/watch?v=dvvcfCytDeA

MAREA HUMANA (EEUU, 2017) Ai Weiwei https://ok.ru/video/1129484716564

MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA (Colombia, 2004) Joshua Marston https://ok.ru/video/92242774600

MARTILLO PARA LAS BRUJAS (Checoslovaquia, 1970) Otakar Vávra https://archive.org/details/ce89df5b10b88

MASAAN (India, 2015) Neeraj Ghaywan https://www.ok.ru/video/319975918214

MASACRE: VEN Y MIRA (URSS,1985) Elem Klimov https://zoowoman.website/wp/movies/masacre-ven-y-mira/

MATAR AL MENSAJERO (EEUU, 2014) Michael Cuesta https://www.ok.ru/video/332683020931

MATEWAN (EEUU, 1987) John Sayles https://zoowoman.website/wp/movies/matewan/

MAX MANUS (Noruega, 2008) Joachim Rønning, Espen Sandberg https://archive.org/details/765908

MEMORIAS CRUZADAS (Brasil, 2012) Lúcia Murat https://ok.ru/video/1621093583503

MERCI PATRON! (Francia, 2015) François Ruffin -sub inglés https://ok.ru/video/1682265279119

METELLO (Italia, 1970) Mauro Bolognini https://www.ok.ru/video/1199065205391

MI MEJOR ENEMIGO (Chile, 2004) Alex Bowen https://www.ok.ru/video/47460387436

MI NOMBRE ES HARVEY MILK (EEUU, 2008) Gus Van Sant https://ok.ru/video/32030853851

MI VIDA EN ROSA (Bélgica,1997 Alain Berliner https://ok.ru/video/32979159771

MICHAEL MOORE EN TRUMPLAND (EEUU, 2016) Michael Moore https://ok.ru/video/186617170598

MICHAELL COLLINS EL PRECIO DE LA LIBERTAD (Irlanda, 1996) Neil Jordan https://archive.org/details/710n556

MIL – MOVIMIENTO IBÉRICO DE LIBERACIÓN (España, 2006) Martina Loher Rodriguez https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=n5SoQRjNtqg

MILADA (República Checa, 2017) David Mrnka https://ok.ru/video/537407982195 – lat https://www.ok.ru/video/464815262339

MILAREPA (Bután, 2006) Neten Chokling https://zoowoman.website/wp/movies/milarepa/

MIRAR MORIR (México, 2015) Coizta Grecko https://archive.org/details/d364d64136

MORGEN (Rumania, 2010) Marian Crisan https://archive.org/details/956h330

MUDBOUND (EEUU, 2017) Dee Rees https://archive.org/details/33v85602 https://miradetodo.net/mudbound-2017-720p-hd/

MUJERES DE SENEGAL (Senegal, 1983) Trinh T. Minh-ha https://zoowoman.website/wp/movies/reassemblage-from-the-firelight-to-the-screen/

MUJERES EN PIE DE GUERRA (España, 2004) Susana Koska https://www.ok.ru/video/1468646165135

MY PERESTROIKA (EEUU, 2010) Robin Hessman – sub inglés https://ok.ru/video/1595064060559

NANJING! NANJING! CIUDAD DE VIDA Y MUERTE (China, 2009) Lu Chuan https://ok.ru/video/197878417992

NAPALPI, RELATOS DE UNA MASACRE (Argentina, 2014) Dario Chano, Cecilia Lucena, Pablo Gramajo Colectivo Ronda Al Fuego https://www.youtube.com/watch?v=bylkkCg2Du8

NATURALEZA MUERTA (China, 2006) Jia Zhang Ke https://www.ok.ru/video/887442901647

NELTUME 81 (Chile, 2012) Evelyn Campos, Cristian Fuentes, Andrea Sánchez https://vimeo.com/131410345

NEWEN MAPUCHE (Chile, 2010) Elena Varela https://www.youtube.com/watch?v=iOQkxxztVJ0

