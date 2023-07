Viral: el cruce del dueño de alfajores Guaymallén con un argentino que vive en Suiza

Un inesperado cruce se volvió viral en los últimos días en Twitter entre el empresario fabricante de los populares alfajores Guaymallén, Hugo Basilotta, con un argentino que vive en Suiza, quien criticó duramente y despreció a estos alfajores.

La polémica comenzó cuando este argentino que vive en Suiza compartió una foto de un alfajor que adquirió en el país europeo y otro usuario que vive en España le respondió con la imagen de un alfajor de la marca nacional frente a la Iglesia Catedral de la ciudad de León. “Qué asco que son, los probé en el último viaje, es lo más berreta entre todos los alfajores, lamentablemente”, expresó el argentino en Suiza ante esta imagen.

Ante la crítica, el empresario respondió: “Quedate en Suiza y no vuelvas más”. Pero el conflicto no terminó allí, ya que el mismo usuario siguió: “Andá a vender el cuento a otro lado. Ya hay miles de alfajores que le dan mil vueltas al Guaymallén. Vos vendes un romanticismo que no existe”.

El empresario no se quedó callado y respondió nuevamente, lo que también le valió críticas por la frase: “¿Qué le pasa a este muchacho? Estos son los que se viven quejando de Argentina y se van. Seguramente en Suiza está de lavacopas”.

A partir de esta situación, "Guaymallén" pasó a ser tendencia a nivel país en la red social. Basilotta lo agradeció: “Muchas gracias querida Argentina por defender una marca de tantos años. Seguiremos creyendo e invirtiendo en el país, sin grietas y gobierne quien lo gobierne, porque somos, sin dudas, el mejor país del mundo”.

Pero la cosa no iba a quedar ahí. Rápido de reflejos, Basilotta mostró luego en redes lo que sería un nuevo producto: el "Guyamallén de Platino. Chocolate suizo". Para rematarlo, su slogan es "¡Cheto mal!". Y cuando el mismo argentino que vive en Suiza le respondió que ese país europeo estará contento de venderle el chocolate, el dueño de la marca cerró: "¿Para usted? No hay. Siga comienzo Lindt", le dijo, en alusión a una marca de chocolates suiza.