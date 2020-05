El panorama de Sportivo Belgrano tras los anuncios de AFA

En el plantel de la "verde" hay contratos que se vencen el 30 de junio y otros que superan ese límite. Ante la incógnita, aún no hubo charlas para definir el futuro de los profesionales quienes en los últimos días estaban cobrando el sueldo de febrero.

Luego de conocerse la determinación de AFA de suspender los descensos en el Federal A y de confirmar que los ascensos se dirimirán por reducidos, Sportivo Belgrano ya comienza a tener algunas certezas sobre su futuro aunque limitadas. En principio, y según estima el Consejo Federal, la "verde" no volvería a la competencia hasta enero de 2021 -ver excepción más abajo-.

En 2020, si puede volver el fútbol, solo jugarían los equipos que pueden ascender y como ya es sabido Sportivo estaba muy lejos de ello. Es decir que barrio Alberione debería esperar un largo tiempo para volver a ver la pelota rodar, aunque con la tranquilidad de haber mantenido la categoría.

Tal como lo adelantó el presidente del club Pablo Esser, la incógnita priva a las instituciones de negociar los contratos de los jugadores que de vencen el 30 de junio. En ese sentido, cabe recordar que el último partido disputado fue el 15 de marzo ante Unión de Sunchales.

Sin embargo, también aparece otra situación en el camino y es la Copa Argentina. Esta competencia no fue declarada como 'terminada' sino que por el contrario esperan poder disputarla, y en 2020. Aquí Sportivo debe enfrentar a Racing Club de Avellaneda por los 32avos de final.

Contratos

Los jugadores del plantel que poseen contratos más allá del 30 de junio de 2020 son Braian Camisassa (2022), Mauro Orué (2021), Román Strada (2021) y Ezequiel Gaviglio (2021), junto con los juveniles. Al resto de jugadores se les vence en junio, incluso al propio Juan Pablo Francia quien manifestó la intención de continuar en la actividad.

"Las ganas de seguir jugando las tengo. Igual creo que la prioridad hoy todavía no es hablar de ese tema teniendo la incertidumbre que tenemos. No sabemos si realmente vamos a volver en febrero”, expresó Juan Pablo en diálogo con DiarioSports.

Por otro lado, el entrenador Carlos Mazzola tiene contrato vigente y la intención del club es que continúe al frente del primer equipo.

"No sabemos si vamos a poder cobrar todo el contrato"

En la semana, el defensor de la "verde" Jonathan Gallardo había señalado en diálogo con El Periódico que la finalización de los torneos y el posible regreso estipulado para enero de 2021 perjudicaba enormemente a los jugadores del ascenso que se les vence el contrato en junio.

"Se va a hacer muy duro, si bien se hablaron muchas cosas sobre este tema no hay nada definido y parece que va para largo. Esta incertidumbre nos afecta muchísimo en lo económico y en lo mental, nosotros vivimos de esto", explicó el cordobés.

"No sabemos si vamos a tener para comer de acá a un par de meses, así que estamos esperando a ver que definen desde gremio y si nos pueden dar una mano, más que todo, porque no sabemos si vamos a poder cobrar todo o no", indicó.

Por otro lado, también señaló que el club está pagando los sueldos de febrero en sumas de dinero entregadas por semana. "Sabemos que es complicado, nosotros los jugadores entendemos la situación, pero a futuro todavía no hemos hablado porque ninguno sabe como a a seguir todo esto", concluyó.