NI DIOS NI PATRON NI MARIDO (Argentina, 2010) Laura Mañá https://zoowoman.website/wp/movies/ni-dios-ni-patron-ni-marido/ https://archive.org/details/NiDiosNiPatronNiMarido2010AngeeParaZoowoman.website

NIDO FAMILIAR (Hungría, 1979) Béla Tarr https://zoowoman.website/wp/movies/csaladi-tuzfeszek/

NO TE OLVIDES DE MI (Argentina, 2016) Fernanda Ramondo https://ok.ru/video/515318352518

NORMA RAE (EEUU, 1979) Martin Ritt https://ok.ru/video/37336124001

NOVIEMBRE (España, 2003) Achero Mañas http://zoowoman.website/wp/movies/noviembre/

NUESTRO HOMBRE (C) (Portugal, 2010) Pedro Costa https://ok.ru/video/1433025448591

OBRAS TEMPRANAS (Yugoslavia, 1969) Zelimir Zilnik https://zoowoman.website/wp/movies/obras- tempranas/

OCTUBRE PILAGÁ, RELATOS SOBRE EL SILENCIO (Argentina, 2010) Valeria Mapelman https://www.youtube.com/watch?v=IEUqZPBTH1s

OCUPACIÓN 101 (Palestina, 2006) Abdallah Omeish, Sufyan Omeish https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=dtqlCjG92ro&feature=emb_logo

OJOS NEGROS (Italia, 1987) Nikita Mikhalkov https://archive.org/details/446c251987

OLGA (Brasil, 2004 ) Jayme Monjardim https://archive.org/details/73f7c1b8ff

OLVIDADOS (Bolivia, 2014) Carlos Bolado https://ok.ru/video/37770955380

OMNIBUS 174 (Brasil, 2002) José Padilha https://zoowoman.website/wp/movies/bus-174/

OPERACIÓN MASACRE (Argentina, 1973) Jorge Cedrón http://www.youtube.com/watch?v=-f1XXFG4CHs

PA NEGRE (Catalunya, 2010) Agustí Villaronga https://ok.ru/video/1628960066262

PACO (Argentina, 2010) Diego Rafecas https://zoowoman.website/wp/movies/paco/

PADRE (Chad, 2002) Mahamat-Saleh Haroun https://www.ok.ru/video/1199576779407

PAGO JUSTO (Reino Unido, 2010) Nigel Cole https://ok.ru/video/252839201414

PALESTINOS GO HOME (Argentina, 2016) Silvia Maturana, Pablo Espejo https://www.ok.ru/video/814538492515

PAN NEGRO (Catalunya, 2010) Agustí Villaronga https://ok.ru/video/39699548738

PAN Y CHOCOLATE (Italia, 1974) Franco Bursati https://archive.org/details/400655

PANTERAS NEGRAS: TODO EL PODER PARA EL PUEBLO (Estados Unidos, 1999) Lee Lew-Lee http://www.documaniatv.com/historia/panteras-negras-todo-el-poder-para-el-pueblo-video_cc5cf28f5.html

PAPILLON (EEUU, 1973) Franklin J. Schaffner https://ok.ru/video/872960887430

PAPILLON (EEUU, 2017) Michael Noer – lat https://www.ok.ru/video/1255498386063 PAPUSZA (Polonia, 2013) Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze https://www.ok.ru/video/1725873523216

PA-RA-DA (Italia, 2008) Marco Pontecorvo https://archive.org/details/339j55f68

PARADA (Serbia, 2011) Srdjan Dragojevic https://www.ok.ru/video/1428803226255

PARADISE NOW (Palestina, 2005) Hany Abu-Assad http://www.veoh.com/watch/v141919420GW8zyKBE – esp https://www.youtube.com/watch?v=9d6YwJ9OLSk

PARIS NEXISTE PAS (Francia, 1969) Robert Benayoun http://zoowoman.website/wp/movies/paris-nexiste-pas/

PASOLINI, UN DELITO ITALIANO (Italia, 1995) Marco Tullio Giordana https://ok.ru/video/1359823309389

