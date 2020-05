Robo en escuela Yrigoyen: “Las netbooks eran elementos fundamentales para los alumnos”

La escuela primaria “Hipólito Yrigoyen” sufrió un duro golpe de manos de los delincuentes que no tuvieron piedad por la educación pública y se robaron 21 netbooks de la sala de informática de la institución.

La directora del establecimiento, María Eugenia Cortez, se mostró angustiada por el robo al sostener: “Las netbooks eran elementos fundamentales para los alumnos porque en nuestra escuela se trabaja mucho con las nuevas tecnologías”

El robo fue descubierto este martes pero las autoridades educativas todavía no logran establecer cuándo se pudo haber registrado ya que los delincuentes tuvieron el tiempo necesario como para dejar nueve netbooks que no funcionaban y llevarse el resto. “Tuvieron el tiempo suficiente como para probarlas a todas, sino no entendemos por qué no se llevaron todas”, dijo Cortéz.

Si bien el establecimiento cuenta con sistema de alarmas e incluso cuando hoy ingresó la directora se activó, todavía no se explican cómo hicieron los ladrones para lograr que no suenen. “En el fondo pensamos que es alguien que sabía y tenía información sobre cómo trabajar porque fueron directamente por las netbooks y sus respectivos cargadores”, agregó la directora.