Sabor a Patria, la fusión que encontró la fórmula perfecta en la elaboración del locro

Entre tantas tradiciones gastronómicas que tiene la zona, sin dudas el locro es una de las más apreciadas. Y Carlos Venturelli (70) es el gran protagonista de esta historia a partir de su enorme trayectoria en el servicio que brinda desde hace más de 35 años.

Ahora junto a su hija Daniela y su yerno Gabriel Domínguez formaron Sabor a Patria, una fusión entre la experiencia y la nueva energía para continuar con un legado especial.

“Hicimos una fusión con Carlos, que es un libro abierto en el tema, y las ganas de trabajar nuestras”, destacó Gabriel, quien además es chef profesional.

“Estamos muy contentos con todas las instituciones que confiaron en nosotros como el Club 2 de Abril, Los Charabones, La Parroquia Santa Rita y otras”, agradeció Daniela.

El fin de semana pasado arrancó la temporada “locrera” con una gran venta organizada por el Club El Tala donde Sabor a Patria se volvió a lucir. “Tratamos de que siempre salga bien porque es un beneficio para cada institución”, enfatizó Carlos.

Más de 35 años y el récord de la ciudad

La gente salía el domingo del Club El Tala con sus ollas, tupper y algunos hasta con un balde. Todos cargados con esa comida tan especial que reúne a familias, amigos y es parte de nuestra idiosincrasia cultural. Pero para la elaboración del locro se requiere de una gran tarea que inicia algunos días antes. Y todo sería imposible sin la sabiduría y experiencia de Carlos Venturelli.

A los 70 años, pasó la mitad de su vida brindando el servicio en decenas de instituciones. En la entrevista con El Periódico se emociona al hablar de la esencia de esta costumbre y lo que significa para él saber que en poco tiempo debe ir dejando la tarea para darle paso a sus sucesores.

“Yo no tenía idea de lo que era el locro. Pero a mediados de los 80´ me llamó ‘Cacho´ Borgogno para que lo ayude en la Escuela Hipólito Bouchard. Ese día me dijo ‘vení Carlitos, vas a aprender hacer locro’”, recordó con nostalgia. Y añadió: “Desde ahí empecé con la cooperadora de la escuela a hacer los locros y después seguí haciendo para muchas instituciones”.

Cuando se le pregunta cuál es el secreto para que la gente siga confiando en su tarea, remarca que hay que trabajar con responsabilidad, hacer las cosas bien y mantener el nivel. “Nunca reducir la mercadería y siempre de calidad. Después tenemos el secreto del condimento que no se lo damos a nadie”, sostiene entre risas.

Venturelli ostenta el récord de cantidad de porciones de locro realizado para una institución de San Francisco: 10.500 porciones. “En Ravetti tuvimos el récord. Otro grande fue en el Cottolengo Don Orione”, destacó con orgullo.

El sueño

El proyecto gastronómico va más allá de la elaboración del locro en las instituciones de la ciudad y zona. En esta línea, Domínguez destacó que apuntan a ampliar el abanico de comidas.

“El proyecto a futuro es ofrecer otras comidas típicas además del locro. Pero el sueño de Sabor a Patria es llegar a cocinar el locro de Jesús María. Siempre lo digo, pero me dicen que estoy loco”, cerró.