PECERA (España, 2011) Carlos Bouvier https://www.youtube.com/watch?v=V-LtlnBFRxA&fbclid=IwAR3nSjxndVrneQPbxa4enYvndb2lV3v82z9mj1uYHN6z_ieIISI4BVQpwX4

PEDRO LEMEBEL: CORAZÓN EN FUGA (Chile, 2008) Verónica Quense https://www.youtube.com/watch?v=7B_0g-Wyd0o

PELLE EL CONQUISTADOR (Dinamarca, 1987) Bille August https://www.ok.ru/video/951568304783

PERRO COME PERRO (Colombia, 2009) Carlos Moreno http://zoowoman.website/wp/movies/perro-come-perro/

PERSEPOLIS (Francia, 2007) Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud https://archive.org/details/774r318

PHILADELPHIA (EEUU, 1993) Jonathan Demme https://ok.ru/video/32030919387 https://ok.ru/video/32841861748

PIZZA, BIRRA, FASO (Argentina, 1998) Bruno Stagnaro https://zoowoman.website/wp/movies/pizza-birra-faso/

POLYESTER (EEUU, 1981) John Waters http://zoowoman.website/wp/movies/polyester/

PRECIOSA (EEUU, 2009) Lee Daniels https://ok.ru/video/31203527284

PRIDE (Reino Unido, 2014) Matthew Warchus – lat https://ok.ru/video/39682509384

PRINCESA (Corea del Sur, 2013) Lee Su-jin https://ok.ru/video/28675607155

PRÓXIMA SALIDA (Argentina, 2004) Nicolás Tuozzo https://www.youtube.com/watch?v=EO8ele1vH2s

PUESTO FRONTERIZO (Croacia, 2006) Rajko Grlic https://ok.ru/video/1745492707983

PURGA (Finlandia, 2012) Antti Jokinen https://ok.ru/video/1686355774095

PUTA MISERIA! (España, 1989) Ventura Pons https://zoowoman.website/wp/movies/puta-miseria/ https://archive.org/details/Puta.Miseria.1989angeeParaZoowoman.website

QUE PUEDE UN CUERPO? (Argentina, 2014) César González https://ok.ru/video/250275695238

QUE VIVAN LOS CROTOS! (Argentina, 1995) Ana Poliak https://zoowoman.website/wp/movies/que-vivan-los-crotos/

QUERIDISIMOS VERDUGOS (España, 1977) Basilio Martín Patino http://zoowoman.website/wp/movies/queridisimos-verdugos/

QUEBRACHO (Argentina, 1972) Ricardo Wullicher https://www.youtube.com/watch?v=CNje5ieYdKU

QUEMADO POR EL SOL (Rusia, 1994) Nikita Mikhalkov https://ok.ru/video/1491254053519

QUEMADO POR EL SOL 2 (Rusia, 2010) Nikita Mikhalkov https://ok.ru/video/1491575966351

QUIETO MUERE RESUCITA (URSS, 1990) Vitali Kanevsky https://archive.org/details/48022d365

QUILLS (EEUU, 2000) Philip Kaufman https://ok.ru/video/323022359156

RARA (Chile, 2016) Pepa San Martín https://ok.ru/video/314811681396

RATCATCHER (Reino Unido, 1999) Lynne Ramsay https://ok.ru/video/364726389382

REBELDE (Canadá, 2012) Kim Nguyen https://zoowoman.website/wp/movies/rebelde/

REJAS, SUSPIROS y LLAVES (Argentina, 2013) Ezequiel Altamirano, Maximiliano Postay https://vimeo.com/77310983

REPULSION (-Reino Unido, 1965) Roman Polanski https://archive.org/details/b63df689a1

REQUIEM POR EL SUEÑO AMERICANO (EEUU, 2015) Peter D. Hutchison, Kelly Nyks, Jared P. Scott https://ok.ru/video/91333528180

REQUIEM POR UN SUEÑO (EEUU, 2000) Darren Aronofsky https://ok.ru/video/511828560518 https://ok.ru/video/800055429764

