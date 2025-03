Sabor a Patria abrió su agenda para las ventas de locro

Sabor a Patria anunció la apertura de su agenda 2025 para todas las instituciones que deseen vender su tradicional locro. Con grandes expectativas para este año, realizaron una importante inversión en equipamiento, lo que les permitirá aumentar la cantidad de porciones elaboradas y seguir creciendo en su compromiso.

Carlos Venturelli, Daniela Venturelli y Gabriel Domínguez, los impulsores de Sabor a Patria, visitaron La Mañana de El Periódico para hablar de este proyecto que responde las necesidades de varias instituciones y organizaciones.

Carlos Venturelli destacó el crecimiento a lo largo de estos años: "Hace tres años que Sabor a Patria como tal empezó, porque antes se trabajaba con otro nombre. pero ya son casi 40 años de esto. Empezamos de abajo, y ya tenemos varias instituciones que nos acompañan y queremos seguir teniendo cada vez más porque incorporamos más quemadores, más tachos, podemos hacer casi 9 mil porciones así que vamos progresando, vamos invirtiendo".

Agenda abierta

Daniela Venturelli informó, por su parte, que la agenda del 2025 ya está abierta: "El primer locro ya lo agendó el CADO (Club Deportivo Oeste) que va a ser el 5 de abril y está abierta para el resto de las instituciones. Ya tenemos confirmada la escuela Río Negro. Y hemos invertido para este año hacer muchas más porciones".

“Somos un grupo de trabajo bastante amplio, más allá de nosotros tres, tenemos mucha gente que nos ayuda”, agregó.

Respecto al trabajo, detalló: "Convocamos a reunión para las instituciones y arrancamos los viernes a preparar el lugar donde se va a hacer la comida. El sábado se comienza a cocinar y el domingo se termina de bien tempranito, a las cuatro o cinco de la mañana, para que a las 10 ya esté todo hecho y se comiencen a entregar las porciones al mediodía".

Grandes expectativas para 2025

Gabriel Domínguez también resaltó la inversión realizada: "Este 2025 se perfila con muchas expectativas. Quiero resaltar que invertimos mucho y nos reinventamos en un montón de cosas. Invertimos en quemadores, que no es poca cosa, tachos y demás insumos y herramientas que eran necesarias y que en el momento en que iniciamos no teníamos".

A la vez, agradeció a las instituciones que trabajaron con ellos el año pasado y comentó que este año volverán a premiar a los niños que ayudan a su club, colegio, o institución a la que pertenecen por el compromiso en la venta de tarjetas.

“Tratamos de apoyar. Tratamos de colaborar para sacarle por ahí ese problema a la institución, que a veces no tienen personas para remover, por ejemplo. Son buenos los márgenes y es muy buena la idea, gusta mucho el producto, pero el problema más grande es la falta de tiempo, o que la gente está cansada y es entendible. Por eso nosotros tenemos gente que colabora con nosotros para sacarle también esos problemas a cada una de las instituciones”, explicó.

El secreto del locro de Sabor a Patria

Respecto a la receta para lograr un producto de calidad, Carlos Venturelli aseguró que tiene que ver con la calidad de los insumos: "Se compra la mercadería, todo de buena calidad, porque si no ponés buena calidad, el locro no te sale bien. Hay que hacerlo con conciencia. Si no tenés conciencia, el locro no te va a salir bien".

Daniela agregó: "Cada producto tiene su tiempo de cocción, su forma, su fuego. Entonces, ellos, que son los cocineros, hacen que ese locro salga rico. Más allá de que la materia prima sea buena, hay que tener en cuenta también la forma en que lo cocinan y cómo. Ellos son especialistas en eso".

Contacto

Las instituciones interesadas en contratar los servicios de Sabor a Patria pueden comunicarse al 351 3414729 (Gabriel), al 3564 686647 (Daniela) o al 3564 564962 (Carlos). También están en redes sociales: Facebook "Sabor a Patria" e Instagram "Sabor.apatria".

Se recomienda reservar con anticipación.

Cabe mencionar que a fin de temporada se hará el sorteo de premios entre las instituciones que trabajaron con la firma gastronómica.