RESCATE EN ETENBBE (Reino Unido, 2018) José Padilha https://archive.org/details/cv5466186s

RETRATOS DEL FEMINISMO (EEUU, 2018) Johanna Demetrakas https://archive.org/details/814d667

RIOT (Australia,2018) Jeffrey Walker https://miradetodo.net/riot-2018-720p-hd/

RIZA (Turquía, 2007) Tayfun Pirselimoglu https://ok.ru/video/1510686395023

ROA (Colombia, 2013) Andrés Baiz https://zoowoman.website/wp/movies/roa/

ROGOPAG (Italia,1963) VVDD https://zoowoman.website/wp/movies/ro-go-pa-g/ https://ok.ru/video/1498573834953

ROL (Rusia, 2013) Konstantin Lopushansky https://www.ok.ru/video/1382020483727

ROMA (México, 2018) Alfonso Cuarón https://archive.org/details/r034bc4

ROOTS TIME (Jamaica, 2006) Silvestre Jacobi https://ok.ru/video/1513578433167 https://ok.ru/video/1599348214415

SACCO E VANZETTI (Italia, 1971) Giuliano Montaldo https://zoowoman.website/wp/movies/sacco-and-vanzetti/ https://ok.ru/video/1044589185631

SACERDOTE (Reino Unido, 1994) Antonia Bird https://ok.ru/video/1361920854618

SALAAM BOMBAY! (India, 1988) Mira Nair https://zoowoman.website/wp/movies/salaam-bombay/

SALUT VICTOR (Canadá, 1989) Anne Claire Poirier https://ok.ru/video/297432582875

SANGRE SOBRE LOS RIELES (Polonia, 1957) Andrzej Munk https://www.ok.ru/video/890447334031

SANTUCHO… TODAVÍA (Argentina, 2010) Camilo Cagni, Lucía García https://www.youtube.com/watch?v=thdEBsanjj4

SARAJEVO MON AMOUR (Bosnia y Herzegovina, 2006) Jasmila Zbanic https://www.ok.ru/video/927234067087

SARBJIT (India, 2016) Omung Kumar https://ok.ru/video/893097675398

SI ESTAS PAREDES HABLARAN (EEUU, 1996) Nancy Savoca, Cher https://archive.org/details/35m20180429

SI QUIERO SILBAR SILBO (Rumania, 2010) Florin Serban https://ok.ru/video/727510682327

SILENCE (Finlandia, 2011) Sakari Kirjavainen https://archive.org/details/df22d189c10

SILENCIOS (Catalunya, 2011) Silvia Castro http://vimeo.com/70062039

SILMIDO (Corea del Sur, 2003) Kang Woo-suk https://ok.ru/video/785024748148

SIMÓN HIJO DEL PUEBLO (Argentina, 2013) Rolando Goldman – Julián Troksberg https://archive.org/details/SimonHijoDelPueblo https://www.youtube.com/watch?v=lTW_nDpAghA

SIMONE DE BEAUVOIR: NO SE NACE MUJER (Francia, 2007) Virginie Linhart https://vimeo.com/188533022

SIN AMOR (Rusia, 2017) Andrey Zvyagintsev – esp https://ok.ru/video/1247999756914

SIN DESTINO (Hungría, 2005) Lajos Koltai https://ok.ru/video/354882226907

SOCHAUX, 11 JUIN 1968 (Francia, 1970) Bruno Muel, Pol Cèbe, Groupe Medvedkine de Sochaux https://www.ok.ru/video/1355952753295

SOLEIL O (Mauritania,1967) Med Hondo https://ok.ru/video/1614948207247

SOMOS JOVENES SOMOS FUERTES (Alemania, 2014) Burhan Qurbani https://ok.ru/video/34245642868

SOSTIENE PEREIRA (Italia, 1996) Roberto Faenza https://www.ok.ru/video/640040241863

STAMMHEIM, EL PROCESO (RFA, 1986) Reinhard Hauff https://archive.org/details/2260963

STONEWALL (Reino Unido, 1995) Nigel Finch http://zoowoman.website/wp/movies/stonewall/

STORM (Alemania, 2009) Hans-Christian Schmid https://www.ok.ru/video/1418096609935

SUEÑO DE UNA NOCHE DE INVIERNO (Serbia, 2004) Goran Paskaljević https://zoowoman.website/wp/movies/sueno-de-una-noche-de-invierno/

SUEÑOS EN EL POLVO (Burkina Faso, 2008) Laurent Salgues https://zoowoman.website/wp/movies/suenos-en-el-polvo/

SUFRAGISTAS (Reino Unido, 2015) Sarah Gavron https://www.ok.ru/video/930043660943

TABLADA, EL FINAL DE LOS ’70 (Argentina, 2013) Fabian Agosta https://www.youtube.com/watch?v=28PA-sSCXtk

TANGO ARGENTINO (Yugoslavia, 1992) Goran Paskaljevic https://archive.org/details/456h773b8

TAXI DRIVER (EEUU, 1976) Martin Scorsese https://ok.ru/video/691589483142 https://ok.ru/video/894345349652

TECHO Y COMIDA (España, 2015) Juan Miguel del Castillo https://ok.ru/video/42588047988

TEN MINUTES OLDER (Reino Unido, 2002) VVDD https://zoowoman.website/wp/movies/ten-minutes-older-the-cello/ https://ok.ru/video/1498573769417

TENIENTE CORRUPTO (EEUU, 1992) Abel Ferrara https://zoowoman.website/wp/movies/teniente-corrupto/ https://ok.ru/video/1620273007305

TERRIBLEMENTE FELIZ (Dinamarca, 2008) Henrik Ruben Genz https://zoowoman.website/wp/movies/terribly-happy/

THE BLACK POWER MIXTAPE 1967-1975 (Suecia, 2011) Göran Olsson https://www.ok.ru/video/835363211919

THE FULL MONTY (Reino Unido, 1997) Peter Cattaneo https://www.ok.ru/video/527948646971 https://ok.ru/video/716144970374

THE JAR (Irán, 1992) Ebrahim Forouzesh https://zoowoman.website/wp/movies/the-jar/ https://ok.ru/video/1518980172489

THELMA Y LOUISE (EEUU, 1991) Ridley Scott https://archive.org/details/f663n451b

TIEMPO DE REVANCHA (Argentina, 1981) Adolfo Aristarain https://zoowoman.website/wp/movies/tiempo-de-revancha/

TIEMPOS MODERNOS (EEUU, 1936) Charles Chaplin https://ok.ru/video/93135702600

TIERRA Y CENIZAS (Afganistan, 2004) Atiq Rahimi https://archive.org/details/445f867

TIREMOS LOS LIBROS SALGAMOS A LA CALLE (Japon, 1971) Shūji Terayama http://zoowoman.website/wp/movies/tiremos-los-libros-salgamos-a-la-calle/

TITICUT FOLLIES (EEUU, 1967) Frederick Wiseman https://zoowoman.website/wp/movies/titicut-follies/ https://ok.ru/video/1637921458889

TLATELOLCO, VERANO DEL 68 (México, 2013) Carlos Bolado https://ok.ru/video/948244646490

TODOS TUS MUERTOS (Colombia, 2011) Carlos Moreno http://zoowoman.website/wp/movies/todos-tus-muertos/

TOKYO SONATA (Japón, 2008) Kiyoshi Kurosawa https://ok.ru/video/36220832263

TOM DE FINLANDIA (Finlandia, 2017) Dome Karukoski https://ok.ru/video/320188910299

TOMATES VERDES FRITOS (EEUU, 1991) Jon Avnet https://archive.org/details/88t64h23

TOMBOY (Francia, 2011) Céline Sciamma https://ok.ru/video/945805920788

TOSCO, GRITO DE PIEDRA (Argentina, 1998) Adrián Jaime – Daniel Ribetti https://www.youtube.com/watch?v=licoVFB9NF8

TRABAJO CLANDESTINO (Reino Unido, 1982) Jerzy Skolimowski https://www.ok.ru/video/890586794639

TRABAJO OCASIONAL DE UNA ESCLAVA (Alemania, 1973) Alexander Kluge https://zoowoman.website/wp/movies/trabajo-ocasional-de-una-esclava/ https://archive.org/details/TrabajoOcasionalDeUnaEsclavaAlexanderKluge1973AngeeParaZoowoman .website

TRAINSPOTTING (Reino Unido, 1996) Danny Boyle https://zoowoman.website/wp/movies/trainspotting/

TRANSPORTE A VIENA (Checoslovaquia,1966) Karel Kachyna https://www.ok.ru/video/1260905171599

TROPICO DE SANGRE (Rep. Dominicana, 2010) Juan Delancer https://zoowoman.website/wp/movies/tropico-de-sangre/

TRUMBO (EEUU, 2015) Jay Roach https://ok.ru/video/594382424710

TSOTSI (Sudáfrica, 2005) Gavin Hood https://zoowoman.website/wp/movies/tsotsi/ TULEN MORSIAN ( Finlandia, 2016) Saara Cantell https://ok.ru/video/311441492596 lat https://ok.ru/video/921011227270

UN DIA MAS CON VIDA (Polonia, 2018) Raúl de la Fuente, Damian Nenow https://archive.org/details/447t58f3

UN DÓLAR EL PRECIO DE LA VIDA (Panamá, 2002) Hector Herrera http://zoowoman.website/wp/movies/one-dollar-el-precio-de-la-vida/

UN TOQUE DE VIOLENCIA (China, 2013) Jia Zhangke https://www.ok.ru/video/961960413809

UNA LARGA Y FELIZ VIDA (Rusia, 2013) Boris Khlebnikov https://www.ok.ru/video/961922665073

UNA MUJER FANTASTICA (Chile, 2017) Sebastián Lelio https://archive.org/details/95607b88

UNA VEZ FUERON GUERREROS (Nueva Zelanda, 1994) Lee Tamahori https://archive.org/details/09763201

UNDERGROUND: LA HISTORIA DE JULIAN ASSANGE (Australia, 2012) Robert Connolly https://www.ok.ru/video/1250195802767

V DE VENGANZA (EEUU, 2006) James McTeigue https://ok.ru/video/397180471942

VALPARAISO MI AMOR (Chile, 1969) Aldo Francia http://zoowoman.website/wp/movies/valparaiso-mi-amor/

VERA DRAKE (Reino Unido, 2004) Mike Leigh https://www.ok.ru/video/916154026747 https://archive.org/details/5177c110

VEREDA TROPICAL (Argentina, 2004) Javier Torre https://www.ok.ru/video/862092987023

VIAJO SOLA (Italia, 2013) Maria Sole Tognazzi https://ok.ru/video/1681243179663 VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS (Chile, 2011) Andrés Wood https://zoowoman.website/wp/movies/violeta-se-fue-a-los-cielos/

VIVIR DE PIE LAS GUERRAS DE CIPRIANO MERA (España, 2009) Valentí Figueres https://archive.org/details/VivirDePieLasGuerrasDeCiprianoMeraAngeeParaZoowoman.Website https://zoowoman.website/wp/movies/vivir-de-pie-las-guerras-de-cipriano-mera/

VODKA LEMON (Armenia, 2003) Hiner Saleem https://www.ok.ru/video/1028355066576

VOTO+FUSIL (Chile, 1971) Helvio Soto http://zoowoman.website/wp/movies/voto-fusil/

WILDE (Reino Unido,1997) Brian Gilbert https://www.ok.ru/video/872654309965

WINTER ON FIRE (Ucrania, 2015) Evgeny Afineevsky – lat https://ok.ru/video/37264689780

WOMEN WITHOUT MEN (Alemania, 2009) Shirin Neshat https://archive.org/details/7a3476163b

XXY (Argentina, 2007) Lucía Puenzo https://ok.ru/video/32959826651

ZUZU ANGEL (Brasil, 2006) Sergio Rezende https://archive.org/details/Zuzu.Angel